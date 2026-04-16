Spazio, sovranità digitale leva strategica per la leadership europea

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L’Ue può diventare una potenza spaziale globale sfruttando il proprio vantaggio distintivo: l’autonomia tecnologia fondata su regole, diritti e fiducia. L’integrazione delle capacità spaziali con i principi della privacy by design conferisce all’Ue soft power e leadership etica. Ma per realizzare la vision serviranno riforme e investimenti, inclusi un “Ufficio di convergenza spazio-digitale” e uno “EuroCloud Space”