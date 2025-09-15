Sirti digital solutions, Ludovico Basili alla guida della divisione IoT & Data

Sirti Digital Solutions spinge sull’acceleratore dell’innovazione. Con l’arrivo di Ludovico Basili alla guida della divisione IoT & Data, la società sceglie un manager abituato a muoversi tra piattaforme enterprise, trasformazioni digitali e scenari industriali complessi. Una scelta che punta su leadership con esperienza concreta e visione tecnologica per tradurre i dati in valore reale a vantaggio di imprese e Pubblica Amministrazione.

Un profilo internazionale con radici nelle tlc

Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Milano, Basili ha costruito il suo percorso professionale partendo dal cuore del settore Telco. In Sky Italia, nel ruolo di Head of Data Platform, ha guidato il team incaricato della realizzazione e gestione della piattaforma dati, lavorando a stretto contatto con il top management nel percorso verso una data-driven company.

Questa esperienza gli ha permesso di affinare competenze che vanno oltre il lato tecnologico, integrando capacità manageriali e visione strategica. Un approccio che lo ha reso un punto di riferimento per le aziende impegnate a ripensare i propri processi grazie al potenziale dei dati.

Esperienze trasversali e focus sull’IoT

Prima di Sky, Basili aveva già consolidato un profilo di rilievo in Reply, dove ha diretto due business unit con un occhio sempre attento allo sviluppo di piattaforme IoT in settori cruciali come telecomunicazioni, assicurazioni e industria. Qui ha potuto sperimentare da vicino quanto l’Internet of Things potesse diventare una leva strategica per ottimizzare processi, controllare infrastrutture complesse e generare nuove opportunità di business.

La missione in Sirti Digital Solutions

L’ingresso in Sirti Digital Solutions segna l’avvio di una nuova fase. La divisione IoT & Data, ora sotto la guida di Basili, si rafforzerà con un modello end-to-end che integra sensoristica e connettività, edge computing, piattaforme cloud-based e soluzioni di intelligenza artificiale e analytics. Un’offerta che non si limita alla tecnologia ma include anche la gestione e manutenzione delle soluzioni, garantendo ai clienti continuità e scalabilità.

Il focus sarà rivolto in particolare a asset-heavy industries e servizi essenziali, contesti in cui la digitalizzazione dei processi e il monitoraggio intelligente delle infrastrutture non rappresentano un’opzione, ma una necessità.

Rafforzare l’offerta per le nuove esigenze dei mercati

“Entrare in Sirti Digital Solutions significa mettere a fattor comune le tecnologie IoT, data ed edge AI per generare valore misurabile su asset industriali e infrastrutture critiche – afferma Basili – Grazie alle numerose collaborazioni con partner di primo piano e grazie alla presenza capillare sul territorio del Gruppo Sirti – ha continuato Basili – puntiamo a rafforzare la nostra offerta per soddisfare a pieno le nuove esigenze dei mercati su cui siamo attivi attraverso la realizzazione di piattaforme dati replicabili e use case ad alto impatto – dalla manutenzione predittiva, alla automazione delle operations, all’efficienza energetica, fino al monitoraggio strutturale”.

VIsione prodotto ed execution data driven

“Siamo soddisfatti dell’ingresso di Ludovico nel nostro Leadership Team. Ludovico porta con sé una combinazione di visione prodotto ed execution data-driven – afferma Massimiliano De Carolis, Ceo di Sirti Digital Solutions – La sua solida esperienza e la profonda conoscenza nella costruzione e scalabilità di piattaforme dati enterprise saranno leve fondamentali per accelerare il nostro percorso di crescita e per aprire opportunità in mercati ad alto potenziale”.

“Con l’ingresso di Basili, la Business Unit IoT & Data consolida un approccio end-to-end: sensoristica & connettività, edge computing, data platform cloud-based, AI/analytics per decisioni in tempo reale – conclude – La sua scelta di unirsi a noi, conferma la qualità della squadra esistente: Sds è la casa dei migliori talenti che vogliono costruire soluzioni di impatto con tecnologie di frontiera e grandi clienti”.

Sirti digital solutions e il ruolo nella trasformazione digitale

Sirti Digital Solutions è la tech company del Gruppo Sirti che abilita la trasformazione digitale con un’offerta che spazia dal networking alla cybersecurity, dall’IoT & Data al cloud, fino alle smart infrastructures e ai data center. Con oltre 1.100 certificazioni rilasciate dai principali player tecnologici mondiali, l’azienda costruisce soluzioni modulari e replicabili per imprese e Pubblica Amministrazione.