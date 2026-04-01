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Smallsat, Argotec inaugura la factory in Florida: know-how italiano nella Space Coast Usa

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Nel cuore dell’ecosistema spaziale americano nasce un polo industriale per la produzione in serie di satelliti di piccole dimensioni. Un’operazione che rafforza la presenza europea negli Stati Uniti e intercetta la crescita globale del settore

Pubblicato il 1 apr 2026
Argotec_Facility US_1

Il mercato globale degli smallsat accelera e si prepara a superare i 32 miliardi di dollari entro il 2030. Gli Stati Uniti, con una quota stimata del 42%, guidano una crescita che ridisegna catene del valore, modelli industriali e geopolitica dello spazio. È in questo scenario che Argotec inaugura la sua factory a Melbourne, in Florida, segnando un passaggio chiave nella trasformazione dell’azienda da eccellenza europea a player industriale transatlantico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Veronica Balocco

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