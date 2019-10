Panda Security, Nicola D’Ottavio country manager per Italia e Svizzera

Nicola D’Ottavio è il nuovo country manager per Italia e Svizzera di Panda Security: riporterà direttamente a Gianluca Busco Arré, vice president sales and operations della società. Il manager arriva in azienda con un’esperienza pluriventennale nell’ecosistema commerciale dei clienti e dei partner, si legge in una nota dell’azienda – portando la sua profonda competenza nelle dinamiche del settore IT. “Da grande conoscitore dello sviluppo di strategie aziendali e di alleanze commerciali legate soprattutto al campo delle soluzioni di data management, cloud computing e sicurezza – prosegue il comunicato – il Country Manager avrà il compito di guidare l’azienda in un consolidamento strategico della propria presenza nei mercati di riferimento”.

“Sono felice di entrare a far parte di questa realtà – afferma D’Ottalvio – così stimolante e capace di stare al passo con l’evoluzione del mercato grazie ad un portfolio prodotti dall’avanzato livello tecnologico”.

“Accogliamo con piacere Nicola D’Ottavio nel nostro team – aggiunge Gianluca Busco Arrè – e sono certo che la sua professionalità ed esperienza giocheranno un ruolo fondamentale nel prossimo futuro per far diventare Panda Security sempre di più uno degli attori principali nel mercato della cybersecurity”.

