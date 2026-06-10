Chi viaggia spesso e cerca una carta di credito senza costi fissi può trovare nella TFMastercard Gold una soluzione da valutare con attenzione. La proposta di TF Bank combina infatti l’assenza di canone annuale con una serie di vantaggi dedicati ai viaggiatori e ai loro familiari, tra cui un’assicurazione di viaggio gratuita valida in tutto il mondo.

L’offerta di TF Bank è disponibile in Italia e può essere richiesta interamente online, con approvazione e identificazione digitale in pochi minuti.

Assicurazione di viaggio inclusa: cosa offre TF Mastercard Gold

L’elemento centrale dell’offerta di TF Bank è la presenza di un’assicurazione di viaggio gratuita inclusa nella carta. La copertura entra in funzione quando almeno il 50% del costo del viaggio viene pagato con la TF Mastercard Gold e viene estesa anche a familiari e compagni di viaggio del titolare della carta per un massimo di 5 persone incluso il titolare della cata di credito TF Mastercard Gold.



L’assicurazione viaggio gratuita con TF Bank e la sua Mastercard Gold comprende:

copertura viaggio valida in tutto il mondo;

copertura infortuni;

rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro;

copertura per annullamento viaggio fino a 3.000 euro;

copertura per malattia durante il viaggio.

Si tratta di garanzie che, acquistate separatamente tramite una polizza dedicata, potrebbero comportare costi aggiuntivi per il viaggiatore. In questo caso risultano incluse senza costi annuali della carta.

I vantaggi per chi viaggia all’estero con la Mastercard di TF Bank

Oltre all’assicurazione di viaggio, la carta di TF Bank punta a ridurre i costi delle spese effettuate fuori dall’Italia.

Zero commissioni sui cambi valuta . TF Bank evidenzia che la Mastercard Gold non applica commissioni sulle valute estere. Questo significa che i pagamenti effettuati all’estero non prevedono costi aggiuntivi di conversione monetaria.

. TF Bank evidenzia che la Mastercard Gold non applica commissioni sulle valute estere. Questo significa che i pagamenti effettuati all’estero non prevedono costi aggiuntivi di conversione monetaria. Pagamenti e gestione digitale. La carta supporta Apple Pay, Google Pay, Mastercard ID Check per gli acquisti online, app mobile per monitorare spese e movimenti in tempo reale, la possibilità di bloccare e sbloccare la carta direttamente dallo smartphone.

Quanto costa la TF Mastercard Gold

Uno dei punti di forza dell’offerta di TF Bank è la struttura tariffaria particolarmente semplice. La Mastercard Gold non ha costi annuali e sono diversi i servizi gratuiti previsti: