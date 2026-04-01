Il mercato globale degli smallsat accelera e si prepara a superare i 32 miliardi di dollari entro il 2030. Gli Stati Uniti, con una quota stimata del 42%, guidano una crescita che ridisegna catene del valore, modelli industriali e geopolitica dello spazio. È in questo scenario che Argotec inaugura la sua factory a Melbourne, in Florida, segnando un passaggio chiave nella trasformazione dell’azienda da eccellenza europea a player industriale transatlantico.
il progetto
Smallsat, Argotec inaugura la factory in Florida: know-how italiano nella Space Coast Usa
Nel cuore dell’ecosistema spaziale americano nasce un polo industriale per la produzione in serie di satelliti di piccole dimensioni. Un’operazione che rafforza la presenza europea negli Stati Uniti e intercetta la crescita globale del settore
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