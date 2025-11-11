Le telecomunicazioni satellitari e terrestri 5G integrate compiono un nuovo passo in avanti verso la fattibilità commerciale. L’Agenzia spaziale europea (Esa) e un gruppo di partner industriali delle Tlc hanno, infatti, completato con successo la prima sperimentazione della tecnologia 5G-Advanced Non-terrestrial network (Ntn) utilizzando satelliti in orbita terrestre bassa (Leo).
IL TRAGUARDO
5G: Esa testa le reti spaziali e terrestri integrate, più vicino il lancio commerciale
Completata, insieme ai partner industriali, la prima sperimentazione della tecnologia 5G-Advanced Non-terrestrial network (Ntn) utilizzando satelliti in orbita terrestre bassa (Leo) della costellazione Eutelsat. La banda larga satellitare può diventare parte delle normali reti aziendali; energia, difesa e trasporti i primi settori a beneficiarne
Argomenti
Canali