POS mobile: ecco le migliori soluzioni business per accettare pagamenti ovunque

IL’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 segna una transizione fondamentale verso la tracciabilità integrale degli incassi. A partire dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegamento “logico” tra il terminale di pagamento e lo strumento di certificazione fiscale diventa il nuovo standard operativo per tutti gli esercenti in Italia, come:

Professionisti con cassa: Medici o liberi professionisti che, pur non avendo un registratore fisico, utilizzano la procedura web "Documento Commerciale Online" dell'Agenzia delle Entrate per certificare i corrispettivi.

Ecco che l’uso di un POS Mobile semplifica questo passaggio, poiché l’ID del terminale necessario per la registrazione è facilmente reperibile direttamente sullo schermo del dispositivo o nelle impostazioni dell’app, a differenza dei modelli tradizionali dove spesso è necessario consultare report cartacei o etichette fisiche.

SoftPOS Vs Mobile POS

Il SoftPOS è solo un’applicazione che sfrutta l’antenna NFC dello smartphone per leggere le carte. La tecnologia SoftPOS (applicazioni che trasformano lo smartphone in un terminale di pagamento) rientra appieno nel perimetro della Legge di Bilancio 2025 (Art. 1, commi 74-77, Legge n. 207/2024).

SoftPOS (Software Point of Sale): applicazione che trasforma uno smartphone commerciale (Android o iPhone) in un terminale di pagamento. Non richiede hardware aggiuntivo.

applicazione che trasforma uno (Android o iPhone) in un terminale di pagamento. Non richiede hardware aggiuntivo. Mobile POS (mPOS): piccolo lettore di carte fisico che si collega allo smartphone o al tablet tramite Bluetooth. Lo smartphone funge da connessione internet e interfaccia, ma la lettura della carta avviene sul dispositivo esterno.

Sebbene non ci sia un hardware fisico da collegare, la normativa impone un collegamento logico tra l’applicazione di pagamento e lo strumento di certificazione fiscale (Registratore Telematico o procedura web).

Il concetto di collegamento logico

È fondamentale distinguere tra integrazione tecnica e associazione amministrativa. La norma non della Legge di Bilancio 2025 impone un collegamento fisico (cavi) o software (protocolli di comunicazione diretta) tra il POS e il registratore di cassa.

Cosa cambia: l’esercente deve dichiarare al fisco che “il POS X è utilizzato insieme alla Cassa Y”.

l’esercente deve dichiarare al fisco che “il POS X è utilizzato insieme alla Cassa Y”. L’obiettivo: incrociare i dati dei pagamenti elettronici inviati dagli acquirer (come Axerve/Banca Sella) con i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici (RT).

Tempistiche e procedura Web per il collegamento tra POS e registratori di cassa telematici fino a marzo 2026

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito un calendario preciso per la fase di avvio:

Primi giorni di marzo 2026: apertura del servizio “gestione collegamenti” nel portale Fatture e Corrispettivi .

apertura del servizio “gestione collegamenti” nel portale . Finestra di 45 giorni: gli esercenti avranno tempo dalla messa a disposizione del servizio per associare i dispositivi già attivi nel mese di gennaio 2026.

gli esercenti avranno tempo dalla messa a disposizione del servizio per associare i dispositivi già attivi nel mese di gennaio 2026. A regime: per i nuovi POS attivati successivamente, l’associazione va effettuata tra il 6° e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione (es. POS attivato a marzo 2026 e registrazione entro fine maggio 2026).

Step operativi per l’esercente

Per i possessori di POS la procedura sarà interamente digitale:

Accesso: entrare nel portale “Fatture e Corrispettivi” tramite SPID, CIE o CNS. Selezione RT: individuare la matricola del proprio Registratore Telematico. Associazione POS: selezionare dall’elenco precaricato (alimentato dai dati inviati da Axerve all’Agenzia) l’identificativo del proprio POS. Ricevuta digitale: Se si utilizza la procedura “Documento commerciale online” dell’Agenzia (senza cassa fisica), il collegamento avverrà direttamente all’interno di quell’interfaccia.

Quadro sanzionatorio della Legge di Bilancio 2025 mancato collegamento POS-RT

L’inosservanza dell’obbligo di collegamento comporta rischi finanziari e amministrativi significativi:

Tipo di Violazione Sanzione Prevista Mancato collegamento POS-RT Da 1.000 € a 4.000 € Mancata/Errata trasmissione 100 € per operazione (max 1.000 €/trimestre) Recidiva/Violazioni Gravi Sospensione della licenza da 3 giorni a 1 mese

POS mobile per aziende: i fattori decisivi da considerare nel 2026

Il mercato attuale offre una segmentazione granulare dove l’hardware deve rispondere a criteri di resilienza e versatilità. Non si valuta più solo l’estetica del terminale, ma la sua capacità di operare in scenari critici, come la mobilità estrema, garantendo al contempo una gestione trasparente e immediata dei flussi di cassa.

Commissioni sul transato o canone fisso: quale tariffa conviene

Il dilemma tra costo variabile e costo fisso si è evoluto grazie a algoritmi di calcolo più trasparenti.

La commissione variabile resta la scelta d’elezione per chi ha incassi stagionali o volumi fluttuanti. Nel 2026, la tariffa media di mercato si è assestata intorno all’1,0%, rendendo questa opzione estremamente competitiva per chi non vuole costi fissi nei mesi di inattività.

resta la scelta d’elezione per chi ha incassi stagionali o volumi fluttuanti. Nel 2026, la tariffa media di mercato si è assestata intorno all’1,0%, rendendo questa opzione estremamente competitiva per chi non vuole costi fissi nei mesi di inattività. Il canone fisso, invece, è diventato la soluzione standard per le attività con transato consolidato. Questa formula include spesso un pacchetto di transato “all-inclusive”, azzerando le preoccupazioni legate al numero di operazioni effettuate e semplificando la pianificazione finanziaria annuale.

Connessione e portabilità: sim inclusa, wi-fi o bluetooth

La connettività è il cuore pulsante della vendita. Nel 2026, lo standard minimo richiesto dalle aziende è il modulo 4G/5G con SIM multi-operatore integrata, che assicura che il POS si agganci automaticamente alla rete più forte disponibile, eliminando i tempi di attesa per il cliente.

Se il Wi-Fi rimane fondamentale come backup stabile all’interno del punto vendita, le soluzioni basate esclusivamente su Bluetooth sono ormai considerate obsolete per un uso professionale intensivo, poiché la dipendenza dalla batteria e dalla connessione di uno smartphone esterno aumenta sensibilmente il rischio di fallimento della transazione.

Tempi di accredito e conto corrente dedicato: le differenze tra le offerte

La velocità di clearing è un fattore competitivo essenziale per la gestione del circolante. Oggi la distinzione è netta tra le offerte “closed-loop”, dove l’accredito è istantaneo su un conto corrente fornito dal provider (fondamentale per chi necessita di liquidità immediata per rifornire le scorte), e le offerte bancarie tradizionali che, pur appoggiandosi a qualsiasi IBAN, garantiscono l’accredito entro 24 ore lavorative.

La valutazione deve quindi includere non solo il costo, ma anche la velocità con cui l’incasso si trasforma in disponibilità liquida.

Schede tecniche a confronto: i 3 migliori POS mobile

La nostra guida vuole affrontare le tre proposte dominanti del mercato italiano, valutando hardware e sostenibilità economica. Nello specifico, approfondiremo le caratteristiche distintive di:

Axerve POS Easy Mini, noto per la flessibilità tra canone e commissione.

Nexi SmartPOS , leader nell’agevolazione dei pagamenti di piccolo taglio.

, leader nell’agevolazione dei pagamenti di piccolo taglio. myPOS, punto di riferimento per l’accredito immediato e l’operatività internazionale.

Axerve: flessibilità a commissione e prevedibilità con il canone

L’offerta di Axerve non prevede una soluzione SoftPOS pura (ovvero un software da installare sul proprio smartphone personale per trasformarlo in un terminale di pagamento), ma si concentra su un terminale POS del tuttosimile a uno smartphone,per dimensioni e funzionalità Axerve POSEasy Mini, ideale per chi cerca flessibilità totale senza costi fissi mensili. Con un’unica commissione dell’1% sul transato e un terminale Android di ultima generazione, Axerve si posiziona come il partner strategico per le attività che vogliono pagare solo in base a quanto incassano effettivamente.

Nexi, la frontiera della cassa digitale portatile

La proposta di Nexi si rivolge a chi necessita di una soluzione tecnologica all’avanguardia per gestire non solo i pagamenti, ma anche gli adempimenti fiscali in mobilità. Con un costo di attivazione una tantum e canone zero, questo dispositivo integra un registratore di cassa virtuale che comunica direttamente con l’Agenzia delle Entrate, eliminando la necessità di hardware aggiuntivi ingombranti.

myPOS: il POS tascabile con accredito in 3 secondi

Le soluzioni proposte da myPOS rappresentano la massima espressione della portabilità. Il vero punto di forza è l’accredito istantaneo: ogni incasso è disponibile sul conto aziendale in meno di 3 secondi, sette giorni su sette, inclusi i festivi.

Axerve POS Easy Mini: piccolo come uno smartphone ma più sicuro

Axerve Easy POS a canone 4.7 💶 Prezzo terminale: Gratis 💰 Canone: 17€ o 22€ + IVA al mese* 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Sì 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Sì 🖨️ Stampante integrata: Sì 📟 Touch screen: Sì 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

* 17€+IVA al mese per chi incassa fino a 10.000€ all’anno, mentre il prezzo sale a 22€+IVA mensili per chi fattura fino a 30.000€ all’anno. Oltre i 30.000 € di transato viene aggiunto un costo di commissione dell’1% + IVA per l’importo eccedente la soglia dei 30.000 €, da sommare al canone mensile di 22 € + IVA.

L’analogia di Axerve POS Easy Mini con un telefono cellulare non è solo estetica, ma strutturale, e si riflette in tre aspetti chiave:

Fattore di forma e portabilità di Axerve POS Easy Mini

A differenza dei POS tradizionali, ingombranti e dotati di “testa” per la carta termica, il modello Axerve POS Easy Mini è piatto e ultra-compatto.

Dimensioni: ha un profilo sottile che permette di tenerlo in tasca, esattamente come uno smartphone moderno.

ha un profilo sottile che permette di tenerlo in tasca, esattamente come uno smartphone moderno. Peso: circa 150 grammi , un peso sovrapponibile a quello di un iPhone o di un dispositivo Android di fascia media.

circa , un peso sovrapponibile a quello di un iPhone o di un dispositivo Android di fascia media. Schermo: è dotato di un ampio display touchscreen a colori, eliminando i tasti fisici gommati tipici dei vecchi terminali.

Sistema operativo e interfaccia Axerve POS Easy Mini

Il “cuore” del dispositivo è basato su Android. Questo comporta:

Navigazione intuitiva: si interagisce con icone e menu a scorrimento (swipe), rendendo l’app di pagamento semplice come qualsiasi app di messaggistica.

si interagisce con icone e menu a scorrimento (swipe), rendendo l’app di pagamento semplice come qualsiasi app di messaggistica. Marketplace di App: proprio come uno smartphone, permette di installare applicazioni aggiuntive dal marketplace dedicato (ad esempio per la fatturazione elettronica o la gestione del magazzino).

proprio come uno smartphone, permette di installare applicazioni aggiuntive dal marketplace dedicato (ad esempio per la fatturazione elettronica o la gestione del magazzino). Multimedialità: include una fotocamera integrata, utile per la scansione di QR Code o codici a barre.

Axerve Smart POS Mini: gestione “paperless”

Questa è la caratteristica che lo accomuna maggiormente all’uso di un’app su smartphone:

Assenza di stampante: non ha l’alloggiamento per il rotolo di carta.

non ha l’alloggiamento per il rotolo di carta. Ricevute digitali: al termine della transazione, lo scontrino viene inviato al cliente via SMS o Email. È un approccio “nativo digitale” che elimina i costi di manutenzione meccanica e l’acquisto di carta termica.

POS vs smartphone

Sebbene l’estetica sia identica, la differenza fondamentale risiede nella sicurezza hardware (standard PCI-PTS), che garantisce la protezione dei dati sensibili della carta, funzione che uno smartphone comune non può assolvere senza software specifici di terze parti.

Caratteristica POS Easy Mini Smartphone Comune Display Touch Sì Sì Connessione 4G (SIM inclusa) + Wi-Fi 4G/5G + Wi-Fi Sistema Operativo Android (Personalizzato) Android / iOS Stampante No (Scontrino digitale) No Sicurezza Pagamenti Hardware certificato Solo software (SoftPOS)

Axerve POS Easy Mini: l’offerta in corso

Axerve POS Easy Mini, attualmente in promozione fino al 17 aprile 2026, si basa sull’abbattimento delle barriere d’ingresso per le micro-imprese e i professionisti.

L’attuale promozione riduce il Capex (spesa in conto capitale) necessario per l’acquisto dell’hardware:

Prezzo hardware promo: 50 € (scontato del 37,5% rispetto agli 80 € di listino).

(scontato del 37,5% rispetto agli 80 € di listino). Imposta di bollo: 16 € (una tantum per l’attivazione).

16 € (una tantum per l’attivazione). Canone mensile: 0 €. Non sono previsti costi fissi ricorrenti, rendendo il dispositivo ideale per attività con volumi di transato variabili o stagionali.

Modello commissionale di Axerve POS Easy Mini

Il pricing è basato esclusivamente sull’effettivo utilizzo del terminale:

Commissione standard: 1% fisso su tutte le transazioni (circuiti PagoBancomat, Visa, Mastercard).

su tutte le transazioni (circuiti PagoBancomat, Visa, Mastercard). Circuito Discover: è prevista una commissione specifica del 2% .

è prevista una commissione specifica del . Accredito: le somme vengono accreditate su qualsiasi conto corrente italiano entro un giorno lavorativo, senza obbligo di apertura di un nuovo conto presso Banca Sella (partner tecnico dell’operazione).

Voce di Costo Dettaglio Promo 2026 Acquisto POS 50 € (entro il 17/04/2026) Canone Assente Commissione Unica 1% Scontrini Solo digitali Target ideale Liberi professionisti, artigiani, attività in mobilità

Axerve Smart POS Easy: modello Android PAX A920 Pro, analisi hardware

Axerve Easy POS 4.6 💶 Prezzo terminale: 99 € / gratis con piano a canone (17€ o 22€ + IVA al mese) 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Sì 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Sì 🖨️ Stampante integrata: Sì 📟 Touch screen: Sì 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Per chi è alla ricerca di un POS più completo, può orientarsi verso l’Axerve Smart POS Easy proposto in due varianti: a commissioni o a canone. L’hardware è il modello PAX A920 Pro.

A differenza del modello Axerve POS Easy Mini, il terminale Axerve Smart POS Easy è di “fascia business” più robusto, progettato per chi ha un volume di transazioni costante e necessita della stampante fisica.

Analisi tecnica dell’hardware PAX A920 Pro

Mentre Axerve POS Easy Mini punta sulla tascabilità, l’Axerve Smart POS Easy punta sulle prestazioni da registratore di cassa portatile:

Display: 5.5 pollici HD, molto più luminoso e leggibile dell’Axerve POS Easy Mini

5.5 pollici HD, molto più luminoso e leggibile dell’Axerve POS Easy Mini Batteria: 5.150 mAh (quasi il doppio del Mini), garantisce un’intera giornata di lavoro intenso.

5.150 mAh (quasi il doppio del Mini), garantisce un’intera giornata di lavoro intenso. Stampante: termica ad alta velocità (80 mm/sec).

termica ad alta velocità (80 mm/sec). Connettività: SIM 4G multi-operatore inclusa (gratuita) e Wi-Fi dual band.

Fotocamera: 5 MP sul retro per leggere codici a barre o QR code (es. per pagamenti Satispay o digital wallet).

Axerve Smart POS Easy Zero Canone, modello a commissioni

Axerve Smart POS Easy è la soluzione speculare al modello Axerve POS Mini Easy, ma con hardware potenziato. È ideale per chi non vuole costi fissi mensili ma preferisce pagare solo quando lavora.

Investimento iniziale: l’hardware è in vendita a 100 € + IVA (una tantum).

l’hardware è in vendita a (una tantum). Commissione: 1% fisso su tutte le transazioni (circuiti nazionali e internazionali).

su tutte le transazioni (circuiti nazionali e internazionali). Canone mensile: 0 € , per sempre.

, per sempre. Stampante integrata: è la differenza chiave. Permette di emettere lo scontrino cartaceo classico, molto richiesto nel settore retail e ristorazione.

Smart POS Easy Zero commissioni, modello a canone

Questa offerta ribalta completamente la logica: il costo non è più legato a quanto si incassa per singola vendita, ma a un abbonamento mensile fisso tutto incluso.

Investimento iniziale: il terminale è fornito in comodato d’uso gratuito (nessun costo di acquisto).

il terminale è fornito in (nessun costo di acquisto). Commissione: 0% . Si trattiene l’intero importo della vendita.

. Si trattiene l’intero importo della vendita. Canone Mensile: È strutturato in base al tuo fatturato annuo stimato: 17 € + IVA/mese: Se incassi fino a 10.000 €/anno . 22 € + IVA/mese: Se incassi fino a 30.000 €/anno .

È strutturato in base al tuo fatturato annuo stimato: Oltre la soglia: Se superi i 30.000 €, sull’eccedenza si applica una commissione dell’1%.

Gestione dei flussi e clearing bancario

Uno dei vantaggi competitivi di Axerve è l’apertura verso il sistema bancario preesistente. A differenza di molti competitor (come le banche tradizionali che vincolano l’offerta all’apertura di un nuovo conto), Axerve permette l’accredito su qualsiasi IBAN italiano.

Tempistiche: gli incassi vengono accreditati tramite bonifico entro il giorno lavorativo successivo (T+1), garantendo una gestione del circolante molto snella.

gli incassi vengono accreditati tramite bonifico entro il giorno lavorativo successivo (T+1), garantendo una gestione del circolante molto snella. Flessibilità per i professionisti: per i liberi professionisti è possibile utilizzare un conto privato monointestato, evitando le spese tipiche dei conti correnti aziendali “business”.

per i liberi professionisti è possibile utilizzare un conto privato monointestato, evitando le spese tipiche dei conti correnti aziendali “business”. Rendicontazione: la dashboard myStore fornisce non solo il dettaglio delle transazioni, ma anche le fatture mensili per le commissioni, semplificando il lavoro del commercialista.

Risparmio fiscale con Axerve : il credito d’imposta al 30%

Un aspetto spesso sottovalutato ma decisivo è la conformità di Axerve alle agevolazioni fiscali. In base alla normativa vigente nel 2026, l’esercente può recuperare il 30% delle commissioni pagate sotto forma di credito d’imposta.

Esempio pratico: su 10.000€ di transato annuo, la commissione lorda è di 100€. Grazie al credito d’imposta, il costo reale netto per l’impresa scende a 70€, portando l’aliquota effettiva allo 0,7%.

Analisi delle commissioni standard vs offerta Easy

È importante notare che, mentre l’offerta Easy garantisce l’1% forfettario, le condizioni standard riportate nei fogli informativi bancari (per chi non aderisce al pacchetto Easy) prevedono costi molto più elevati e complessi, con commissioni che possono arrivare al 2,50% per le carte di credito e costi fissi per singola operazione. L’adesione specifica al piano “Easy a commissioni” è dunque ciò che permette di “blindare” il costo all’1%, proteggendo l’esercente dalle fluttuazioni delle Interchange Fees europee.

Nexi mobile POS: zero commissioni sui micro-pagamenti

Nexi SmartPOS Mini 4.4 💶 Prezzo terminale: 149 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: ✔ 🔋 Batteria: 1.900 mAh + base 3.300 mAh ☎️ Sim Card: ✔ 🖨️ Stampante integrata: ✖ 📟 Touch screen: ✔ 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 20 x 73 x 156 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Il SoftPOS di Nexi trasforma lo smartphone in un lettore di carte sfruttando la tecnologia NFC:

Dove posizionare la carta: il cliente deve avvicinare la carta (o il wallet digitale come Apple Pay/Google Pay) alla parte superiore del retro dello smartphone dell’esercente, dove solitamente è posizionata l’antenna NFC.

il cliente deve avvicinare la carta (o il wallet digitale come Apple Pay/Google Pay) alla parte superiore del retro dello smartphone dell’esercente, dove solitamente è posizionata l’antenna NFC. PIN on Glass: per pagamenti superiori ai 50 €, il cliente digita il codice PIN direttamente sullo schermo dello smartphone in totale sicurezza.

per pagamenti superiori ai 50 €, il cliente digita il codice PIN direttamente sullo schermo dello smartphone in totale sicurezza. Multi-dispositivo: A differenza di un POS fisico, il SoftPOS può essere configurato su più smartphone contemporaneamente (previa verifica dei requisiti), permettendo a diversi collaboratori di incassare nello stesso momento.

Nexi: offerta Vetrina Digitale e Pay-by-Link

Nexi integra il SoftPOS con strumenti di marketing per supportare la crescita del business:

Vetrina Digitale: inclusa gratuitamente per i primi 6 mesi (poi 15€/mese + IVA). È un mini-sito e-commerce semplificato che permette ai clienti di vedere i tuoi prodotti online.

inclusa (poi 15€/mese + IVA). È un mini-sito e-commerce semplificato che permette ai clienti di vedere i tuoi prodotti online. Pay-by-Link: servizio fondamentale per incassare a distanza (es. ordini telefonici o via WhatsApp) inviando un link di pagamento sicuro.

Requisiti di compatibilità per il SoftPOS di Nexi

Non tutti i telefoni possono diventare un SoftPOS Nexi. I criteri standard richiesti da Nexi sono:

Sistema operativo: Android (solitamente versione 8.1 o superiore). Per iOS (iPhone), la disponibilità dipende dalle specifiche aperture di Apple alla tecnologia “Tap to Pay” in Italia. Hardware: presenza obbligatoria dell’antenna NFC.

Sicurezza: il telefono non deve aver subito “rooting” o manomissioni del sistema operativo, per garantire la protezione dei dati bancari.

L’ecosistema Nexi per il 2026 si presenta estremamente articolato, con soluzioni che spaziano dal canone zero per micro-business a sistemi integrati di cassa per attività strutturate. Di seguito, l’analisi comparativa basata sui dati tecnici ed economici forniti.

Prodotto Costo Iniziale / Attivazione Canone Mensile Commissioni (Carte EU) Stampante Fisica Caratteristiche

Distintive SmartPOS Mini 169 € (IVA incl.) 0 € 1,49% No Tascabile, 100 € Cashback, Cassa Fiscale integrata. Mobile POS 29 € (IVA incl.) 0 € 1,89% No Richiede smartphone via Bluetooth, ultra-economico. SmartPOS Mini con stampante 59 € (Promo) 22,50 € Da 0,99% Sì Compatto ma con scontrino cartaceo, 4G + Wi-Fi. SmartPOS 59 € (Promo) 29,00 € Da 0,99% Sì Doppio schermo (8″ + 5″), installazione con tecnico. SmartPOS Cordless + Gratis (Spedizione) 17,50 € Da 0,99% Sì Base fissa e terminale senza fili, tastiera fisica. SmartPOS Cassa + Su richiesta 59,00 € Da 0,99% Sì Sostituisce il registratore di cassa, fattura elettr. SoftPOS 0 € Gratis 6 mesi* Da definire No App su smartphone (Android/iOS), senza hardware.

Servizi comuni a tutti i POS Nexi

Tutti i dispositivi sopra elencati beneficiano di una suite di servizi standard che Nexi utilizza per competere sul mercato:

Conformità 2026: integrazione logica con l’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico dei corrispettivi (Legge di Bilancio 2025).

integrazione logica con l’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico dei corrispettivi (Legge di Bilancio 2025). Accredito T+1: liquidità disponibile sul conto corrente entro il giorno lavorativo successivo.

liquidità disponibile sul conto corrente entro il giorno lavorativo successivo. Incentivi Fiscali: accesso al Credito d’Imposta del 30% sulle commissioni maturate.

accesso al sulle commissioni maturate. Pay-by-Link: Possibilità di generare link di pagamento per vendite a distanza.

Possibilità di generare link di pagamento per vendite a distanza. Nexi Club: programma fedeltà con sconti e premi per l’esercente.

Come scegliere il Nexi POS giusto per la propria attività

La scelta del terminale Nexi più idoneo richiede un’analisi del modello di business basata su tre variabili fondamentali: volumi di transato annuale, necessità di mobilità e livello di integrazione fiscale richiesto dalla nuova normativa 2026.

Per chi cerca il risparmio fisso: canone zero

Se i volumi di incasso sono contenuti, Nexi SmartPOS Mini (169 € una tantum) è la scelta più equilibrata. Nonostante la commissione più alta (1,49%), il bonus Cashback di 100 € abbatte il costo reale del dispositivo a 69 €, rendendolo molto competitivo rispetto ad Axerve sul lungo periodo.

Per chi cerca l’efficienza: modelli a canone

I modelli Nexi SmartPOS e Nexi SmartPOS Mini con stampante sono preferibili per chi effettua molte transazioni al giorno. La commissione allo 0,99% permette di risparmiare sensibilmente rispetto ai modelli a canone zero una volta superata la soglia critica di transato mensile (circa 2.500-3.000 €).

Per l’integrazione fiscale totale

Nexi SmartPOS Cassa + rappresenta la soluzione “all-in-one”. È progettato per le attività (ristorazione, retail complesso) che vogliono eliminare il costo e l’ingombro di un registratore di cassa tradizionale, gestendo magazzino, comande e fatturazione elettronica direttamente dal tablet del POS.

Vetrina Digitale: per tutti i prodotti è prevista l’inclusione di una vetrina e-commerce gratuita per 6 mesi, utile per testare la vendita online senza costi iniziali di sviluppo web.

Scegliere il POS mobile più conveniente in base al transato

La convenienza di un sistema di incasso non è un dato statico, ma una variabile dinamica che deve essere ricalcolata periodicamente in base all’evoluzione del volume d’affari e alla natura della clientela. Nel 2026, il mercato ha raggiunto una maturità tale da permettere una segmentazione millimetrica: non si tratta più solo di accettare una carta, ma di ottimizzare il costo del venduto.

La scelta del profilo tariffario impatta direttamente sull’EBITDA aziendale, trasformando il POS da costo necessario a strumento di ottimizzazione fiscale.

Fino a 5.000 euro di transato annuale: l’opzione migliore

Per questa fascia di transato, tipica di piccoli artigiani, hobbisti o liberi professionisti che utilizzano il terminale solo in casi specifici, la strategia vincente è l’eliminazione totale dei costi fissi. In questo scenario, l’acquisto di un terminale “pay-per-use” è l’unica scelta economicamente sostenibile.

Soluzioni come il Nexi Mobile POS o il myPOS Go 2 offrono un ingresso nel mercato dei pagamenti digitali a barriera zero: l’esercente affronta un piccolo investimento iniziale per l’hardware, ma viene sollevato da qualsiasi canone mensile. Sebbene le commissioni percentuali siano leggermente più elevate (oscillando intorno all’1,5% – 1,75%), l’incidenza reale su base annua resta contenuta e, soprattutto, scompare del tutto nei mesi di inattività. È la soluzione ideale per chi percepisce il POS come un servizio di cortesia o un “paracadute” per non perdere vendite occasionali.

Tra 5.000 e 20.000 euro di transato annuale: la soluzione ottimale

Quando il volume di transazioni diventa regolare, l’attenzione si sposta verso il contenimento delle commissioni percentuali. Questa è la “zona di valore” presidiata con forza da offerte come Axerve Easy a commissione, che propone un’aliquota fissa dell’1%. Analizzando i numeri, su un transato di 15.000 euro, l’esercente sosterrebbe un costo annuo di 150 euro. Un canone fisso, in questo contesto, rischierebbe di essere punitivo, portando il costo effettivo per transazione sopra la soglia psicologica dell’1%.

In questa fascia, inoltre, diventa fondamentale la qualità del terminale: l’hardware professionale incluso garantisce non solo una maggiore velocità operativa, ma anche una gestione più fluida delle ricevute e della connettività, riducendo i tempi morti e migliorando la percezione di affidabilità del business.

Oltre 20.000 euro di transato annuale: quando il canone è l’affare migliore

Al superamento della soglia dei 20.000 euro, la logica finanziaria si inverte e il canone fisso diventa il miglior alleato dell’imprenditore. Con soluzioni come il modello a canone di Axerve, un’attività che transa mediamente 30.000 o 40.000 euro l’anno può bloccare il costo del servizio (ad esempio a circa 22€ al mese), rendendo le commissioni di fatto decrescenti all’aumentare del volume d’affari.

Il vantaggio è duplice: da un lato si ottiene un risparmio monetario diretto che può superare il 25% rispetto a un piano a commissione pura; dall’altro si acquisisce una prevedibilità di cassa assoluta. In un’ottica di pianificazione finanziaria, trasformare una variabile (la commissione) in un costo fisso (il canone) permette una gestione del cash flow molto più rigorosa e semplifica la riconciliazione contabile di fine anno.

I dubbi più frequenti su POS mobile: sicurezza e uso occasionale

Nonostante la pervasività dei pagamenti elettronici, persistono zone d’ombra informative che riguardano la legittimità d’uso e la vulnerabilità tecnica dei dispositivi. È essenziale chiarire questi aspetti per operare con serenità nel mercato digitale del 2026.

Quando usare un POS mobile per prestazioni occasionali senza partita iva

La normativa vigente e l’evoluzione delle piattaforme fintech hanno definitivamente sdoganato l’uso del POS anche per chi non possiede una partita IVA. I soggetti che operano in regime di prestazione occasionale (entro i limiti dei 5.000 euro annui o secondo le soglie fiscali pro tempore) possono richiedere un terminale mobile come privati cittadini. I moderni processi di KYC (Know Your Customer) permettono una verifica rapida dell’identità, abilitando il servizio in poche ore.

Questo strumento è diventato fondamentale non solo per la comodità dell’utente finale, ma anche per la tutela del prestatore d’opera: ogni transazione genera una traccia digitale inoppugnabile che funge da garanzia di pagamento, a patto che i compensi vengano correttamente riportati nel quadro dei “redditi diversi” della dichiarazione dei redditi, garantendo la piena compliance fiscale.

Truffa del POS pirata: è possibile subire furti da carte contactless?

Il timore del cosiddetto “borseggio digitale” (ovvero la possibilità che un malintenzionato sottragga denaro avvicinando un POS occultato a una borsa o a un portafogli) è un tema che riemerge ciclicamente ma che, nel 2026, è privo di riscontri tecnici reali. I protocolli di sicurezza contactless sono basati su chip EMV che utilizzano crittografia asimmetrica: ogni transazione genera un crittogramma dinamico valido per un unico utilizzo.

Anche se un lettore “pirata” riuscisse a intercettare una comunicazione, non otterrebbe dati sufficienti per clonare la carta o replicare il pagamento. Inoltre, la soglia per i pagamenti senza PIN è rigorosamente monitorata e, soprattutto, ogni terminale POS deve essere collegato a un conto corrente bancario “verificato” e riconducibile a un’entità legale o fisica certa. Qualsiasi tentativo di frode lascerebbe una scia digitale indelebile, portando al blocco immediato dei fondi e all’identificazione del reo nel giro di pochi minuti.