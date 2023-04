Green Ict, BT lancia un’offerta per le reti ecosostenibili

In un contesto in cui la sostenibilità è sempre più un fattore importante nel processo decisionale, BT lancia un’offerta per aiutare i clienti multinazionali a far evolvere le loro reti per ottenere emissioni nette di carbonio pari a zero e fornire circolarità in modo misurabile.

Oggi con le reti e le risorse digitali a disposizione a livello globale, molti Cio hanno difficoltà a misurare in modo efficace il consumo energetico e le emissioni di carbonio, nonché a mettere in atto processi per la gestione delle apparecchiature a fine vita. La nuova proposta di sostenibilità di BT combina gli strumenti digitali di misurazione del carbonio dell’azienda, i servizi di progettazione della rete, il supporto durante la vita e gli schemi di riciclo e riutilizzo con partner strategici per fornire un servizio gestito completo per i clienti.

Calcolatore e Dashboard per monitorare l’impatto ambientale

Gli esperti BT possono supportare una gamma completa di piani di aggiornamento, riprogettazione o trasformazione della rete attraverso le reti locali (Lan) o l’infrastruttura della tecnologia operativa (Ot) dei clienti. Utilizzando il nuovo Digital Carbon Calculator di BT, inoltre, i progetti possono essere valutati per la loro potenziale impronta di carbonio e ottimizzati per ottenere i migliori risultati.

In particolare, il calcolatore mostra ai progettisti i dettagli del consumo energetico e delle emissioni di anidride carbonica di ciascun dispositivo di rete. Questo fornisce loro le informazioni necessarie per bilanciare prestazioni, consumo energetico, emissioni e costi. Una volta concordata la progettazione ottimale, BT può ordinare l’apparecchiatura, configurarla e implementarla, supportando i clienti durante l’intero percorso di evoluzione della rete. La Carbon Network Dashboard fornisce quindi ai clienti dati e report dettagliati in tempo reale sulle prestazioni energetiche dei loro dispositivi durante la vita sia sull’infrastruttura Lan che su quella Ot.

Focus sull’economia circolare

Il nuovo servizio aiuta anche i clienti a ridurre la quantità di vecchie apparecchiature destinate alla discarica. Se, durante una riprogettazione, vengono identificate apparecchiature ridondanti o con prestazioni scadenti, BT può aiutare i clienti a restituirle ai fornitori per il riciclo o il riutilizzo, con potenziali sconti applicabili a seconda degli articoli e dei fornitori. Ciò migliora il business case supportando gli obiettivi di circolarità dei clienti.

“Con reti e risorse digitali che si estendono su più siti a livello globale, i Cio affrontano sfide uniche quando tentano di fornire e misurare i miglioramenti della sostenibilità“, afferma Sarwar Khan, responsabile della sostenibilità digitale di BT. “La nostra nuova proposta combina strumenti digitali all’avanguardia per la misurazione del carbonio, servizi di progettazione di reti esperti e un percorso sostenibile per l’aggiornamento delle infrastrutture. Consente ai Cio di dimostrare i risultati raggiunti e di contribuire in modo misurabile agli obiettivi net zero e di circolarità della loro organizzazione”.

