Chip, IoT e cybersecurity: al Mimit la task force per gli investimenti

Nasce l’Unità di missione “attrazione e sblocco degli investimenti” presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, volta a facilitare, indirizzare e sburocratizzare le procedure per attrarre gli investimenti in Italia. Lo riferisce un comunicato del Mimit, facendo riferimento a una nuova norma contenuta nel Dl per il rafforzamento della capacità amministrativa delle PA approvato dal consiglio dei ministri.

Nuovo tassello di una strategia più ampia

La nuova Unità di missione costituisce un ulteriore tassello nella strategia complessiva del ministero volta a incentivare e sbloccare gli investimenti nel nostro Paese. Il Mimit si è infatti già dotato di strumenti che vanno in tal senso, tra cui lo sportello unico per l’accompagnamento degli investitori internazionali e di un fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.

Un’ulteriore misura già in campo prevede che il Mimit abbia la possibilità di ampliare il proprio potere sostitutivo in caso di inerzia delle amministrazioni centrali nei procedimenti legati a investimenti rilevanti per il sistema produttivo nazionale, per almeno 25 milioni di euro e aventi ricadute occupazionali significative.

WHITEPAPER Industria 4.0: sono solo promesse? Scopri i benefici concreti per il tuo impianto IoT API

No a rallentamenti o veti delle PA su progetti strategici

Tra gli strumenti già attivi si segnala, inoltre, una misura che permette di ridurre rallentamenti o veti di pubbliche amministrazioni quando vi siano progetti di interesse nazionale per investimenti di oltre 400 milioni di euro relativi ai settori di rilevanza strategica, come la microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, la cybersicurezza, l’internet delle cose (IoT), la manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, la sanità digitale e intelligente e l’idrogeno.

Questa strategia complessiva sull’attrazione degli investimenti in Italia è stata recentemente illustrata dal ministro Adolfo Urso in una serie di incontri con investitori e aziende estere, tra cui quelle spagnole, svizzere, ceche, tedesche e polacche.

@RIPRODUZIONE RISERVATA