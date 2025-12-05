Acn qualifica il Cloud Object Storage di Retelit per PA e settori strategici

Acn qualifica il Cloud Object Storage di Retelit per l’adozione nella Pubblica Amministrazione e nei settori strategici. Il servizio, basato su tecnologia Wasabi e protocollo S3, è erogato nella region italiana ospitata nei data center Retelit. La sovranità del dato diventa un vantaggio competitivo e una condizione abilitante per migrazioni e modernizzazione. La qualifica certifica sicurezza, affidabilità e resilienza, secondo normativa nazionale in ambito cybersecurity.