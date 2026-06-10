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Assicurazione di viaggio gratis con carta di credito TF Mastercard Gold fino a 5 persone: come funziona l’offerta e quanto si risparmia

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TF Bank punta sui viaggiatori con la sua Mastercard Gold senza quota annuale. La carta include un’assicurazione di viaggio gratuita, coperture per annullamento e bagagli, zero commissioni sui cambi e fino a 55 giorni senza interessi sugli acquisti

Pubblicato il 10 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

assicurazione di viaggio con la carta di credito TF Mastercard Gold
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Assicurazione di viaggio con TF Bank in 3 punti chiave

  • Offerta TF Bank: la TF Mastercard Gold include un’assicurazione di viaggio gratuita (scatta se almeno il 50% del viaggio è pagato), bagagli fino a 2.500 euro, annullamento fino a 3.000 euro.
  • Vantaggi per chi viaggia: zero commissioni su valute estere, pagamenti via Apple Pay e Google Pay, Mastercard ID Check e app mobile con blocco/sblocco carta.
  • Costi e flessibilità: nessun canone annuale, fino a 55 giorni senza interessi, opzione revolving con minimo 3% (min. 30 euro); richiesta completamente digitale.
Riassunto generato con AI

Chi viaggia spesso e cerca una carta di credito senza costi fissi può trovare nella TFMastercard Gold una soluzione da valutare con attenzione. La proposta di TF Bank combina infatti l’assenza di canone annuale con una serie di vantaggi dedicati ai viaggiatori e ai loro familiari, tra cui un’assicurazione di viaggio gratuita valida in tutto il mondo.

L’offerta di TF Bank è disponibile in Italia e può essere richiesta interamente online, con approvazione e identificazione digitale in pochi minuti.

Richiedi l’assicurazione di viaggio gratis con TF Bank

Assicurazione di viaggio inclusa: cosa offre TF Mastercard Gold

L’elemento centrale dell’offerta di TF Bank è la presenza di un’assicurazione di viaggio gratuita inclusa nella carta. La copertura entra in funzione quando almeno il 50% del costo del viaggio viene pagato con la TF Mastercard Gold e viene estesa anche a familiari e compagni di viaggio del titolare della carta per un massimo di 5 persone incluso il titolare della cata di credito TF Mastercard Gold.

L’assicurazione viaggio gratuita con TF Bank e la sua Mastercard Gold comprende:

  • copertura viaggio valida in tutto il mondo;
  • copertura infortuni;
  • rimborso per bagagli smarriti fino a 2.500 euro;
  • copertura per annullamento viaggio fino a 3.000 euro;
  • copertura per malattia durante il viaggio.

Si tratta di garanzie che, acquistate separatamente tramite una polizza dedicata, potrebbero comportare costi aggiuntivi per il viaggiatore. In questo caso risultano incluse senza costi annuali della carta.

I vantaggi per chi viaggia all’estero con la Mastercard di TF Bank

Oltre all’assicurazione di viaggio, la carta di TF Bank punta a ridurre i costi delle spese effettuate fuori dall’Italia.

  • Zero commissioni sui cambi valuta. TF Bank evidenzia che la Mastercard Gold non applica commissioni sulle valute estere. Questo significa che i pagamenti effettuati all’estero non prevedono costi aggiuntivi di conversione monetaria.
  • Pagamenti e gestione digitale. La carta supporta Apple Pay, Google Pay, Mastercard ID Check per gli acquisti online, app mobile per monitorare spese e movimenti in tempo reale, la possibilità di bloccare e sbloccare la carta direttamente dallo smartphone.

Quanto costa la TF Mastercard Gold

Uno dei punti di forza dell’offerta di TF Bank è la struttura tariffaria particolarmente semplice. La Mastercard Gold non ha costi annuali e sono diversi i servizi gratuiti previsti:

VoceCosto
Quota annuale0 €
Estratto conto0 €
Assicurazione di viaggio0 €
Conversione valuta estera0 €
Invio carta e fatture0 €
Blocco carta0 €
Carta sostitutiva0 €
Prelievo contanti3,90 €
TAN21,00%
TAEG23,10%
Richiedi l’assicurazione di viaggio gratis con TF Bank
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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