L’Italia conquista il primo posto nell’Europa meridionale per esperienza di navigazione su rete fissa. Secondo i test utente effettuati da nPerf tra gennaio e maggio 2026, il Paese raggiunge un indice di performance del 77,7%, superando la Spagna, ferma al 76,1%, e la Slovenia, al 73,3%.
il primato
Internet fisso e qualità della navigazione: l’Italia traina il Sud Europa
Secondo i test nPerf condotti tra gennaio e maggio 2026, il Paese si posiziona al primo posto nell’area per esperienza web su rete fissa, davanti a Spagna e Slovenia. Il vantaggio emerge nella rapidità di caricamento delle pagine, nella stabilità dell’accesso ai siti più visitati e nella reattività dei servizi digitali
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