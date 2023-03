Auto a guida autonoma, intesa Tts Italia-Pave Europe sulle competenze

Siglato fra Pave Europe, associazione no profit che supporta la diffusione dei veicoli a guida autonoma per una mobilità sicura, sostenibile e inclusiva, e Tts Italia, associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza, un protocollo di intesa per la collaborazione nell’ambito della mobilità intelligente.

Le due associazioni si supporteranno a vicenda grazie allo scambio di buone pratiche, alla partecipazione a eventi, webinar e meeting, nonché promuovendo attraverso i propri canali di comunicazione attività e risultati reciproci e diffondendo contenuti comuni mirati alla formazione nel campo della mobilità autonoma.

Confronto in crescita sulla guida autonoma

“Tts Italia è da sempre aperta e assolutamente propensa alla collaborazione con associazioni nazionali e internazionali che operano nel settore della mobilità intelligente – spiega la presidente di Tts Italia, Rossella Panero -. Tali accordi possono solo apportare benefici in termini di arricchimento di contenuti, obiettivi e orizzonti da perseguire. In particolare, la guida autonoma è sempre più oggetto di confronto per le importanti ricadute sull’evoluzione dei servizi di mobilità ed anche dal punto di vista etico, sociale e ambientale, temi cari a Tts Italia.”

Verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile

“La collaborazione tra Pave Europe e Tts Italia pone le basi per l’educazione del settore pubblico e dei cittadini italiani sui potenziali benefici dei sistemi a guida autonoma – aggiunge il presidente di Pave Europe, Karl Obermair – . Grazie a questa partnership, Pave Europe potrà sviluppare temi di mobilità sostenibile con un’organizzazione così importante e radicata nel territorio italiano, aprendo la strada a nuove opportunità per la mobilità urbana e contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile”.

