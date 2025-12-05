Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

Acn qualifica il Cloud Object Storage di Retelit per PA e settori strategici

Il servizio basato su tecnologia Wasabi e protocollo S3 diventa soluzione certificata per la gestione sicura di dati sensibili. La qualifica dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale garantisce sicurezza, resilienza e continuità operativa

Pubblicato il 5 dic 2025
Acn qualifica il Cloud Object Storage di Retelit per l’adozione nella Pubblica Amministrazione e nei settori strategici. Il servizio, basato su tecnologia Wasabi e protocollo S3, è erogato nella region italiana ospitata nei data center Retelit. La sovranità del dato diventa un vantaggio competitivo e una condizione abilitante per migrazioni e modernizzazione. La qualifica certifica sicurezza, affidabilità e resilienza, secondo normativa nazionale in ambito cybersecurity.

