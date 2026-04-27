Missioni lunari banco di prova dell’autonomia spaziale europea

La Luna non accetta alibi. Non legge comunicati ministeriali, non si lascia sedurre dai rendering, non applaude le delegazioni in posa davanti ai modellini. La Luna misura il potere: chi decide, chi finanzia, chi controlla la tecnologia, chi può cambiare rotta. In questa misurazione fredda l’Europa scopre una verità scomoda: ha competenze da potenza spaziale, ma spesso si muove con la postura dell’ospite.

Il continente possiede ingegneri, astronauti, industrie, satelliti, moduli abitati e robotica. Sa costruire parti decisive di missioni complesse. Ma nello spazio profondo non vince chi fa meglio un modulo. Vince chi scrive l’architettura. E lì l’Europa resta troppo spesso fuori dalla stanza principale.

La crisi del Lunar Gateway, le incertezze su Orion, Mars Sample Return e il sottofinanziamento dell’esplorazione alla ministeriale ESA 2025 raccontano la stessa storia. L’Europa firma, investe, consegna hardware critico. Poi Washington cambia rotta e il Vecchio Continente ricalcola. Con educazione diplomatica. Da posizione subordinata.

L’Italia, dentro questa storia, è il caso più irritante. Non è piccola. Non è marginale. Ha una filiera spaziale profonda e competenze nei moduli pressurizzati, nei servizi satellitari, nei radar, nei lanciatori, nell’elettronica. Eppure continua a scambiare la quota per il comando. La commessa per la strategia. Il lavoro per il potere.

Il record ESA che non fa una strategia

La ministeriale ESA 2025 di Brema è stata raccontata come un successo: budget record, sicurezza, accesso allo spazio, resilienza, connettività. Tutto vero. Ma un bilancio alto non basta a costruire una visione. Il capitolo dell’esplorazione umana e robotica, quello che dovrebbe dare sostanza alla presenza europea sulla Luna e un giorno su Marte, non ha ricevuto quanto l’Agenzia riteneva necessario.

È una sottoscrizione inferiore all’ambizione dichiarata. E nello spazio profondo le ambizioni non finanziate diventano dipendenze. L’Europa sembra comoda quando protegge ciò che possiede già. Diventa esitante quando deve affermare una capacità propria oltre l’orbita bassa: non una presenza a invito, ma un’autonomia riconoscibile e negoziabile.

Gateway: il pilastro diventato optional

Il Lunar Gateway doveva essere il simbolo della nuova cooperazione spaziale: stazione in orbita lunare, laboratorio, avamposto, nodo logistico del programma Artemis. Per l’ESA era il biglietto d’ingresso nella nuova esplorazione umana. In cambio di moduli e infrastrutture, l’Europa otteneva accesso politico, ritorni industriali, missioni per astronauti europei.

Poi gli Stati Uniti hanno cambiato prospettiva. Il Gateway, da pilastro, è diventato sacrificabile. Il bilancio americano 2026 ha indicato la chiusura del programma nella forma prevista e il riuso di componenti già sviluppati, mentre anche SLS e Orion sono stati collocati su una traiettoria di ridimensionamento dopo Artemis III. La formula tecnica può essere discussa. Il messaggio politico no: l’architettura americana cambia, i partner si adeguino.

Non c’è scandalo nel fatto che Washington faccia gli interessi di Washington. Gli Stati Uniti rispondono alla Casa Bianca, al Congresso, ai vincoli di bilancio, alla competizione cinese, alla pressione dei privati, alla rivoluzione commerciale di SpaceX. Una potenza cambia strada quando ritiene di doverlo fare. Lo scandalo, semmai, è europeo: continuare a stupirsene.

Mars Sample Return e Orion: essere nel motore, non alla guida

Mars Sample Return aveva già mostrato la crepa. L’Europa aveva un ruolo cruciale con l’Earth Return Orbiter. Poi costi e tempi sono saliti, la NASA ha rimesso l’architettura in discussione, l’ESA è tornata nella posizione abituale: attendere.

Orion racconta il paradosso in modo ancora più netto. Il modulo di servizio europeo è un capolavoro industriale. Fornisce propulsione, energia, controllo termico, acqua, aria. Senza quel modulo la capsula americana non sarebbe la stessa. Ma il futuro di Orion non si decide a Roma, Parigi o Darmstadt. Si decide a Washington.

Questa è la dipendenza elegante: essere dentro il motore, ma fuori dalla cabina di comando. Essere essenziali al funzionamento, non alla scelta della destinazione. Ricevere applausi tecnici, non potere politico.

L’Italia e la malattia della quota

Il caso italiano merita meno diplomazia. La politica nazionale ama dire che lo spazio è strategico. Poi lo tratta spesso come un dossier da annuncio: tavoli, memorandum, conferenze, fondi rivendicati, missioni battezzate, foto con astronauti e satelliti. Il lessico è ambizioso. La postura, molto meno.

Il vizio è antico: confondere il ritorno industriale con la sovranità industriale. Avere contratti non significa comandare. Avere stabilimenti pieni non significa guidare la catena del valore. La domanda vera è un’altra: chi controlla la piattaforma? Chi decide il prodotto? Chi possiede la relazione con il cliente?

Troppo spesso l’Italia si ferma alla quota: una quota di programma, una quota di stabilimenti, una quota di ritorno geografico, una quota di visibilità. Ma le quote fanno partecipazione. Il controllo fa potere. E nello spazio del XXI secolo, fatto di difesa, dati, infrastrutture critiche, costellazioni e logistica lunare, partecipare non basta più.

Thales Alenia Space: il peccato originale rimosso

Il nodo più scomodo ha un nome: Thales Alenia Space. Per anni la joint venture con i francesi di Thales è stata raccontata come integrazione europea. Una parte di verità esiste: ha creato massa critica e garantito all’Italia un posto nei grandi programmi. Ma la versione da brochure ha nascosto il dato politico essenziale.

Il cuore manifatturiero è a maggioranza Thales. Leonardo pesa, ma non controlla. Il sistema è stato bilanciato con Telespazio, dove la maggioranza è italiana. Sulla carta, simmetria. Nella realtà, un baratto: ai francesi il baricentro dei sistemi spaziali, agli italiani una posizione forte nei servizi.

Oggi quel baratto pesa. Perché lo spazio non è più solo scienza, telecomunicazioni commerciali e osservazione civile. È difesa, sovranità tecnologica, sicurezza nazionale, infrastruttura critica, presenza lunare. In questo mondo la manifattura sistemistica non è un reparto qualsiasi. È il luogo in cui si accumula potere: satelliti, moduli, piattaforme, architetture.

Dire che l’Italia ha perso leva non significa fare polemica antifrancese. Significa guardare la realtà. La Francia ha fatto la Francia: ha difeso il proprio perimetro industriale, ha usato l’Europa come moltiplicatore della propria politica nazionale, ha protetto la capacità di comando. L’Italia, troppo spesso, non ha fatto l’Italia. Ha chiamato integrazione ciò che era anche cessione di controllo.

Il problema non è che i francesi siano stati troppo francesi. Il problema è che gli italiani sono stati troppo poco italiani.

Roma annuncia, altri decidono

La politica italiana ha un talento per rendere solenne anche ciò che non governa. Ma una politica industriale non vive di solennità. Vive di scelte: quali tecnologie non cedere, quali programmi guidare, quali alleanze accettare, quali condizioni porre, quali aziende rafforzare.

Tutti parlano di spazio, tutti rivendicano spazio, tutti presidiano spazio. Ma il comando resta intermittente. L’Italia negozia bene il pezzo e perde il disegno. Ottiene lavoro e lascia ad altri la regia. Difende occupazione, non sempre potere.

Il ritorno geografico dell’ESA ha aiutato la filiera, ma ha prodotto un riflesso pericoloso: contare significherebbe ricevere la propria parte. No. Contare significa disegnare il programma. Chi riceve una quota partecipa. Chi disegna il programma comanda.

Il nuovo gigante europeo: il rischio di un bis

La possibile aggregazione tra Airbus, Leonardo e Thales viene presentata come risposta europea alla pressione di SpaceX, Starlink e della nuova competizione globale. La logica industriale c’è. Ma per l’Italia la domanda deve essere una sola: chi comanda? Non chi partecipa, non chi ospita stabilimenti. Chi decide investimenti, prodotti, roadmap, clienti, tecnologie.

Se il nuovo campione europeo nascerà con governance formalmente bilanciata ma baricentro reale altrove, l’Italia avrà ripetuto l’errore Thales su scala maggiore: competenze italiane dentro un’architettura non italiana. Leonardo e lo Stato azionista devono scegliere se essere presenti o determinanti. La prima opzione garantisce contratti. La seconda costruisce potere.

La Luna non aspetta Roma

La crisi del Gateway è una sveglia. Dice all’Europa che non basta essere partner della NASA per essere potenza spaziale. Dice all’Italia che non basta avere fabbriche eccellenti per avere sovranità industriale. Dice alla politica che una strategia non nasce dalla somma di comunicati, quote e tavoli.

La nuova corsa allo spazio premierà chi controlla architetture, piattaforme, lanciatori, dati, reti, servizi e missioni. Premierà chi decide. Gli altri potranno essere bravissimi e necessari. Ma resteranno altri.

L’Italia ha ancora tempo per correggere la traiettoria. Deve smettere di confondere partecipazione e potere, ritorno industriale e regia, europeismo e rinuncia preventiva. Deve pretendere leadership nei programmi che finanzia e controllo nelle filiere che alimenta.

La Luna degli altri non basta più. Se l’Europa vuole contare, deve smettere di aspettare Washington. Se l’Italia vuole contare in Europa, deve smettere di chiedere una sedia e cominciare a scrivere l’ordine del giorno. Nello spazio, come nella politica industriale, la regola è feroce: chi comanda traccia la rotta. Chi non comanda la commenta.

E la storia, di solito, non ricorda i commentatori.