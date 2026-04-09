Gli Emirati Arabi Uniti lanciano la prima rete commerciale U6GHz al mondo, aprendo la strada alla connettività a 10 Gbps. L’avvio del servizio è stato annunciato al Samena Council Leaders’ Summit 2026, di scena a Dubai, e testimonia la leadership degli Emirati Arabi Uniti nel settore U6GHz attraverso una strategica guidata dalla Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (Tdra).
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Gli Emirati Arabi Uniti lanciano la prima rete commerciale U6GHz al mondo
L’avvio del servizio è stato annunciato al Semena Council Leaders’ Summit 2026. La banda svolgerà un ruolo centrale nel raggiungimento della connettività a 10 Gbps e servirà come spettro iniziale per le future reti 6G
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