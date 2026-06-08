MIX, il principale Internet Exchange Point italiano, amplia il proprio impegno nel mondo accademico avviando una nuova iniziativa con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere competenze avanzate sulle infrastrutture Internet e favorire una maggiore integrazione tra ricerca, formazione e industria.

L’attività si inserisce nel programma di collaborazioni che MIX porta avanti con alcuni dei principali atenei italiani, tra cui l’Università Bocconi di Milano e l’Università di Padova, per contribuire alla formazione delle nuove figure professionali del digitale e sostenere l’evoluzione dell’ecosistema Internet nazionale.

Focus su peering, interconnessione e tecnologie di rete

L’iniziativa coinvolge il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Ateneo partenopeo e prevede attività formative dedicate all’interconnessione Internet, al peering e alle infrastrutture di rete. Il modello didattico combina approfondimenti teorici ed esperienze pratiche, offrendo agli studenti un contatto diretto con le tecnologie che sostengono il funzionamento della rete globale.

I lavori hanno preso il via il 3 giugno con una lezione tenuta da Simone Morandini (nella foto in basso), Service Development Manager di MIX, sul ruolo degli Internet Exchange Point nello sviluppo della Rete. L’incontro era rivolto agli studenti di Ingegneria Informatica iscritti al corso “Networks and Cloud Infrastructures” del professor Giorgio Ventre.

Simone Morandini

Il contributo a NeAcademy e DataFest 2026

L’intervento è stato inserito nel programma di NeAcademy e DataFest 2026, manifestazioni dedicate alla formazione e al networking tra studenti, professionisti e aziende del settore Ict. MIX partecipa agli eventi in qualità di strategic partner. Le iniziative si sono svolte presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base di Fuorigrotta.

Un ulteriore momento di approfondimento si è svolto il 4 e 5 giugno con un laboratorio specialistico dedicato al Border Gateway Protocol (BGP), organizzato da Glevia e guidato da Massimiliano Stucchi, considerato tra i maggiori esperti internazionali nel campo del peering e delle infrastrutture Internet.

ormazione pratica per gli studenti del Cisco DTLab Networking Bootcamp

Il laboratorio ha coinvolto gli studenti del Cisco DTLab Networking Bootcamp, iniziativa nata nel 2018 dalla collaborazione tra Università Federico II, Cisco e Consorzio Clara. Grazie all’attività, i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente le tecnologie di interconnessione che rappresentano il cuore del funzionamento della rete Internet. L’approccio pratico rappresenta uno degli elementi centrali del progetto, pensato per avvicinare gli studenti alle competenze richieste dal mercato delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali.

Talotta: “Mettere il know-how a disposizione delle nuove generazioni”

L’iniziativa conferma la strategia di MIX orientata alla diffusione delle competenze tecnologiche e alla creazione di un dialogo strutturato tra università e industria.

“La collaborazione con l’Università Federico II conferma l’impegno di MIX nel mettere il proprio know-how a disposizione del sistema universitario e delle nuove generazioni di professionisti – sottolinea Alessandro Talotta, Executive President & Chairman MIX – Favorire il confronto tra accademia e industria significa contribuire concretamente allo sviluppo delle competenze strategiche necessarie per l’evoluzione dell’infrastruttura Internet del Paese”.