Stop alla pirateria online, Rti-Mediaset e Meta uniscono le forze

Rti (Mediaset) e Meta Platforms uniscono le forze contro la pirateria online: i due gruppi hanno infatti siglato una partnership pluriennale che li impegnerà a collaborare all’implementazione di una serie di strumenti e sistemi atti a tutelare i contenuti di Rti protetti da copyright, incluse le trasmissioni in diretta. Meta fornirà inoltre a Rti formazione e supporto dedicati per poter utilizzare nel modo più efficace strumenti come il “rights manager” di Meta, un sistema di gestione dei contenuti che consente ai titolari dei diritti di tutte le dimensioni di autorizzare, gestire e proteggere i propri contenuti (video, audio e immagini) online.

“Punto di svolta paradigmatico”

L’accordo “rappresenta un punto di svolta paradigmatico per colmare la perdita di valore subita dalle industrie culturali in assenza di un quadro normativo che ridefinisse le responsabilità delle piattaforme online – commenta Gina Nieri, direttore affari istituzionali Mediaset e vice presidente di Rti – L’accordo con Meta dimostra che, se le piattaforme collaborano per impedire atti di pirateria, è possibile trovare soluzioni foriere di crescita e di creazione di valore per tutta la filiera. Auspichiamo che la Commissione europea trovi strumenti utili ad arginare la pirateria dei contenuti live o di equivalente valore economico. Siamo fiduciosi di proseguire anche su questo la fattiva collaborazione con Meta“.

WHITEPAPER Banking&Insurance: inizia l’era dei servizi istantanei e customizzati. Rimani al passo Amministrazione/Finanza/Controllo Banking/Assicurazioni

Tutela del diritto d’autore: un “impegno collettivo”

“La tutela del diritto d’autore è una nostra priorità e crediamo fortemente che debba essere un impegno collettivo, frutto di una collaborazione tra piattaforme tecnologiche, titolari dei diritti e tutti gli attori di mercato. Siamo molto lieti di annunciare questa partnership con Rti, volta a contrastare la pirateria online, e apprezziamo la loro disponibilità a mantenere una discussione costruttiva, unendo le forze per tutelare la proprietà intellettuale online”, conclude Luca Colombo, Country director Italia di Meta.

@RIPRODUZIONE RISERVATA