Un italiano su tre a rischio automazione: l’AI rivoluziona il lavoro (anche nelle Tlc)

Oltre 10,5 milioni di lavoratori sono esposti al rischio di automazione secondo la Fondazione Randstad AI & Humanities. Ma l’intelligenza artificiale non porta solo sostituzione: apre scenari inediti di riqualificazione e nuove professioni, ridefinendo competenze, formazione e modelli organizzativi. Nelle telecomunicazioni, settore strategico per l’economia e l’innovazione, la sfida è trasformare l’AI in un alleato del talento umano, non in un suo concorrente