Google Cloud, Tara Brady presidente della regione Emea

Google Cloud nomina Tara Brady a nuovo presidente Cloud della regione Emea.

Basato a Londra, nel Regno Unito, Tara guiderà l’organizzazione nell’impegno a supportare la trasformazione cloud delle attività dei clienti, con l’obiettivo di aiutare le aziende e le organizzazioni pubbliche a rendere più efficienti i processi core e migliorare il modo in cui raggiungono e offrono servizi ai loro utenti. Nel suo ruolo, Tara è responsabile di tutti i team go-to-market di Google Cloud nella regione, tra cui vendite, consulenza ed ecosistema di partner.

Chi è Tara Brady

Tara Brady vanta oltre due decenni di esperienza e proviene da Microsoft, dove ha recentemente guidato il team Global Sales and Strategic Partnership dell’organizzazione in qualità di Corporate Vice President. In precedenza, ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Accenture e PwC.

La strategie di Google Cloud in Emea



Google Cloud ha recentemente annunciato rapporti di collaborazione in Emea con organizzazioni del settore pubblico e privato come Al Azhar University, Deutsche Börse, Kingfisher, Mercedes-Benz, Proximus, Prudential e Renault. Insieme al team di Sales Leadership Emea, Brady guiderà la crescita costante di Google Cloud in Europa.

