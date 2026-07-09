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Device connessi, la Gsma lancia il piano anti-frammentazione per 5G e IoT

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Mentre aumentano i controlli su identità, certificazioni e requisiti tecnici, l’associazione avvia un progetto pilota per aiutare i produttori a gestire la conformità in modo più coerente tra mercati, reti e autorità nazionali

Pubblicato il 9 lug 2026
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smartphone, applicazioni

L’omologazione dispositivi sempre più al centro della partita globale sulla connettività. Non è più solo una procedura tecnica da completare prima del lancio commerciale. Sta diventando un passaggio strategico per garantire fiducia, sicurezza, interoperabilità e accesso ai mercati.

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Veronica Balocco

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