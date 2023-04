Copyright, Lasorella: “Agcom punto di riferimento internazionale”

L’Italia è in prima linea nella difesa della proprietà intellettuale e del diritto d’autore online. A sottolinearlo è Giacomo Lasorella, presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, invitato a Seoul dalla World Intellectual Property Organization – Wipo, l’agenzia delle Nazioni Unite specializzata sulla tutela della proprietà intellettuale, per illustrare il contesto normativo e il ruolo dell’Agcom nella tutela del diritto d’autore online in Italia.

La conferenza internazionale

Durante la conferenza internazionale sui temi della protezione del copyright nell’ambiente digitale che si è tenuta nella capitale Sud-coreana il 26 e 27 aprile. Organizzata da Wipo e dal ministero della Cultura, Sport e Turismo della Repubblica di Corea, Lasorella ha ripercorso i principali passaggi istituzionali europei e nazionali sul tema.

L’intervento di Giacomo Lasorella

Al centro dello speech del presidente Agcom c’è stato il tema delle competenze assegnate all’autorità sulla protezione del copyright online. Lasorella ha inoltre illustrato i principali risultati raggiunti finora dall’authority, “richiamando altresì le importanti novità legislative attese a breve in relazione ai poteri di intervento a contrasto dell’offerta illegale di contenuti audiovisivi live – si legge in una nota di Agcom – con particolare riferimento alle partite di calcio e alle manifestazioni sportive”.

La collaborazione con il Wipo

Durante il suo intervento in presidente Agcom ha sottolineato “la proficua collaborazione instaurata con Wipo, con specifico riferimento all’implementazione del Wipo Alert Database – prosegue il comunicato – particolarmente significativa in un’ottica di rafforzamento della cooperazione internazionale per attuare un’efficace azione di contrasto della pirateria online”.

“Aggiornare costantemente gli strumenti contro la pirateria online”

“Dalla conferenza di Seoul sono emerse, da un lato, la necessità di un continuo aggiornamento degli strumenti di contrasto alla pirateria online – afferma il presidente Agcom – e dall’altro l’esigenza di una forte cooperazione a livello sovranazionale per tenere il passo delle modalità sempre nuove e sempre più sofisticate con le quali avvengono le violazioni del copyright in rete. La conferenza ha inoltre confermato come l’Agcom costituisca un modello e un punto di riferimento a livello internazionale per un’efficace e tempestiva tutela dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e degli utenti”.

