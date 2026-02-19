Space sustainability, l’allarme Itu: “Orbite satellitari a rischio congestione”

La space sustainability emerge come la condizione imprescindibile per il futuro dell’economia spaziale. La proliferazione di satelliti in orbita, accelerata dall’ingresso massiccio di operatori commerciali, impone nuove forme di cooperazione globale. Il recente webinar della serie Space Connect, promosso dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ha mostrato con chiarezza che ciò che accade oltre l’atmosfera influenza ormai direttamente la vita quotidiana sul pianeta. Il confronto ha raccolto le principali evidenze dei tavoli internazionali dedicati alla sostenibilità delle attività in orbita, delineando priorità e rischi di un ecosistema che cresce più velocemente della sua capacità di autoregolarsi.