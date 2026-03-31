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Pnrr Missione 1, il resoconto: cosa rischiano i Comuni dopo il 2026

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Il percorso verso la digitalizzazione procede tra accelerazioni, passaggi complessi e nuovi indirizzi tecnici. La spinta del cloud, il ruolo dei crediti d’imposta, i progetti per cultura e turismo e le indicazioni del Mef per arrivare puntuali alla chiusura del Piano aprono una fase decisiva, mentre la Corte dei conti segnala nodi ancora aperti che pesano sulle amministrazioni locali

Pubblicato il 31 mar 2026
Le sfide della missione1 del PNRR

Pnrr Missione 1: è qui il fulcro della modernizzazione del Paese. A metà del percorso, la trasformazione digitale della Pa e il rilancio dei settori produttivi seguono una traiettoria complessa, scandita da scadenze stringenti e nuove linee guida che influenzano ogni progetto. La rendicontazione avanza con ritmi variabili, mentre i Comuni – attori centrali del Piano – affrontano l’urgenza di completare gli interventi e certificare le spese entro il 2026. Il rischio di perdere le risorse non utilizzate resta concreto, soprattutto per gli enti che incontrano le maggiori difficoltà organizzative.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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