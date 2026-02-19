Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

scenari

Space sustainability, l’allarme Itu: “Orbite satellitari a rischio congestione”

Home Space economy
Indirizzo copiato

Il nuovo confronto internazionale promosso dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni mette in luce le priorità per garantire un ecosistema orbitale stabile, tra cooperazione multilivello, gestione dei detriti e coordinamento tecnico sempre più complesso

Pubblicato il 19 feb 2026
satelliti-spazio-151118104637

La space sustainability emerge come la condizione imprescindibile per il futuro dell’economia spaziale. La proliferazione di satelliti in orbita, accelerata dall’ingresso massiccio di operatori commerciali, impone nuove forme di cooperazione globale. Il recente webinar della serie Space Connect, promosso dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha mostrato con chiarezza che ciò che accade oltre l’atmosfera influenza ormai direttamente la vita quotidiana sul pianeta. Il confronto ha raccolto le principali evidenze dei tavoli internazionali dedicati alla sostenibilità delle attività in orbita, delineando priorità e rischi di un ecosistema che cresce più velocemente della sua capacità di autoregolarsi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

B
Veronica Balocco

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Satellite

  • IL TRAGUARDO

    5G: Esa testa le reti spaziali e terrestri integrate, più vicino il lancio commerciale

    11 Nov 2025

    Condividi
  • AI comunicazioni guerra mare

  • scenari

    AI e comunicazioni digitali riscrivono la guerra in mare

    07 Nov 2025

    di David Stupples

    Condividi
  • trasformazione digitale- img pixabay

  • strategie

    Digital divide, Onu e Itu puntano su AI e banda ultralarga per colmare le disuguaglianze

    29 Set 2025

    Condividi
  • data compaction satellitare

  • l'analisi

    Reti satellitari, sfida smart data per superare i limiti di banda e latenza

    25 Ago 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x