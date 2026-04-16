Nella competizione globale per il dominio dello spazio l’Europa può imporsi con un modello unico e vincente, quello basato sulla sovranità digitale. Secondo quanto si legge nell’articolo “The ‘Third Way’ to Space Power: Europe’s Digital Sovereignty Advantage” di Marco Franzoso (Juris Doctor dell’Università di Padova, Advanced Master of Laws della University of Leiden, consulente legale e ricercatore), pubblicato dalla Stanford Law School, l’Unione europea può diventare una potenza spaziale globale non competendo direttamente con Stati Uniti e Cina sul piano militare o commerciale, ma sfruttando il proprio vantaggio distintivo, ovvero la sovranità digitale fondata su regole, diritti e fiducia.
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Spazio, sovranità digitale leva strategica per la leadership europea
L’Ue può diventare una potenza spaziale globale sfruttando il proprio vantaggio distintivo: l’autonomia tecnologia fondata su regole, diritti e fiducia. L’integrazione delle capacità spaziali con i principi della privacy by design conferisce all’Ue soft power e leadership etica. Ma per realizzare la vision serviranno riforme e investimenti, inclusi un “Ufficio di convergenza spazio-digitale” e uno “EuroCloud Space”
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