La conferma ufficiale è arrivata con un tweet attorno alle 17:50 ora italiana, con il quale Elon Musk ha rotto gli indugi e ha finalmente fatto il nome della nuova Ceo di Twitter: “Sono felice di dare il benvenuto a Linda Yaccarino, nuovo ceo di Twitter – scrive Musk – Linda si occuperà principalmente delle operazioni commerciali, mentre io mi concentrerò sul design del prodotto e sulle nuove tecnologie”, prosegue per poi lanciare un messaggio che guarda al futuro del social network: “Non vedo l’ora di lavorare con Linda – conclude Musk – per trasformare questa piattaforma in X, l’app per tutto”.

Il rincorrersi delle indiscrezioni

Le voci sul nuovo Chief executive officer di Twitter si erano rincorse nelle ultime ore, scatenate da un tweet dello stesso Musk che annunciava di aver preso la decisione, ma senza fare il nome della nuova Ceo: “Sono entusiasta di annunciare di aver assunto una nuova Ceo per Twittter – aveva scritto – Entrerà in carica entro sei settimane. Il mio ruolo passerà a quello di presidente esecutivo e chief technology officer, con la supervisione su prodotti, software e sistemi”.

Quando la nomina sarà ufficializzata, nelle prossime settimane, terminerà di fatto l’era di Elon Musk alla guida del social network, dopo l’acquisizione da 44 miliardi di dollari portata a termine a ottobre.

Prima che lo stesso Musk ufficializzasse il nome del nuovo ceo le indiscrezioni della stampa statunitense conducevano tutte sulla figura di Linda Yaccarino, responsabile della pubblicità di NbcUniversal, che si è dimessa dall’incarico poche ore dopo la pubblicazione dei rumors, emersi sul Wall Street Journal, secondo cui la manager era in trattative per assumere la guida del social.

Il totonomi delle ultime ore

Nella sua permanenza decennale in NbcU Yaccarino si è distinta per il ruolo di primo piano svolto nella creazione del servizio di streaming Peacock.Il nome della manager di Nbcu per la guida di Twitter si era fatto largo nelle ultime ore dopo altre indiscrezioni che avevano chiamato in causa per la poltrona più importante di Twitter l’ex Ceo di Yahoo Marissa Mayer, l’ex Ceo di YouTube Susan Wojcicki e Shivon Zillis, manager di alto livello di Neuralink, startup anche questa della galassia di Elon Musk

Il sondaggio tra gli utenti

Per stabilire come indirizzare il futuro di Twitter e per valutare il gradimento degli utenti sul suo operato da Ceo Elon Musk aveva lanciato un sondaggio a dicembre, due mesi dopol’acquisizione, chiedendo se dovesse rimanere alla guida o cedere il timone. A esprimersi erano stati 17 milioni di utenti, il 57% dei quali aveva chiesto al fondatore di Tesla e SpaceX di farsi da parte. A quel punto Musk aveva annunciato la propria intenzione di dimettersi non appena avesse trovato il sostituto, o – come aveva dichiarato – “Qualcuno così folle da accettare l’incarico”.

Chi è Linda Yaccarino

Secondo quanto ricostruito dai media statunitensi uno degli ultimi incontri tra Musk e Yaccarino sarebbe avvenuto il mese scorso in occasione di una conferenza pubblicitaria a Miami, quando Yaccarino aveva intervistato Musk. In Nbcu dal 2011, Linda Yaccarino aveva lavorato per i 15 anni precedenti in Turner Entertainment, dove si è occupata della “transizione digitale” della pubblicità.

