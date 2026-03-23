Le 4 migliori offerte telefonia mobile a confronto

La progressiva maturazione del segmento 4G, in parallelo all’espansione delle infrastrutture 5G, ha riconfigurato gli equilibri competitivi del mercato mobile italiano, ponendo l’utenza consumer dinanzi a un trade-off strategico tra la resilienza infrastrutturale dei player Tier-1 e l’aggressività commerciale dei marchi low-cost.

In questo contesto di deflazione dei prezzi e incremento dei volumi di traffico, la selezione del piano tariffario ottimale non può prescindere da una mappatura rigorosa delle esternalità di consumo: dalla densità della copertura territoriale ai regimi di roaming extra-UE, fino alla sostenibilità del canone nel medio periodo.

L’efficienza della scelta dipende, in ultima istanza, dalla capacità del consumatore di allineare il proprio profilo di spesa alle reali necessità di connettività, pesando il valore aggiunto dei servizi accessori rispetto al solo risparmio nominale.

Come scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze di consumo

La competizione nel settore delle telecomunicazioni mobili in Italia resta tra le più serrate d’Europa. Di seguito, un’analisi delle attuali proposte di punta per il segmento retail:

Operatore Caratteristiche principali Posizionamento di mercato Iliad Trasparenza tariffaria e assenza di rimodulazioni. Offerte spesso inclusive di tecnologia 5G. Utente “Heavy User” che cerca certezza del costo nel lungo periodo. Kena Mobile Sfrutta l’infrastruttura TIM. Spesso propone pacchetti con ampi bundle di Giga a costi contenuti. Utente che privilegia l’estensione della copertura di rete nazionale. Very Mobile Operatore semivirtuale di WindTre. Punta su processi di attivazione semplificati (eSIM) e sostenibilità. Utente digitale che ricerca un’esperienza frictionless e costi d’ingresso minimi. ho. Mobile Brand di Vodafone Italia. Si distingue per la qualità dell’assistenza e la capillarità del segnale. Consumatore che non intende rinunciare a standard di rete premium pur riducendo il canone.

Dinamiche di mercato delle offerte telefonia mobile e costi nascosti

Il risparmio nominale mensile, seppur rilevante, non deve oscurare i costi di attivazione o le limitazioni sulla velocità di navigazione (spesso “cappata” a 30 o 60 Mbps nei semivirtuali). È fondamentale monitorare le clausole relative al roaming europeo, regolate dal Roam Like At Home, che definisce il volume di dati utilizzabile all’estero in base al canone versato.

Iliad e le tariffe senza vincoli con tecnologia 5G inclusa

L’offerta Giga 200 di Iliad rappresenta attualmente il benchmark di riferimento per il segmento “high-tier” dell’operatore, combinando un elevato volume di traffico dati con l’accesso alle infrastrutture di nuova generazione.

Dal punto di vista economico e tecnico, la proposta si articola su tre pilastri fondamentali:

l’accessibilità democratica allo standard 5G

la stabilizzazione dei flussi di cassa per l’utente tramite l’assenza di rimodulazioni

tramite l’assenza di rimodulazioni la spinta verso la convergenza fisso-mobile, che trasforma il piano cellulare in un abilitatore di sconti per la connettività domestica ultra-broadband.

Architettura dell’offerta mobile con Iliad

Il piano tariffario di Iliad è strutturato per eliminare le barriere d’ingresso alla tecnologia 5G, rendendola accessibile a un canone mensile inferiore alla soglia psicologica dei 10 euro.

Bundle dati: 200 GB mensili utilizzabili su rete 4G/4G+ e 5G. In caso di superamento della soglia, il sistema prevede un blocco cautelativo per evitare extra-costi, sbloccabile solo su consenso esplicito dell’utente (al costo di 0,90€ ogni 100 MB).

200 GB mensili utilizzabili su rete 4G/4G+ e 5G. In caso di superamento della soglia, il sistema prevede un blocco cautelativo per evitare extra-costi, sbloccabile solo su consenso esplicito dell’utente (al costo di 0,90€ ogni 100 MB). Fonia e SMS: minuti e messaggi illimitati verso numerazioni nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali (fissi e mobili in USA/Canada, solo fissi in Europa e altri paesi).

minuti e messaggi illimitati verso numerazioni nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali (fissi e mobili in USA/Canada, solo fissi in Europa e altri paesi). Costi di accesso: l’investimento iniziale richiesto è di 19,98€ (composto da 9,99€ per l’attivazione della SIM e 9,99€ per il primo canone mensile anticipato).

Iliad, e le sinergie fisso-mobile

Un elemento strategico dell’offerta Iliad è la sua funzione di abilitatore per il segmento Fibra. La sottoscrizione di Giga 200 permette di accedere allo “Sconto Convergenza” sull’offerta di rete fissa (Iliadbox):

Il canone della Fibra scende da 26,99€ a 22,99€ al mese .

. Viene fornito l’ultimo standard tecnologico Wi-Fi 7, ottimizzando la distribuzione della banda ultra-larga all’interno dell’abitazione.

Trasparenza di Iliad e servizi a valore aggiunto

In linea con il posizionamento “no-frills” di Iliad, l’offerta integra nativamente servizi che altri operatori spesso fatturano separatamente:

Tecnologia VoLTE: inclusa, per garantire chiamate vocali ad alta definizione sotto rete 4G/5G senza interruzioni della navigazione.

inclusa, per garantire chiamate vocali ad alta definizione sotto rete 4G/5G senza interruzioni della navigazione. Roaming UE: sono allocati 15 GB dedicati esclusivamente alla navigazione nei paesi dell’Unione Europea, separati dal bundle nazionale.

sono allocati dedicati esclusivamente alla navigazione nei paesi dell’Unione Europea, separati dal bundle nazionale. Assenza di Vincoli: il contratto non prevede penali di recesso né obblighi di permanenza minima, garantendo la massima liquidità nel passaggio tra operatori.

La reale efficacia della navigazione 5G è subordinata alla compatibilità del terminale utente e alla densità delle celle radiomobili nelle aree di utilizzo, un fattore determinante per il raggiungimento dei picchi di velocità promessi dall’infrastruttura.

Kena mobile tra convenienza e la qualità della rete TIM

La proposta commerciale di Kena Mobile si inserisce in una dinamica di mercato fortemente orientata all’incremento del valore per il cliente tramite meccanismi di fidelizzazione automatica.

Il driver principale dell’offerta è rappresentato dal binomio tra l’infrastruttura di rete TIM, che garantisce una copertura del 99% del territorio nazionale, e l’integrazione della tecnologia 5G con velocità fino a 250 Mbps, un limite prestazionale che posiziona il brand in una fascia superiore rispetto alla media dei virtuali “standard”.

Sotto il profilo analitico, la struttura delle offerte, come la KenaGiga 200 a 5,99 € o la Kena Giga 350 a 7,99 € rivela un utilizzo strategico della ricarica automatica.

Questo servizio non è solo uno strumento di semplificazione gestionale, ma agisce come un moltiplicatore di valore: l’attivazione del modulo comporta infatti l’erogazione di un bonus ricorrente di 100 GB aggiuntivi al mese, trasformando, ad esempio, un’offerta da 200 GB in una soluzione da 300 GB senza variazioni nel canone nominale.

Un ulteriore elemento di competitività è rappresentato dall’abbattimento dei costi d’ingresso: la gratuità di attivazione, SIM e consegna, unita alla possibilità di autenticazione tramite SPID, riduce drasticamente i costi di transazione e i tempi di onboarding per il nuovo cliente. Inoltre, la diversificazione del catalogo include soluzioni prepagate semestrali, mirate a stabilizzare l’ARPU (Average Revenue Per User) e a offrire all’utente una pianificazione finanziaria del costo della connettività su base multi-mensile.

Infine, l’integrazione di servizi ancillari, come la partnership con Telepass e lo sconto sull’acquisto di hardware (Subbyx), evidenzia il passaggio da semplice fornitore di traffico a aggregatore di servizi per la mobilità e il digitale.

Portfolio offerte Kena Mobile

Tutti i piani Kena includono minuti illimitati, 200 SMS e navigazione su rete 5G (fino a 250 Mbps).

Nome Offerta Volume Dati (con ricaricaaAuto) Canone Mensile Caratteristica distintiva Kena 5,99 300 GB 5,99 € Entry-level per chi proviene da Iliad o virtuali. Kena 7,99 350 GB 7,99 € Bilanciamento tra volume dati elevato e costo contenuto. Kena 9,99 450 GB 9,99 € L’offerta high-data per utenti intensivi. Kena 11,99 Dati 600 GB 11,99 € Solo dati, ideale per router 4G/5G o tablet. Kena Pack 6 Mesi 200 GB (fissi) 29,99 € (una tantum) Pagamento anticipato semestrale (ca. 4,99 €/mese).

L’efficienza del “Bonus Dati”: il meccanismo della ricarica automatica permette di abbattere il costo per singolo Giga, rendendo l’offerta da 5,99 € una delle più competitive sul mercato (circa 0,02 € per GB).

Opzione “Restart”: in caso di esaurimento precoce del traffico dati, l’utente può forzare il rinnovo dell’offerta al costo standard, ripristinando immediatamente l’intero bundle senza attendere la scadenza del mese.

Very Mobile i vantaggi dell operatore virtuale su rete WindTre

L’offerta Very 6,99 di Very Mobile (brand low-cost di WindTre) rappresenta una risposta diretta e speculare alle dinamiche di mercato imposte dai principali competitor.

Very Mobile: il 5G Full Speed e la flessibilità digitale

Very Mobile adotta una strategia basata sulla segmentazione delle performance di rete. Mentre la maggior parte delle offerte dell’operatore prevede un limite di velocità (cap) a 30 Mbps, l’offerta Very 6,99 si posiziona nel segmento Full Speed. Questo significa che l’utente può navigare alla massima velocità consentita dall’infrastruttura 5G di WindTre, eliminando i colli di bottiglia tecnici tipici dei marchi secondari.ou 8

Sotto il profilo economico, l’offerta è una operator attack. Il costo di attivazione è stato ridotto a 0,99 € (rispetto ai 9,99 € standard), mentre la logica del “per sempre” punta a neutralizzare il timore di rimodulazioni future. Un elemento di forte differenziazione è la gestione dei volumi: in caso di esaurimento dei 200 GB, la navigazione viene inibita per evitare extra-costi, ma l’utente ha la facoltà di utilizzare il tasto Rinnovami sull’app per far ripartire l’offerta anticipatamente, pagando il normale canone mensile.

Portfolio tecnico di Very 6,99 (portabilità)

Voce di Costo/Servizio Dettaglio offerta Nome commerciale Very 6,99 – 5G Full Speed Canone mensile 6,99 € Volume dati 200 GB in 5G (senza limiti di velocità) Fonia e SMS Illimitati Costo Attivazione 0,99 € (promozionale) Roaming UE 10,5 GB inclusi Servizi Inclusi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, VoLTE

Caratteristiche di Very Mobile

L’offerta di Very Mobile poggia su tre concetti chiave:

Prestazioni “sbloccate”: a differenza di altre tariffe Very che limitano la banda, questa versione permette di sfruttare l’intera capacità del 5G per attività ad alta intensità di dati (streaming 4K, gaming, download pesanti). Zero sorprese (blocco Giga): la politica di bloccare la connessione al termine dei Giga protegge l’utente dal consumo involontario del credito residuo, un rischio frequente nelle tariffe a consumo. Digital-First: l’enfasi sull’uso di eSIM e l’attivazione tramite SPID o Video-Selfie riduce l’attrito logistico, permettendo al cliente di essere operativo in pochi minuti senza attendere la consegna fisica della SIM.

La copertura dichiarata del 99,7% della popolazione sottolinea la forza dell’infrastruttura WindTre, che utilizza tecnologie FDD DSS e TDD per garantire continuità di segnale anche nel passaggio tra 4G e 5G.

Il portafoglio di Very Mobile è estremamente dinamico e si divide principalmente tra offerte con velocità limitata (30 Mbps) e offerte Full Speed (senza limiti).

Prospetto delle offerte Very Mobile

Ecco lo schema riassuntivo delle principali configurazioni attualmente disponibili sul mercato di Very Mobile:

Nome Offerta Volume Dati Velocità 5G Canone mensile Target / Note Very 5,99 150 GB Fino a 30 Mbps 5,99 € Solo portabilità (Iliad, Poste, Coop, ecc.) Very 6,99 200 GB Full Speed 6,99 € Portabilità (Offerta di punta) Very 7,99 250 GB Full Speed 7,99 € Portabilità / Nuovi Numeri Very 9,99 440 GB Full Speed 9,99 € Portabilità (Soluzione “Heavy User”) Very 12,99 600 GB Full Speed 12,99 € Portabilità da operatori tradizionali (TIM/Vodafone) Very 1000 Giga 1000 GB Full Speed 11,99 € Nuovi numeri (Promo solo dati/FWA)

Very utilizza la velocità di navigazione come leva di prezzo. Le offerte entry-level sono spesso “cappate” a 30 Mbps (sufficienti per lo streaming HD), mentre quelle dai 6,99€ in su sbloccano l’intera potenza del 5G WindTre.

La funzione Rinnovami permette all’utente di far ripartire il mese in anticipo se finisce i Giga. Questo trasforma un potenziale disservizio in un ricavo anticipato per l’operatore, mantenendo alta la soddisfazione dell’utente.

Per i nuovi numeri o la portabilità da Iliad, il costo di attivazione è spesso scontato (es. 0,99 €), mentre per chi proviene da grandi operatori infrastrutturati (TIM, Vodafone) i costi possono essere più elevati per compensare le commissioni di acquisizione.In un mercato dove il costo per Giga tende allo zero, Very Mobile punta sulla flessibilità della piattaforma digitale (eSIM e attivazione tramite SPID).

Ho. mobile la proposta low cost con l’affidabilità Vodafone

L’attuale strategia commerciale di ho. Mobile (second brand di Vodafone) punta a scardinare il mercato con un’offerta di entry-level aggressiva, caratterizzata da un costo nominale estremamente basso e un incentivo immediato sotto forma di free month.

ho. Mobile: l’efficienza della rete Vodafone e l’incentivo “Promo 1 Mese”

Nel panorama dei segmenti B2C, la nuova proposta di ho. Mobile si configura come una delle più competitive sotto il profilo del customer acquisition cost. La struttura dell’offerta si basa su un canone mensile di 4,95 €, ma l’elemento di rottura è l’omaggio del primo mese di canone, che riduce ulteriormente l’esborso iniziale per l’utente.

Sotto il profilo tecnico, l’offerta include un bundle di 100 GB, minuti illimitati e 200 SMS. Sebbene il posizionamento di prezzo sia da discount brand, l’infrastruttura di appoggio è quella di Vodafone, garantendo standard elevati in termini di latenza e capillarità del segnale. Un aspetto rilevante è l’integrazione della tecnologia VoLTE inclusa gratuitamente, che permette la navigazione e la chiamata simultanea in alta definizione, superando i limiti tecnici di alcuni virtuali minori.

Prospetto analitico: ho. 4,95 promo 1 mese

Voce di Costo / Servizio Dettaglio Tecnico-Economico Canone Mensile 4,95 € (Bloccato con formula “soddisfatti o rimborsati”) Promo Lancio Primo mese in omaggio Volume Dati 100 GB su rete 4G/4G+ (Velocità fino a 30 Mbps) Costo Attivazione 2,99 € Velocità 5G Disponibile come opzione o in offerte superiori (fino a 2 Gbps) Servizi Accessori Assistenza WhatsApp, Hotspot, Navigazione all’estero UE

E’ utile sottolineare tre pilastri che distinguono ho. Mobile dai competitor diretti:

Garanzia soddisfatti o rimborsati: ho. Mobile introduce un concetto tipico del retail fisico nel digitale: l’utente ha 30 giorni per testare la rete e recedere con rimborso totale se le prestazioni non sono allineate alle aspettative. Questo abbassa drasticamente la percezione del rischio nel cambio operatore.

Personalizzazione e digitalizzazione: l’operatore offre servizi a valore aggiunto come la personalizzazione del numero (a 4,99 €) e l’onboarding rapido tramite SPID, riducendo i tempi di attivazione a pochi minuti.

Scalabilità verso il 5G: mentre l’offerta base da 4,95€ è focalizzata sul risparmio, ho. Mobile permette un upselling fluido verso il 5G “Full Speed” (fino a 2 Gbps), posizionandosi come un operatore capace di seguire l’evoluzione tecnologica dell’utente senza necessità di cambiare infrastruttura.

Prospetto analitico offerte ho. Mobile

Ecco la segmentazione attuale basata sui diversi profili di consumo e necessità infrastrutturali:

Nome Offerta Volume Dati Tecnologia / Velocità Canone Mensile Note Strategiche ho. 4,95 100 GB 4G (fino a 30 Mbps) 4,95 € Entry-level con 1° mese omaggio. ho. 6,99 150 GB 4G (fino a 30 Mbps) 6,99 € Target portabilità da Iliad e MVNO. ho. 8,99 150 GB 5G (fino a 2 Gbps) 8,99 € Soluzione 5G più accessibile su rete Vodafone. ho. 9,99 200 GB 5G (fino a 2 Gbps) 9,99 € Risposta diretta alla Giga 200 di Iliad. ho. 12,95 (FWA/Casa) 500 GB 5G (fino a 2 Gbps) 12,95 €

Confronto tra operatori per risparmiare sulla bolletta mensile

Per ottimizzare la spesa nel settore delle telecomunicazioni mobili, l’analisi deve spostarsi dal semplice “prezzo più basso” al concetto di costo totale di possesso (TCO). In un mercato caratterizzato da una forte pressione competitiva, i quattro operatori analizzati, Iliad, Kena, Very, ho. utilizzano leve diverse per attrarre segmenti specifici di clientela.

Ecco una sintesi comparativa per orientare la scelta verso il massimo risparmio strutturale.

Operatore Strategia di Risparmio Punto di Forza Tecnico Ideale per… Iliad Trasparenza Totale: prezzo garantito “per sempre” senza rimodulazioni. Rete 5G proprietaria inclusa nelle offerte top. Chi cerca stabilità dei costi nel lungo periodo (3-5 anni). Kena Mobile Volume incrementale: Bonus +100GB con Ricarica Automatica. Capillarità della rete TIM (copertura 99%). Chi vive o lavora in zone rurali o meno antropizzate. Very Mobile Flessibilità digitale: costi di attivazione minimi (0,99€) e eSIM. Infrastruttura WindTre con opzioni “Full Speed”. Utenti digitali che cambiano spesso operatore o usano eSIM. ho. Mobile Qualità percepita: standard di rete Vodafone a prezzi low-cost. Affidabilità del segnale e velocità di navigazione costante. Chi non vuole rinunciare a una rete “premium” pur tagliando il canone.

Cosa controllare nel contratto prima dell’attivazione della SIM

In un’ottica di pianificazione economica e tutela del consumatore, la sottoscrizione di un contratto di telefonia mobile richiede un’analisi che trascenda il semplice canone mensile nominale. Esistono variabili contrattuali che possono incidere significativamente sul Costo Totale di Possesso (TCO) nel medio periodo.

Clausole di indicizzazione e rimodulazione

È fondamentale verificare se il contratto preveda clausole di adeguamento all’inflazione (indice ISTAT) o se il prezzo sia dichiarato “per sempre”.

Analisi: Alcuni operatori infrastrutturati inseriscono clausole che permettono variazioni unilaterali del canone legate al costo della vita. Operatori come Iliad hanno fatto dell’assenza di rimodulazioni un pilastro del proprio posizionamento competitivo, garantendo stabilità ai flussi di cassa dell’utente.

Limitazioni della velocità di banda (Cap)

Non tutte le connessioni 4G o 5G offrono le medesime prestazioni prestazionali.

Verifica: molti operatori virtuali (MVNO) limitano la velocità di download e upload (spesso a 30 Mbps o 60 Mbps). Bisogna controllare se l’offerta è definita “Full Speed” (come le varianti top di Very Mobile e ho. Mobile) o se prevede limitazioni che potrebbero impattare sulla fruizione di contenuti video in Ultra HD o sul gaming online.

Trattamento del traffico “Extra-Soglia”

Cosa accade al termine dei Giga inclusi nel bundle

Blocco della navigazione: rappresenta l’opzione più sicura per il risparmio (tipica di Very e ho. Mobile ), poiché inibisce il traffico evitando l’erosione involontaria del credito residuo.

rappresenta l’opzione più sicura per il risparmio (tipica di e ), poiché inibisce il traffico evitando l’erosione involontaria del credito residuo. Navigazione a consumo: alcuni contratti prevedono l’applicazione di tariffe a volume (es. 0,90€ ogni 100 MB con Iliad, previo consenso). È necessario verificare che non vi siano attivazioni automatiche di pacchetti dati a pagamento non richiesti.

Servizi accessori a sovrapprezzo

Molti contratti includono nativamente servizi che in passato erano fatturati separatamente.

Checklist: verificare che siano inclusi e gratuiti: Segreteria telefonica e servizio “Ti ho cercato” . Hotspot: deve essere sempre incluso per legge, ma è bene accertarsi che non vi siano restrizioni tecniche alla condivisione della connessione. SMS bancari: Spesso sono esclusi dai bundle di messaggi illimitati e tariffati a parte dalla banca o dall’operatore.

verificare che siano inclusi e gratuiti:

Condizioni di Roaming Extra-UE

Mentre il roaming nei paesi dell’Unione Europea è regolamentato dal Roam Like At Home (con una quota di Giga proporzionale al canone), le tariffe per i paesi extra-UE (come Svizzera, USA o UK) variano drasticamente.

Suggerimento: controllare le tabelle tariffarie per le destinazioni internazionali frequenti per evitare “bollette shock” al rientro da viaggi esteri.

Vincoli di permanenza e costi di uscita

Sebbene il mercato consumer si sia spostato verso modelli “senza vincoli”, persistono offerte (specialmente se abbinate all’acquisto di uno smartphone) che prevedono una permanenza minima (es. 24 o 30 mesi).

Rischio: il recesso anticipato può comportare l’addebito delle rate residue e il recupero degli sconti inizialmente applicati sui costi di attivazione.

L’efficienza di una tariffa mobile non si misura solo in Gigabyte, ma nella trasparenza delle sue clausole limitative. Un consumatore attento deve saper distinguere tra un canone aggressivo e un contratto privo di asimmetrie informative, privilegiando la flessibilità d’uscita e la stabilità del prezzo nel tempo.

Documenti necessari e tempi medi per il cambio operatore

L’efficienza del processo di portabilità del numero mobile (MNP – Mobile Number Portability) è uno dei pilastri della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni italiano. Grazie alle regolamentazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), il passaggio tra operatori è diventato un’operazione standardizzata, rapida e a basso impatto burocratico per il consumatore.

Ecco l’analisi dei requisiti e delle tempistiche medie per un corretto switching tra gestori.

Documentazione necessaria per il subentro

Per avviare la procedura, sia tramite canale digitale che in punto vendita fisico, il sottoscrittore deve fornire un set minimo di informazioni per garantire la validità legale della transazione:

Documento d’identità in corso di validità: carta d’identità, patente o passaporto.

carta d’identità, patente o passaporto. Codice Fiscale o Tessera Sanitaria: necessario per l’anagrafica tributaria.

necessario per l’anagrafica tributaria. Codice ICCID della SIM attuale: è il numero identificativo di 19 cifre stampato sul retro della scheda fisica (o visualizzabile nelle impostazioni dello smartphone per le eSIM). È il dato tecnico fondamentale per “instradare” correttamente il numero verso il nuovo operatore.

è il numero identificativo di 19 cifre stampato sul retro della scheda fisica (o visualizzabile nelle impostazioni dello smartphone per le eSIM). È il dato tecnico fondamentale per “instradare” correttamente il numero verso il nuovo operatore. Contatto di riferimento: un indirizzo email e un numero di telefono alternativo per ricevere le conferme di attivazione e il monitoraggio della spedizione.

Tempistiche medie della portabilità (MNP)

Il quadro normativo italiano impone tempi certi per evitare che il cliente resti in un “limbo” tecnico senza connettività.

Fase del Processo Tempistica Stimata Descrizione Attivazione Nuova SIM Immediata o < 24h In negozio è istantanea; online dipende dai tempi di spedizione (2-5 giorni lavorativi). Passaggio del Numero 2 giorni lavorativi Dalla richiesta formale, il numero passa sulla nuova rete entro 48 ore lavorative. Trasferimento Credito 3 – 8 giorni lavorativi Il credito residuo (TCR) viene trasferito sulla nuova SIM con un differimento rispetto al numero.

Durante le 48 ore necessarie al passaggio del numero, l’utente continuerà a utilizzare la vecchia SIM fino al momento del “distacco” del segnale, riducendo il disservizio a pochi minuti di down-time.

Procedure di identificazione: fisiche vs digitali

L’evoluzione dei processi di onboarding ha introdotto modalità diversificate per la verifica dell’identità:

Identificazione tramite SPID o CIE: metodo più rapido (utilizzato da Iliad, Very, ho. e Kena ). Permette l’attivazione immediata del profilo senza attendere la verifica manuale dei documenti.

metodo più rapido (utilizzato da ). Permette l’attivazione immediata del profilo senza attendere la verifica manuale dei documenti. Video-Identificazione: l’utente registra un breve video mostrando il volto e i documenti. Richiede solitamente dalle 2 alle 24 ore per la validazione da parte di un operatore.

l’utente registra un breve video mostrando il volto e i documenti. Richiede solitamente dalle 2 alle 24 ore per la validazione da parte di un operatore. Identificazione alla consegna: il corriere verifica i documenti e ritira una copia cartacea al momento della consegna della SIM (metodo in progressiva dismissione a favore del digitale).

Trasferimento del credito residuo (TCR)

È fondamentale richiedere esplicitamente il trasferimento del credito durante la compilazione del contratto.

Costo del servizio: quasi tutti gli operatori trattengono una commissione per il trasferimento (solitamente tra 1,00 € e 1,60 € ).

quasi tutti gli operatori trattengono una commissione per il trasferimento (solitamente tra ). Credito Bonus: attenzione, i bonus erogati dal vecchio operatore (es. ricariche omaggio da promozioni) generalmente non sono trasferibili e vanno perduti.

Il passaggio tra operatori nel 2026 è un processo quasi interamente digitalizzato e frictionless. La criticità maggiore resta la corretta trascrizione del codice ICCID: un solo errore in queste 19 cifre può causare il rigetto della pratica, dilatando i tempi di attivazione oltre i limiti normativi.