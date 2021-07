Rete Fondazione Its Italy si allea con i competence center per allevare talenti digitali - CorCom

Associazione Rete Fondazione Its Italy ha siglato un accordo quadro di collaborazione con gli otto Competence Center italiani – Artes 4.0, Bi-Rex, Cim 4.0, Cyber 4.0, Made, Meditech, Smact e Start 4.0 – per lo sviluppo di programmi condivisi di studio, di formazione e di sviluppo delle competenze per dare slancio al processo di digitalizzazione degli impianti produttivi italiani.

I contenuti del programma

Attraverso questa collaborazione, la federazione nata nel 2016 per sostenere e promuovere lo sviluppo del sistema Its in Italia e creare un sistema internazionale di Campus Tecnologici orientati alla formazione tecnica specialistica dei giovani, avvierà programmi di studio che permetteranno a chi frequenta gli Its di acquisire le specifiche competenze e le professionalità che la rete dei Competence Center è in grado di fornire loro. Saranno inoltre organizzati programmi di formazione e aggiornamento professionale. Per avvicinare gli studenti al mercato del lavoro, verranno anche attivati degli stage presso i Competence Center e le aziende loro partner. Inoltre, saranno sviluppate tutte le opportunità di collaborazione atte a migliorare l’offerta formativa messa a disposizione dei giovani affinché possano affrontare al meglio i cambiamenti socioeconomici che la rivoluzione tecnologica 4.0 ha avviato.

La mappa degli Its italiani

In Italia, ad oggi, sono presenti 109 Its, istituti di formazione terziaria non universitaria, che rispondono alla sempre crescente domanda di nuove competenze tecnologiche e specializzate da parte delle imprese che puntano a migliorare e rafforzare i processi di innovazione e trasformazione digitale. Si dividono, attualmente, in sei aree tecnologiche: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema agroalimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda, Servizi alle imprese), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali (Turismo, Tecnologie della informazione e della comunicazione). La maggior parte di essi è localizzato in Lombardia (20); seguono Campania e Sicilia (9); Lazio (8); Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto con 7; Puglia con 6; Calabria e Abruzzo con 5; Marche, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna con 4; una sola Fondazione è presente in Molise, Umbria e Basilicata. Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia sono le regioni ad avere almeno una Fondazione Its in tutte le aree tecnologiche.

“L’accordo siglato con la Rete dei Competence Center vuole essere un acceleratore per la costruzione dell’identità tecnologica degli Its”, dichiara in una nota Alessandro Mele, Presidente Associazione Rete Fondazioni Its Italy. “Questa collaborazione può portare molte opportunità di sviluppo per le Fondazioni Its socie dell’Associazione, ma quello che ci sta più a cuore è l’importante incremento di competenze e occasioni messe a disposizione dei nostri studenti”.

