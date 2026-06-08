Sielte entra ufficialmente nell’Alleanza europea per l’apprendistato (European Alliance for Apprenticeships – EAfA), la rete di cooperazione multilaterale avviata dalla Commissione europea nel 2013 con l’obiettivo di promuovere percorsi di formazione professionale di qualità e favorire il riconoscimento delle competenze nei Paesi dell’Unione europea.

L’adesione rappresenta un nuovo tassello nella strategia dell’azienda, specializzata nei settori della Service & System Integration per le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, dell’impiantistica tecnologica avanzata e dell’information technology. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente le iniziative dedicate alla crescita professionale dei giovani e allo sviluppo delle competenze richieste dall’evoluzione tecnologica del Paese.

La firma a Roma durante i Campionati di Imprenditorialità

La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta a Roma, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, nell’ambito dei Campionati di Imprenditorialità 2026, organizzati da Junior Achievement Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale.

L’iniziativa si è svolta in parallelo all’High-level event della European Alliance for Apprenticeships – Community of Regions and Cities, promosso dalla Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea.

Tra i partecipanti figuravano il sindaco di Roma e della Città metropolitana Roberto Gualtieri, il consigliere delegato all’edilizia scolastica, all’impiantistica sportiva e alle politiche della formazione Daniele Parrucci e Mario Nava, direttore generale della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea.

Accesso a strumenti e networking internazionale

Con l’ingresso nell’EAfA, Sielte potrà usufruire dei Servizi di Supporto all’Apprendistato, un ecosistema che mette a disposizione risorse online, strumenti operativi, occasioni di confronto e opportunità di networking con imprese, istituzioni, camere di commercio, organizzazioni industriali e altri partner europei.

L’adesione consentirà all’azienda di ampliare le collaborazioni a livello continentale e di confrontarsi con le migliori pratiche nel campo della formazione professionale, contribuendo al rafforzamento delle competenze tecniche e specialistiche richieste dai nuovi scenari dell’economia digitale.

Competenze al centro della trasformazione digitale

L’ingresso nell’Alleanza europea per l’apprendistato si inserisce nel percorso che Sielte sta portando avanti sul fronte della valorizzazione del capitale umano.

Secondo quanto evidenziato dall’azienda, l’adesione alla rete europea rappresenta “un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle competenze e dei giovani talenti, in coerenza con l’impegno dell’azienda nella formazione tecnica, nell’innovazione e nello sviluppo delle professionalità necessarie ad accompagnare la trasformazione digitale dell’Italia”. Un orientamento che punta a sostenere la crescita delle figure professionali indispensabili per accompagnare l’evoluzione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi digitali nel Paese.