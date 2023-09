Intelligenza artificiale in sanità, la piattaforma “self-service” di Oracle

In occasione del suo evento mondiale CloudWorld, Oracle ha annunciato nuovi servizi di intelligenza artificiale generativa per le organizzazioni che operano nel settore sanitario. Integrato nelle soluzioni Oracle di cartella clinica elettronica (Ehr, Electronic Health Record), il nuovo Oracle Clinical Digital Assistant consente di sfruttare tutte le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale generativa e dai comandi vocali per ridurre il lavoro manuale, in modo da poter dedicare maggiore attenzione alla cura dei pazienti che, a loro volta, in modalità ‘self-service’ potranno autonomamente pianificare gli appuntamenti o verificare le informazioni cliniche utilizzando semplici comandi vocali.

Miglioramenti e nuove funzionalità per il settore sanitario

In questo quadro, proseguendo con l’impegno di creare un ecosistema tecnologico aperto e integrato che aiuti le organizzazioni del settore sanitario a migliorare l’assistenza ai pazienti, ottimizzare le competenze mediche e ridurre i costi, Oracle ha annunciato anche alcuni miglioramenti significativi alle sue soluzioni per la sanità. Tra questi, nuove funzionalità per la cartella clinica elettronica basate su cloud, interfacce Api (Application Programming Interface) pubbliche e miglioramenti per le attività di back-office appositamente sviluppati per il settore sanitario.

WHITEPAPER Intelligenza Artificiale: 11 rivoluzioni per la Sanità Realtà virtuale Robotica

Tutte le nuove funzionalità specifiche per il settore sanitario sono state raccolte nella suite Oracle Fusion Cloud Applications per aiutare le organizzazioni che operano in questo settore ad aumentare la visibilità finanziaria, creare supply chain più resilienti e migliorare l’assistenza ai pazienti. Le nuove funzionalità consentiranno anche di aumentare la produttività, ridurre i costi, adottare nuovi modelli di business, migliorare il processo decisionale e soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti.

All’interno di Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (Hcm) Oracle ha inoltre introdotto nuove funzionalità di gestione HR specifiche per il settore sanitario per aiutare gli operatori del settore ad adattarsi ai mercati del lavoro in continua evoluzione, a soddisfare le esigenze sempre mutevoli dei clienti e ad attirare e fidelizzare i collaboratori. Le nuove funzionalità Oracle Workforce Scheduling e Oracle Workforce Labor Optimization connettono i dati aziendali e delle cartelle cliniche elettroniche su un’unica piattaforma cloud per aiutare le organizzazioni del settore sanitario a gestire esigenze avanzate relative a pianificazione e collaborazione.

Vettori AI in Oracle Database

Nel corso dell’evento Oracle ha poi annunciato la volontà di aggiungere nuove funzionalità di ricerca semantica grazie all’integrazione di vettori AI in Oracle Database 23c. La raccolta di funzioni, denominata AI Vector Search, include un nuovo tipo di dati vettoriali, indici vettoriali e operatori Sql per la ricerca vettoriale che consentono a Oracle Database di memorizzare il contenuto semantico di documenti, immagini e altri dati non strutturati in formato vettoriale e di utilizzarli per eseguire rapidamente ricerche semantiche. Queste nuove funzionalità supportano anche la Retrieval Augmented Generation (Rag), una tecnica rivoluzionaria di AI generativa che combina modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm, Large Language Model) e dati del business aziendale per fornire risposte alle domande poste con un linguaggio naturale. Rag offre maggiore precisione ed evita di esporre all’esterno dati aziendali includendoli nell’addestramento degli Llm.

Al debutto la piattaforma Fusion Data Intelligence

Annunciata anche la piattaforma di Fusion Data Intelligence, una piattaforma di nuova generazione basata su dati, analytics e AI che aiuterà i clienti delle applicazioni Oracle Fusion Cloud (Erp, Hcm, Scm, Cx) a ottenere risultati aziendali migliori, grazie a insight, decisioni e azioni data-driven. Questa nuova piattaforma, che è un’evoluzione del prodotto Oracle Fusion Analytics Warehouse, fornirà al business dati “as a service” con pipeline automatizzate, modelli di dati a 360 gradi per le principali funzioni aziendali, analisi avanzate interattive, modelli AI/ML e applicazioni intelligenti.

Oracle ha infine annunciato la disponibilità limitata del servizio Oracle Cloud Infrastructure (Oci) Generative AI. Il nuovo servizio di AI generativa supporterà modelli di linguaggio di grandi dimensioni per aiutare le organizzazioni ad automatizzare i processi aziendali end-to-end, perfezionare il processo decisionale e migliorare le esperienze dei clienti, garantendo al contempo la sicurezza e la riservatezza dei dati. Creato su Oci in collaborazione con Cohere, la principale piattaforma AI per le aziende, Oci Generative AI è un servizio gestito che consente agli utenti di integrare Llm nelle proprie applicazioni tramite un’Api.

@RIPRODUZIONE RISERVATA