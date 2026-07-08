PA digitale, a Torino via alla Palestra dell’innovazione targata Csi-Politecnico

A Torino prende forma la Palestra dell’Innovazione per la Pubblica Amministrazione, un laboratorio pensato per mettere in contatto diretto studenti, ricercatori ed esperti nello sviluppo di soluzioni digitali destinate ai servizi pubblici. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Politecnico di Torino e CSI Piemonte e punta a rafforzare il legame tra università e sistema pubblico, portando i giovani dentro percorsi operativi legati alla trasformazione digitale della PA.

Il progetto rappresenta uno dei primi esempi in Italia di collaborazione strutturata tra un Ateneo e una realtà in house. Al centro ci sono la valorizzazione delle competenze, l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro e la possibilità di misurarsi con tecnologie e attività che hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini.

Intelligenza artificiale, cloud e cybersecurity al centro delle attività

La Palestra dell’Innovazione nasce per portare studenti e neolaureati a lavorare su casi concreti, sotto la guida dei professionisti del CSI. Gli ambiti individuati riguardano alcune delle aree più rilevanti per l’evoluzione della Pubblica Amministrazione: intelligenza artificiale e dati, cloud computing, cybersecurity e gestione del territorio.

Il modello scelto punta a intrecciare formazione, sperimentazione e sviluppo professionale. Gli studenti saranno coinvolti in contesti operativi, con la possibilità di contribuire alla costruzione di soluzioni digitali orientate ai bisogni reali degli enti pubblici. In questo modo l’esperienza accademica si collega più direttamente alla progettazione di servizi, infrastrutture e applicazioni destinate al settore pubblico.

Il protocollo tra Ateneo e sistema pubblico

L’iniziativa prende il via dal protocollo d’intesa sottoscritto tra Politecnico di Torino e CSI Piemonte. La collaborazione si inserisce in un rapporto già consolidato tra l’Ateneo, riconosciuto come eccellenza nella ricerca e nella formazione tecnologica, e il consorzio pubblico piemontese, che ha tra i propri enti fondatori anche il Politecnico.

Il CSI Piemonte è oggi un riferimento nello sviluppo di servizi e infrastrutture digitali per la Pubblica Amministrazione a livello regionale e nazionale. Con la Palestra dell’Innovazione, il rapporto con il mondo universitario viene rafforzato attraverso un percorso più strutturato, pensato per connettere didattica, ricerca e innovazione applicata.

Tre direttrici: laboratorio, didattica e progettualità condivise

La collaborazione si articolerà in tre ambiti principali. Il primo è il LAB, il cuore operativo della Palestra, dove studenti, dottorandi e ricercatori lavoreranno su attività di medio-lungo periodo sviluppate insieme ai professionisti del CSI e orientate ai bisogni concreti della Pubblica Amministrazione.

Il secondo ambito è il Teaching, che porterà l’esperienza sul campo dentro l’università, anche attraverso il coinvolgimento di esperti del CSI nei corsi e lo sviluppo progressivo di moduli formativi dedicati. Il terzo riguarda la Ricerca, con la costruzione di progettualità condivise tra Ateneo e sistema pubblico su iniziative innovative e programmi di sviluppo, coinvolgendo direttamente studenti e ricercatori.

La Palestra dell’Innovazione si configura così come un modello di integrazione tra competenze accademiche e applicazione concreta, con l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione attraverso nuove professionalità e soluzioni tecnologiche.

Corgnati: “Conoscenze e competenze tecnologiche nella PA”

“Il rapporto con la Pubblica Amministrazione rappresenta un ambito strategico per il Politecnico di Torino, nel quale crediamo profondamente, come abbiamo ribadito anche in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico che si sta concludendo. La Palestra dell’Innovazione si inserisce pienamente in questo percorso – commenta Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino –. L’innovazione genera valore quando diventa un patrimonio condiviso. Per questo è fondamentale che conoscenze e competenze tecnologiche entrino sempre più a far parte della Pubblica Amministrazione, contribuendo a progettare politiche e servizi capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini con efficacia, trasparenza e inclusione. È una sfida che il nostro Ateneo affronta ogni giorno, mettendo ricerca, competenze e capacità di innovazione al servizio delle istituzioni e del Paese.”

Bolla: “Studenti a confronto con scenari reali”

“Il dialogo tra università e pubblica amministrazione è fondamentale per accompagnare l’innovazione del Paese, valorizzando competenze, ricerca e capacità di visione” – dichiara Emilio Bolla, Presidente CSI Piemonte . “La Palestra dell’Innovazione va esattamente in questa direzione: un luogo in cui gli studenti possono confrontarsi con scenari reali e allenarsi sulle nuove tecnologie, lavorando su casi concreti insieme ai professionisti. Il CSI è nato in Piemonte e continua a crescere mantenendo un forte legame con il territorio, mettendo le proprie competenze al servizio delle istituzioni pubbliche e dei cittadini. La collaborazione con il Politecnico di Torino si inserisce in un rapporto storico che oggi si rinnova e si rafforza con nuove progettualità.”