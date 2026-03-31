Pnrr Missione 1: è qui il fulcro della modernizzazione del Paese. A metà del percorso, la trasformazione digitale della Pa e il rilancio dei settori produttivi seguono una traiettoria complessa, scandita da scadenze stringenti e nuove linee guida che influenzano ogni progetto. La rendicontazione avanza con ritmi variabili, mentre i Comuni – attori centrali del Piano – affrontano l’urgenza di completare gli interventi e certificare le spese entro il 2026. Il rischio di perdere le risorse non utilizzate resta concreto, soprattutto per gli enti che incontrano le maggiori difficoltà organizzative.
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Pnrr Missione 1, il resoconto: cosa rischiano i Comuni dopo il 2026
Il percorso verso la digitalizzazione procede tra accelerazioni, passaggi complessi e nuovi indirizzi tecnici. La spinta del cloud, il ruolo dei crediti d’imposta, i progetti per cultura e turismo e le indicazioni del Mef per arrivare puntuali alla chiusura del Piano aprono una fase decisiva, mentre la Corte dei conti segnala nodi ancora aperti che pesano sulle amministrazioni locali
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