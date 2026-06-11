I data center hyperscale entrano in una nuova fase finanziaria. Non basta più valutare domanda di AI, accesso all’energia o disponibilità di chip. Ora diventa centrale una domanda più scomoda: chi paga davvero se un campus da decine di miliardi subisce un danno estremo?
il report
Mega data center AI, il nuovo rischio è assicurativo
La capacità delle compagnie non cresce quanto il valore dei campus hyperscale. Secondo S&P Global Ratings, le coperture parziali spostano il rischio residuo su sponsor, investitori e veicoli di project finance, con impatti su leva, liquidità e costo del capitale
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