Amazon acquisisce l’operatore satellitare Globalstar. Si tratta di un’operazione del valore di 11,6 miliardi di dollari che consentirà ad Amazon Leo, la divisione spaziale del colosso fondato da Jeff Bezos, di aggiungere servizi direct-to-device (D2D) alla sua rete in orbita terrestre bassa e di estendere la copertura cellulare ai clienti al di fuori della portata delle reti terrestri. Insomma, un vero e proprio guanto di sfida a Starlink. Grazie a un accordo siglato con Apple, inoltre, Amazon Leo fornirà servizi satellitari, a partire dall’SOS, per iPhone e Apple Watch.
connettività satellitare
Amazon si compra Globalstar e punta al Direct-to-Device
Grazie alla flotta, allo spettro di radiofrequenza e all’esperienza operativa della società, il gruppo fondato da Jeff Bezos lancerà un’offerta in grado di aiutare gli operatori mobile a estendere i servizi voce, sms e dati ai clienti al di fuori della portata delle reti cellulari terrestri. Siglato un accordo con Apple per la fornitura di connessioni d’emergenza per i modelli di iPhone e Apple Watch
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