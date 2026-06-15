Sostenibilità non più come capitolo accessorio, ma come leva industriale per ripensare reti, servizi, persone e territori. Nel settore telco questa trasformazione assume un peso particolare. Le infrastrutture digitali consumano energia, abilitano nuovi servizi e incidono sulla competitività del Paese. Per questo la capacità di ridurre l’impatto ambientale, ampliare l’accesso alla connettività e rafforzare le competenze diventa un indicatore strategico.
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Iliad spinge sulla sostenibilità: avanti tutta su reti green, inclusione e competenze digitali
La strategia dell’operatore intreccia decarbonizzazione, infrastrutture più efficienti, welfare aziendale e progetti educativi. Il Report 2025 mette al centro anche trasparenza, sicurezza e riduzione del divario digitale
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