Pnrr Missione 1, il resoconto: cosa rischiano i Comuni dopo il 2026

Pnrr Missione 1: è qui il fulcro della modernizzazione del Paese. A metà del percorso, la trasformazione digitale della Pa e il rilancio dei settori produttivi seguono una traiettoria complessa, scandita da scadenze stringenti e nuove linee guida che influenzano ogni progetto. La rendicontazione avanza con ritmi variabili, mentre i Comuni – attori centrali del Piano – affrontano l’urgenza di completare gli interventi e certificare le spese entro il 2026. Il rischio di perdere le risorse non utilizzate resta concreto, soprattutto per gli enti che incontrano le maggiori difficoltà organizzative.