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Mega data center AI, il nuovo rischio è assicurativo

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La capacità delle compagnie non cresce quanto il valore dei campus hyperscale. Secondo S&P Global Ratings, le coperture parziali spostano il rischio residuo su sponsor, investitori e veicoli di project finance, con impatti su leva, liquidità e costo del capitale

Pubblicato il 11 giu 2026
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I data center hyperscale entrano in una nuova fase finanziaria. Non basta più valutare domanda di AI, accesso all’energia o disponibilità di chip. Ora diventa centrale una domanda più scomoda: chi paga davvero se un campus da decine di miliardi subisce un danno estremo?

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Veronica Balocco

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