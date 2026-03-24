Guida all’apertura del conto corrente aziendale online: costi e requisiti

L’adozione di un conto aziendale online non rappresenta più una semplice alternativa ai canali tradizionali, ma si configura come una leva di ottimizzazione dei processi interni e dei costi operativi.

Ottimizzazione dei costi e marginalità dei conti aziendali online

Il primo impatto diretto riguarda la struttura dei costi fissi. L’assenza di una rete di filiali fisiche permette alle banche digitali e alle fintech di abbattere i canoni mensili e le commissioni sulle operazioni transazionali. Per una PMI, questo si traduce in un risparmio immediato che incide positivamente sulla marginalità operativa, specialmente per quanto riguarda i bonifici SEPA e i pagamenti internazionali.

Automazione e integrazione dei flussi

La vera rivoluzione risiede nell’interoperabilità dei sistemi. I conti online sono nativamente progettati per integrarsi con i software di fatturazione elettronica e i gestionali aziendali. Questa sinergia abilita la riconciliazione automatica degli incassi, eliminando i processi manuali di verifica e riducendo drasticamente il tasso di errore nella gestione amministrativa.

Governance dei pagamenti e flessibilità operativa dei conti correnti aziendali online

Le piattaforme digitali offrono strumenti di governance avanzati, come la gestione multi-utente con permessi granulari. Le aziende possono emettere carte di debito virtuali o fisiche per i dipendenti, impostando limiti di spesa in tempo reale e monitorando i flussi di cassa in modalità always-on. Questa agilità garantisce un controllo del cash flow superiore rispetto ai modelli bancari analogici.

Scalabilità e mercati internazionali

Per le realtà che operano su scala globale, il banking online offre vantaggi competitivi legati alla gestione multivaluta. L’accesso a tassi di cambio interbancari trasparenti e la possibilità di gestire incassi e pagamenti in diverse divise senza le lungaggini della burocrazia tradizionale accelera i processi di internazionalizzazione.

Per approfondire i criteri tecnici necessari a selezionare il partner finanziario più adatto alla scalabilità del proprio business,abbiamo creato una guida che analizza l’offerta dei principali player del settore.

Il conto aziendale online: velocità e gestione digitale per l’impresa

Il passaggio ai servizi bancari nativi digitali non è più solo una questione di comodità, ma un imperativo di efficienza per l’impresa moderna. Un conto aziendale online offre molti vantaggi alle aziende:

elimina le frizioni tipiche degli istituti tradizionali;

garantisce una visibilità in tempo reale sui flussi di cassa;

consente una riduzione drastica della burocrazia cartacea.

Per un imprenditore, questo si traduce nella possibilità di delegare l’operatività quotidiana a piattaforme intelligenti che parlano la stessa lingua dei software aziendali.

Apertura immediata e risparmio di tempo grazie all’internet banking

Con l’apertura di un conto aziendale online e la gestione digitale delle operazioni, possiamo dimenticare le lunghe attese in filiale e gli appuntamenti con i consulenti: l’apertura avviene tramite processi di onboarding digitale che possono concludersi in pochi minuti. Grazie al riconoscimento biometrico e alla firma elettronica, l’impresa diventa operativa quasi istantaneamente.

L’internet banking di nuova generazione trasforma lo smartphone in una centrale operativa, permettendo di autorizzare pagamenti, gestire fidi e monitorare le spese dei dipendenti ovunque ci si trovi.

I conti correnti aziendali online più convenienti del 2026

Il mercato del digital banking nel 2026 ha raggiunto una maturità tale da offrire soluzioni estremamente diversificate. La competizione tra banche “challenger” e istituti storici ha portato a un abbassamento dei costi fissi, spostando il valore aggiunto sui servizi integrati. Di seguito, analizziamo le proposte più competitive dell’anno, valutate in base al rapporto tra solidità, flessibilità operativa e trasparenza tariffaria.

Finom: l’hub finanziario all-in-one che accelera il business delle PMI

L’offerta di Finom si distingue per la sua natura all-in-one, capace di fondere un conto business con IBAN italiano e strumenti avanzati di fatturazione elettronica e gestione fiscale (F24, PagoPA). I punti di forza risiedono nell’estrema velocità operativa e in un sistema di cashback che raggiunge il 3%, trasformando le spese aziendali in una fonte di ricavo. La flessibilità è garantita dalla possibilità di emettere carte fisiche e virtuali illimitate per il team, supportata da un’assistenza clienti in italiano. L’integrazione nativa con i sistemi contabili e la gestione multi-utente rendono Finom un vero e proprio hub finanziario che semplifica drasticamente la burocrazia per ditte individuali e PMI.

Vivid Money Business: banking all-in-One con rendimento e cashback

Vivid Money offre conti aziendali online con IBAN italiani illimitati attivabili in 10 minuti, distinguendosi per un tasso del 4% sulla liquidità e un sistema di cashback fino al 10%. La gamma spazia da piani gratuiti per freelancer a soluzioni Enterprise, includendo bonifici SEPA Instant illimitati, strumenti di tesoreria per investimenti e integrazioni contabili avanzate. È la scelta ideale per le imprese che cercano operatività rapida, assistenza 24/7 e la massimizzazione del valore dei propri flussi di cassa.

Hype Business: il conto smart per ditte individuali e freelance

Hype Business offre un conto 100% online con IBAN italiano al canone competitivo di 2,90€ al mese, includendo una carta World Elite Mastercard con cashback dell’1% e bonifici istantanei gratuiti. La soluzione si distingue per il Tax Manager, che semplifica la gestione fiscale stimando e accantonando automaticamente le imposte, e per una polizza infortunio/malattia inclusa. Completano l’offerta i prelievi gratuiti in tutto il mondo e un welcome bonus di 50€.

Wallester Business: gestione spese e carte Visa illimitate a costo zero

Wallester Business rivoluziona la finanza aziendale offrendo una piattaforma gratuita che include fino a 300 carte virtuali e la possibilità di emettere infinite carte fisiche. La soluzione permette di automatizzare il payroll, monitorare i budget dei dipendenti in tempo reale e integrare i dati direttamente nei software di contabilità. Grazie al supporto multivaluta e a una configurazione rapida in 24 ore, rappresenta l’alleato ideale per le imprese che cercano massima scalabilità operativa senza gravosi canoni mensili.

Finom: il conto aziendale che ottimizza i flussi di cassa e la contabilità

FINOM Start 4.7 Istituto Bancario: PNL Fintech BV App Mobile / Internet Banking: ✓ Costo di Accensione: GRATIS Canone mensile: 14 € con fatturazione annuale (altrimenti 17€) CarteIncluse: 2 fisiche, virtuali illimitati Costo Bonifici e Addebiti: gratis 70/mese, poi 1€ a op. Conti Multipli: puoi aggiungere altri 2 utenti Fatturazione Elettronica: ✓ Cashback: 2% APRI IL TUO CONTO

L’offerta di Finom si posiziona nel mercato fintech come una soluzione integrata che va oltre il semplice conto aziendale online, puntando sulla semplificazione della burocrazia italiana e sull’efficienza operativa. La proposta è modulare, progettata per scalare insieme all’azienda: dalla ditta individuale alla PMI strutturata.

Caratteristiche distintive e localizzazione del conto aziendale Finom

Il vero punto di forza di Finom per il mercato nazionale è l’integrazione di servizi specifici per la realtà italiana. A differenza di molti competitor internazionali, Finom offre:

IBAN Italiano: disponibile in 24 ore dalla verifica del conto.

disponibile in 24 ore dalla verifica del conto. Gestione fiscale integrata: possibilità di pagare F24 (ordinari e accise), PagoPA e MAV/RAV direttamente dalla piattaforma.

possibilità di pagare F24 (ordinari e accise), PagoPA e MAV/RAV direttamente dalla piattaforma. Fatturazione elettronica: integrazione con i sistemi SdI e fatturaPA per garantire la conformità normativa.

integrazione con i sistemi SdI e fatturaPA per garantire la conformità normativa. Cashback fino al 3%, con possibilità di guadagnare su ogni acquisto effettuato per l’attività

Struttura dei piani e target del conto aziendale Finom

L’offerta dei conti aziendali online di Finom si divide in quattro livelli principali, attivabili con fatturazione mensile o annuale (quest’ultima solitamente più vantaggiosa):

Finom Solo: ideale per freelance che necessitano di funzionalità basiche e costi contenuti.

ideale per freelance che necessitano di funzionalità basiche e costi contenuti. Finom Basic: pensato per microimprese o piccoli team agli esordi.

pensato per microimprese o piccoli team agli esordi. Finom Smart: il piano intermedio con limiti più elevati e un cashback competitivo (3%).

il piano intermedio con limiti più elevati e un cashback competitivo (3%). Finom Pro & Grow: soluzioni per PMI in rapida crescita, con account manager dedicati, pagamenti massivi e cashback personalizzato.

Sicurezza e protezione del capitale

Nonostante non sia una banca tradizionale ma un istituto di moneta elettronica (autorizzato dalla DNB olandese), Finom adotta protocolli di sicurezza di alto livello:

Tutela dei fondi: i capitali sono segregati in una Safeguarding Foundation e depositati presso partner di rilievo come BNP Paribas .

i capitali sono segregati in una Safeguarding Foundation e depositati presso partner di rilievo come . Accesso sicuro: utilizzo di Passkey, 3D Secure e doppia crittografia.

Vigilanza: operatività sotto la supervisione della Banca Centrale Olandese (DNB) e collaborazione con Banca d’Italia per l’IBAN locale.

Confronto funzionalità principali del conto Finom: ditte individuali e microimprese

Funzionalità Conto Finom Solo Conto Finom Basic Conto Finom Smart Utenti inclusi 1 2 Più utenti (limitati) Cashback 0% 1% 3% Bonifici SEPA Gratuiti Fino a € 2.500 Fino a € 25.000 Fino a € 50.000 Carte Fisiche (VISA) 0 1 3 Carte Virtuali (VISA) 1 3 10 Assistenza Chat Entro 1 giorno Entro 3 ore Entro 3 minuti Commissione Int.le 1% 0.50% 0.40%

Piani Avanzati per PMI: Pro & Grow

Funzionalità Conto Finom Pro Conto Finom Grow Target PMI in crescita PMI strutturate Cashback Fino a 0.5% (illimitato) Fino a 1% (illimitato) Bonifici SEPA Gratuiti Fino a € 100.000 Personalizzato / Illimitato Commissione Int.le 0.20% 0.10% Supporto Team gestione account Account Manager dedicato Extra Pagamenti massivi Personalizzazione completa

Carte VISA con Finom: flessibilità, cashback e vantaggi premium

Il cuore operativo dell’offerta Finom risiede nella gestione avanzata delle carte di debito VISA, progettate per eliminare gli attriti nei pagamenti aziendali e trasformare ogni spesa in un’opportunità di risparmio. La piattaforma permette di emettere carte fisiche e virtuali con possibilità illimitate, consentendo ai titolari di dotare ogni membro del team di uno strumento di pagamento autonomo, ma sempre sotto il controllo centralizzato dell’amministratore (tramite impostazione di limiti di spesa in tempo reale e notifiche push).

Per le aziende che operano su scala globale o cercano il massimo valore, spicca la Carta Aziendale Prime: con un canone di 9,99 € al mese (spesso offerta gratuitamente per i primi 3 mesi ai nuovi abbonati Basic e Smart), questa soluzione sblocca vantaggi di alto livello:

Cashback ai vertici del mercato: fino al 3% (e un cashback fisso dell’1% su ogni acquisto nel profilo Prime fino a 1.000 €/mese), un ritorno economico che può arrivare a ripagare interamente il costo del piano.

fino al (e un cashback fisso dell’1% su ogni acquisto nel profilo Prime fino a 1.000 €/mese), un ritorno economico che può arrivare a ripagare interamente il costo del piano. Operatività internazionale a costo zero: commissioni dello 0% sulle transazioni in valuta non EUR (fino a un tetto di 20.000 € mensili), un risparmio cruciale per chi acquista software o servizi all’estero.

commissioni dello (fino a un tetto di 20.000 € mensili), un risparmio cruciale per chi acquista software o servizi all’estero. Business Travel & Perks: accesso alle lounge aeroportuali e fornitura di eSIM per dati mobili internazionali, rendendo i viaggi di lavoro più produttivi e meno costosi.

accesso alle e fornitura di per dati mobili internazionali, rendendo i viaggi di lavoro più produttivi e meno costosi. Liquidità e Pagamenti Smart: prelievi da ATM fino a 5.000 € al mese e piena integrazione con Apple Pay e Google Pay per pagamenti rapidi e sicuri tramite smartphone.

Le carte in base al conto corrente aziendale Finom scelto

Caratteristica Finom Solo Finom Basic Finom Smart Prime (Add-on) Carte Fisiche Gratis 0 (disponibili a pagamento) 1 per utente 3 per utente Inclusa con consegna express Carte Virtuali Gratis 1 3 10 Illimitate Cashback 0% 1% 3% 1% (fino a 1.000 €/mese) Limite Prelievo ATM € 500 / mese € 1.500 / mese € 2.000 / mese Fino a € 5.000 / mese Commissioni FX (Valuta) 1% 0,50% 0,40% 0% (fino a € 20k/mese)

Vantaggi dell’offerta Prime conto corrente aziendale Finom

Per i nuovi clienti dei conti correnti aziendali Basic e Smart, Finom offre spesso la prova gratuita di 3 mesi delle funzionalità Prime, che includono:

Zero commissioni su transazioni in valuta non EUR (fino a € 20.000/mese). Cashback dell’1% su ogni acquisto. Accesso alle lounge aeroportuali e eSIM per il roaming dati durante i viaggi di lavoro.

Vivid money: la soluzione business con carte e reportistica Smart

Vivid Money 4.6 Istituto Bancario: Vivid Money App Mobile / Internet Banking: sì Apertura: Online Canone mensile: 0€ (Free Start) Bonifici: 0€, gratis area SEPA Prelievi: Fino a 5k€/mese APRI IL TUO CONTO

Vivid Money si posiziona nel mercato dei conti aziendali online come una delle soluzioni più dinamiche e remunerative per il 2025-2026. La sua proposta si distingue per un approccio “all-in-one” che combina banking operativo, gestione della tesoreria e strumenti di risparmio.

I vantaggi del conto aziendale online di Vivid Money

Il punto di forza immediato è la velocità: l’apertura del conto avviene interamente online in circa 10 minuti, con una verifica rapida che garantisce operatività immediata nel 60% dei casi. Ogni piano, dal gratuito all’enterprise, include IBAN italiani illimitati, bonifici SEPA Instant gratuiti e un’assistenza clienti dedicata 24/7.

Particolarmente interessante è l’aspetto del rendimento: Vivid offre un tasso di interesse del 4% annuo sui saldi positivi per i primi 4 mesi di promozione, permettendo alle aziende di far fruttare la liquidità ferma sul conto. A questo si aggiunge un sistema di cashback estremamente competitivo, che può arrivare fino al 10% sugli acquisti aziendali e fino al 30% sui viaggi di lavoro. Completano l’offerta l’integrazione con software di contabilità, la gestione di asset (azioni, ETF, cripto) e l’accesso a innovativi assistenti AI per il supporto legale e personale.

Conto aziendale Vivid Money per liberi professionisti

I piani Vivid Money per liberi professionisti, Standard, Prime, Pro e Pro+ sono studiati per l’operatività individuale, offrendo una scala di servizi che cresce con il volume d’affari del professionista.

Tabella comparatva dei piani per liberi professionisti (fatturazione mensile) di Vivid Money

Caratteristica Vivid Money Standard

Vivid Money Prime

Vivid Money Pro

Vivid Money Pro+ Canone mensile 0 € 8,90 € + IVA 24,90 € + IVA 50 € + IVA Tasso interest (promoz.) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) Tasso post-promo 0,5% 2,5% 2,6% 2,7% Cashback garantito 0,1% 0,2% 0,5% 0,75% Cashback categorie fino a 2% fino a 4% fino a 6% fino a 8% Bonifici SWIFT uscita 5 € 5 gratis, poi 5 € 10 gratis, poi 5 € 15 gratis, poi 5 € Ricarica carta gratis fino a 200 € fino a 1.000 € fino a 1.000 € fino a 1.000 €

Tabellacomparativa dei piani per liberi professionisti (fatturazione annuale) di Vivid Money

Caratteristica Vivid Money Standard Vivid Money Prime Vivid Money Pro Vivid Money Pro+ Canone mensile 0 € 6,90 € + IVA 18,90 € + IVA 41 € + IVA Tasso interest (promoz.) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) Tasso post-promo 0,5% 2,5% 2,6% 2,7% Cashback garantito 0,1% 0,2% 0,5% 0,75% Cashback categorie fino a 2% fino a 4% fino a 6% fino a 8% Bonifici SWIFT uscita 5 € 5 gratis, poi 5 € 10 gratis, poi 5 € 15 gratis, poi 5 € Ricarica carta gratis fino a 200 € fino a 1.000 € fino a 1.000 € fino a 1.000 €

Conto corrente aziendale Vivid Money per piccole e medie imprese (PMI)

I piani PMI di Vivid Money sono ottimizzati per team in crescita e includono pagamenti illimitati per servizi pubblicitari (Google/Meta Ads) e IT.

Tabella comparativa conti correnti aziendali per PMI (fatturazione mensile) di Vivid Money

Caratteristica Vivid Money Free Start Vivid Money Basic Vivid Money Pro Canone mensile 0 € 8,90 € + IVA 24,90 € + IVA Tasso interest (promoz.) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) Tasso post-promo 0,1% 0,5% 1,3% Cashback garantito 0,1% 0,2% 0,5% Cashback categorie fino a 2% fino a 4% fino a 6% Bonifici SWIFT uscita 5 € 5 gratis, poi 5 € 10 gratis, poi 5 € Pagamenti Card Ads/IT Illimitati Illimitati Illimitati

Tabella comparativa conti correnti aziendali per PMI (fatturazione annuale) di Vivid Money

Caratteristica Vivid Money Free Start Vivid Money Basic Vivid Money Pro Canone mensile 0 €

6,90 € + IVA 18,90 € + IVA Tasso interest (promoz.) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) Tasso post-promo 0,1% 0,5% 1,3% Cashback garantito 0,1% 0,2% 0,5% Cashback categorie fino a 2% fino a 4% fino a 6% Bonifici SWIFT uscita 5 € 5 gratis, poi 5 € 10 gratis, poi 5 € Pagamenti Card Ads/IT Illimitati Illimitati Illimitati

Conti correnti aziendali Vivid Money Enterprises per grandi organizzazioni

I piani Vivid Money Enterprise sono ad alta capacità per imprese complesse che necessitano di governance solida e limiti di spesa elevati (fino a 200.000 €).

Tabella comparativa conti aziendali Enterprises (fatturazione mensile) di Vivid Money

Caratteristica Vivid Money Enterprise Vivid Money Enterprise+ Canone mensile 96 € + IVA 319 € + IVA Tasso interest (promoz.) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) Tasso post-promo 1,75% 2% Cashback garantito 0,75% 1% Cashback categorie fino a 8% fino a 10% Bonifici SWIFT uscita 15 gratis, poi 5 € 35 gratis, poi 5 € Supporto Dedicato 24/7 Prioritario e partnership su misura

Tabella comparativa conti aziendali Enterprise (fatturazione annuale) di Vivid Money

Caratteristica Vivid Money Enterprise Vivid Money Enterprise+ Canone mensile 79 € + IVA 249 € + IVA Tasso interest (promoz.) 4% (4 mesi) 4% (4 mesi) Tasso post-promo 1,75% 2% Cashback garantito 0,75% 1% Cashback categorie fino a 8% fino a 10% Bonifici SWIFT uscita 15 gratis, poi 5 € 35 gratis, poi 5 € Supporto Dedicato 24/7 Prioritario e partnership su misura

Funzionalità incluse in tutti i piani Vivid Business

Conti & Carte: IBAN Italiani illimitati; carte fisiche e virtuali gratuite.

IBAN Italiani illimitati; carte fisiche e virtuali gratuite. Pagamenti: SEPA Instant gratuiti; SWIFT in entrata sempre gratuito.

SEPA Instant gratuiti; SWIFT in entrata sempre gratuito. Business Travel: cashback fino al 30% sulle prenotazioni di viaggio.

cashback fino al 30% sulle prenotazioni di viaggio. Investimenti: accesso gratuito a tesoreria (Azioni, ETF, Cripto con guadagni fino all’8% APY).

accesso gratuito a tesoreria (Azioni, ETF, Cripto con guadagni fino all’8% APY). Strumenti AI: assistenti AI per supporto legale e personale inclusi gratuitamente.

assistenti AI per supporto legale e personale inclusi gratuitamente. Contabilità: integrazioni gratuite con sevDesk, DATEV, Lexware Office e allegati illimitati (piani a pagamento).

Hype Business: gestione online per freelance

HYPE Business 4.5 Circuito: Mastercard Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone mensile: 2,90 € Commissioni Prelievo ATM: GRATIS Prelievo massimo: 2.500 €/mese Limite di spesa: 50.000€ per singola operazione Costo Bonifici: GRATIS Contactless: ✔ APRI IL TUO CONTO

Hype Business si posiziona nel mercato come una soluzione agile e Smart dedicata esclusivamente a liberi professionisti e ditte individuali con partita IVA residente in Italia. Con un canone estremamente competitivo di 2,90 € al mese, il conto punta a semplificare la quotidianità amministrativa di chi lavora in proprio, eliminando le complessità tipiche degli istituti bancari tradizionali.

I punti di forza dell’offerta Hype Business

La proposta di Hype Business si distingue per un ecosistema di servizi che vanno oltre la semplice gestione del denaro:

Tax Manager e scadenze fiscali: una delle funzionalità più innovative è il Tax Manager, pensato specificamente per chi opera in regime forfetario . Il sistema stima automaticamente imposte e contributi, permettendo all’utente di accantonare le somme necessarie in tempo reale, evitando sorprese al momento del saldo fiscale.

una delle funzionalità più innovative è il Tax Manager, pensato specificamente per chi opera in . Il sistema stima automaticamente imposte e contributi, permettendo all’utente di accantonare le somme necessarie in tempo reale, evitando sorprese al momento del saldo fiscale. Strumenti di pagamento e cashback: il conto include una carta World Elite Mastercard che garantisce un cashback dell’1% su tutti gli acquisti (online e in negozio). Inoltre, i bonifici (ordinari e istantanei) e il pagamento degli F24 semplificati sono completamente gratuiti.

il conto include una carta che garantisce un su tutti gli acquisti (online e in negozio). Inoltre, i bonifici (ordinari e istantanei) e il pagamento degli F24 semplificati sono completamente gratuiti. Protezione e assicurazioni: grazie alla partnership con Wopta, Hype Business integra una polizza infortunio e malattia che offre una copertura fino a 3.000 € al mese (per un massimo di 12 mesi) in caso di inabilità temporanea al lavoro, fornendo una rete di sicurezza fondamentale per i lavoratori autonomi.

grazie alla partnership con Wopta, Hype Business integra una (per un massimo di 12 mesi) in caso di inabilità temporanea al lavoro, fornendo una rete di sicurezza fondamentale per i lavoratori autonomi. Bonus di benvenuto: attraverso il codice promozionale HEYBIZ50, i nuovi clienti possono ottenere un bonus di 50 € (sotto forma di rimborso) dopo aver speso almeno 100 € con la carta nei primi 30 giorni dall’apertura.

Servizi e condizioni economiche conto aziendale online Hype Business

Le tabelle seguenti sintetizzano i costi e le capacità operative del conto aziendale online Hype Business. Si va dall’analisi dei costi fissi e dell’operatività alla gestione dei versamenti e degli altri pagamenti fino ai limiti di utilizzo e plafond.

Costi fissi e operatività principale del conto aziendale Hype Business

Voce di costo Condizioni Canone mensile 2,90€ (34,80€ annui) Spesa di attivazione 0€ Bonifici SEPA (ordinari e istantanei) Gratuiti Pagamenti F24 (semplificati) Gratuiti Prelievi ATM (Italia e mondo) Gratuiti e illimitati Carta di debito World Elite Mastercard (Inclusa) Cashback sugli acquisti 1% (attivo dal 01/11/2025)

Gestione versamenti e altri pagamenti del conto aziendale Hype Business

Servizio Costo Ricarica tramite bonifico Gratuito Ricarica in contanti (punti vendita) 2,00€ Bollettini (bianchi e premarcati) 1,99€ pagoPA / CBILL 1,00€ MAV Gratuito RAV 1,00€ Maggiorazione cambio estero 1,5%

Limiti di utilizzo e plafond con il conto aziendale Hype Business

Operazione Limite Saldo massimo disponibile Illimitato Ricarica giornaliera/annuale Illimitata Prelievo singolo ATM 500,00€ Prelievo giornaliero ATM 1.000,00€ Singolo bonifico in uscita Illimitato Singolo pagamento con carta 50.000,00€

Target e requisiti del conto aziendale Hype Business

Il conto è sottoscrivibile da ditte individuali (inclusi artigiani, agenti e consulenti) e liberi professionisti. Il servizio non è disponibile per società di capitali (SRL, SPA), società di persone (SAS, SNC) o associazioni.

L’apertura avviene interamente online in pochi minuti, richiedendo solo due documenti d’identità e un breve video di riconoscimento tramite app.

Wallester: il conto digitale ideale per la gestione delle spese aziendali complesse

Wallester 4.8 Istituto Bancario: Wallester Fatturazione Elettronica: Illimitate App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione con IBAN: Gratis Canone mensile: conto Free 0€/mese; Premium 199€/mese; Platinum 999€/mese Carte Fisiche Incluse: Illimitate Costo Bonifici e Addebiti: Gratuito Conti Multipli: Da 300 a 15.000 carte virtuali APRI IL TUO CONTO

Nel mercato dei servizi finanziari B2B, Wallester Business si posiziona come una piattaforma “plug-and-play” ad alta efficienza. Non si tratta solo di un conto online, ma di una soluzione completa per l’emissione di carte Visa (fisiche e virtuali) che mira a eliminare la complessità burocratica e i costi elevati delle banche tradizionali.

Wallester: soluzione per il payroll e la contabilità

Una delle caratteristiche distintive è la gestione del Payroll. Wallester permette di emettere carte paga istantanee per dipendenti e freelance in tutto il mondo, bypassando la lentezza dei bonifici bancari classici. Il sistema automatizza i pagamenti in batch (multipli), riducendo il rischio di errore umano e garantendo la sincronizzazione automatica con i software di contabilità aziendali.

Sicurezza e regolamentazione della piattaforma Wallester

La solidità della piattaforma è garantita da standard di livello bancario:

Licenza: autorizzata dall’Autorità di vigilanza finanziaria estone (Finantsinspektsioon).

autorizzata dall’Autorità di vigilanza finanziaria estone (Finantsinspektsioon). Status: membro principale di Visa.

membro principale di Visa. Protezione: standard PCI DSS Livello 1 per la massima sicurezza dei dati transazionali.

Analisi dei piani di abbonamento per conti aziendali online di Wallester

Wallester adotta un modello scalabile: si può iniziare gratuitamente e passare ai piani superiori quando il volume delle carte virtuali necessarie aumenta.

Caratteristica Piano FREE Piano PREMIUM Piano PLATINUM Canone mensile 0 € 199 € 999 € Carte virtuali incluse 300 3.000 18.000 Costo medio per carta – ~ 0,066 € ~ 0,056 € Posti per dipendenti Illimitati Illimitati Illimitati Emissione carte fisiche Illimitata Illimitata Illimitata Funzionalità core App mobile, Portale, API Tutte le precedenti Tutte le precedenti Servizi esclusivi Assistenza real-time Analisi dettagliate, Integrazione contabile Manager dedicato, Supporto onboarding

Dettaglio dei costi operativi e commissioni con Wallester

Wallester dichiara trasparenza totale: il servizio è gratuito poiché i ricavi derivano dalle partnership con Visa. Ecco il listino completo:

Gestione carte e account con le carte Visa Wallester

Voce Costo Creazione cccount Gratuito Ricarica via bonifico 0 € Ricarica via carta (debito/credito) 1,20% Costo carta fisica Gratuito Consegna standard / espresso 5 € / 20 € Carta virtuale extra (oltre soglia piano) 0,35 € (Free) / 0,20 € (Premium) / 0,10 € (Platinum)

Transazioni e prelievi con le carte Visa Wallester

Voce Commissione Prelievo ATM (Europa) 2,00% (minimo 2 €) Prelievo ATM (internazionale) 2 € + 2,00% Richiesta saldo / Rifiuto ATM 0,5 € / Gratuito Tasso di cambio valuta Tasso Visa + 2,00%

Servizi amministrativi con le carte Visa Wallester

Servizio Costo Rimborso fondi disponibili Gratuito Elaborazione dispute 20 € Documenti conferma account 15 € Chiusura conto 25 € Modifica/Promemoria PIN (app) Gratuito

Operatività internazionale e valute supportate dalle carte Visa Wallester

Il conto Wallester Business può essere aperto in 10 valute diverse, permettendo alle aziende di operare localmente in mercati chiave senza subire costanti commissioni di cambio:

Europa: EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, HUF, RON.

EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, HUF, RON. Nord America: USD.

Geografia del servizio: la piattaforma è disponibile per aziende del SEE (Spazio Economico Europeo), Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Singapore, USA e Canada.

Come iniziare (in 3 step)a chiedere le carte aziendali Wallester

Registrazione: creazione account e verifica rapida (entro 24 ore). Ricarica: trasferimento fondi tramite bonifico. Emissione: generazione immediata di carte virtuali o richiesta di fisiche con limiti di spesa personalizzati.

Documenti e requisiti per aprire un conto corrente aziendale online

Per procedere all’apertura di un conto aziendale online, l’impresa deve disporre di un set documentale preciso che attesti l’identità giuridica e la struttura societaria. In genere, sono richiesti:

la Visura camerale aggiornata (solitamente non più vecchia di tre mesi);

aggiornata (solitamente non più vecchia di tre mesi); l’atto costitutivo o lo statuto;

i documenti d’identità dei legali rappresentanti e dei titolari effettivi.

Molte piattaforme online richiedono inoltre la prova della residenza fiscale e, in alcuni casi, una stima del volume d’affari annuo per finalità di conformità normativa.

Integrazioni contabili: gestione team, f24 e fatturazione elettronica

Un conto business moderno non è più un semplice deposito di fondi, ma il centro di comando dell’operatività aziendale. Le migliori soluzioni oggi offrono l’integrazione diretta con i gestionali per la fatturazione elettronica e la possibilità di pagare deleghe F24 (ordinari e semplificati) direttamente dall’interfaccia bancaria.

Fondamentale è anche la gestione del team: l’imprenditore può emettere carte di debito fisiche o virtuali per i collaboratori, impostando limiti di spesa granulari e riconciliando le note spese in modo automatico.

Come distinguere un conto aziendale da un conto per partita Iva

Un conto aziendale e un conto pensato per chi ha la partita Iva non sono la stessa cosa. Spesso si tende a confondere le due tipologie, ma la distinzione è netta sia a livello giuridico che funzionale.

Mentre il conto per Partita IVA è destinato ai liberi professionisti o alle ditte individuali (dove spesso il patrimonio personale e quello professionale coincidono), il conto aziendale è specifico per le società di capitali (SRL, SPA) o di persone. Quest’ultimo è progettato per gestire una complessità maggiore, come la presenza di più delegati, volumi di transazioni elevati e la necessità di interfacciarsi con regimi contabili ordinari.

Criteri di scelta: come valutare costi e servizi di un conto business online

Scegliere il miglior conto non significa necessariamente puntare a quello più economico, ma a quello con il miglior Total Cost of Ownership (TCO). Bisogna valutare non solo il canone, ma anche la qualità dell’assistenza clienti (spesso trascurata nelle offerte low-cost) e la scalabilità dei servizi: il conto che va bene oggi per una startup deve poter supportare la crescita dell’azienda domani.

Canone mensile: attenzione alle operazioni illimitate e alle commissioni nascoste

Tra i fattori da non sottovalutare c’è anche quello legato a una voce di spesa che può “ingannare”: il canone mensile. Un canone zero può nascondere insidie. È essenziale verificare quante operazioni incluse sono previste: i bonifici SEPA, i pagamenti internazionali e i prelievi possono generare costi variabili che superano rapidamente il costo di un canone mensile fisso.

Meglio valutare sempre il costo unitario delle operazioni eccedenti la soglia gratuita e verificate se le commissioni di cambio valuta siano trasparenti e vicine al tasso medio di mercato.

L’importanza dell’Iban italiano e della sicurezza online

Nonostante l’area SEPA, possedere un IBAN italiano (IT) rimane un vantaggio competitivo per evitare problemi di discriminazione dell’IBAN con alcune pubbliche amministrazioni o fornitori locali.

Sul fronte sicurezza, oltre alla crittografia dei dati, assicuratevi che l’istituto offra l’autenticazione a due fattori avanzata e la protezione dei depositi tramite il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (o sistemi equivalenti a livello europeo).