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Open Fiber: Nonno, Dichiarante e Rotunno nei board di FTTH Council

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Le nomine si inseriscono in una fase di evoluzione dell’organizzazione, che sta ampliando il proprio raggio d’azione verso nuovi ambiti strategici della connettività. La wholesale company italiana contribuirà attivamente allo sviluppo del settore a livello europeo

Pubblicato il 23 giu 2026
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Punti chiave

  • Tre rappresentanti di Open Fiber assumono ruoli di rilievo nel FTTH Council Europe: Public Affairs, Market Intelligence e Investments & ESG.
  • Le nomine rafforzano il dialogo istituzionale e favoriscono politiche per la diffusione della FTTH, con focus su sostenibilità e rapporti con investitori.
  • Oltre 17,4 milioni di unità FTTH connesse, rete >168.000 km e ~4 milioni di clienti: Open Fiber è tra i principali operatori wholesale only in Europa.
Riassunto generato con AI

Open Fiber consolida il proprio ruolo nel panorama europeo della connettività in fibra ottica grazie alle nuove nomine all’interno del FTTH Council Europe, l’associazione di riferimento per lo sviluppo delle reti FTTH (Fiber to the Home) in Europa.

Nell’assemblea generale che ha rinnovato la governance e ampliato il perimetro di attività dell’organizzazione, tre rappresentanti della società guidata da Giuseppe Gola hanno assunto incarichi di rilievo. Francesco Nonno, Direttore Regolamentazione e Affari Europei di Open Fiber, è stato nominato Vicepresidente Public Affairs del Board, contribuendo al rafforzamento del dialogo con le istituzioni europee e allo sviluppo di politiche favorevoli alla diffusione della fibra ottica.

Domenico Dichiarante, Responsabile Marketing residenziale di Open Fiber, è stato confermato Chair del Comitato Market Intelligence, che monitora e raccoglie i dati sull’evoluzione del mercato della connettività, mentre Francesco Rotunno, Responsabile Affari europei di Open Fiber, è stato nominato Chair del Comitato Investments & ESG, che promuove il ruolo della sostenibilità e il dialogo con gli investitori.

Le nomine si inseriscono in una fase di evoluzione del FTTH Council Europe, che sta ampliando il proprio raggio d’azione verso nuovi ambiti strategici della connettività. In questo contesto, la presenza di Open Fiber nei principali organi decisionali dell’associazione conferma il contributo attivo dell’azienda allo sviluppo del settore a livello europeo.

Con oltre 17,4 milioni di unità immobiliari connesse in FTTH, una rete che supera i 168 mila chilometri e circa 4 milioni di clienti finali residenziali, Open Fiber è uno dei principali operatori wholesale only in Europa e continua a promuovere la diffusione di infrastrutture in fibra ottica ad alte prestazioni, sostenibili e in grado di supportare la crescita digitale del Paese e del continente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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