5G Advanced: Ericsson alza l’asticella della localizzazione di rete

Il 5G Advanced entra nella fase in cui la localizzazione diventa un elemento strutturale delle reti mobili e non più un servizio aggiuntivo: Ericsson presenta una suite – 5G Advanced Location Service – che integra il posizionamento ad alta precisione direttamente nel 5G SA, aprendo la strada a nuovi servizi per settori critici e imprese. L’annuncio segna un salto tecnologico che risponde ai requisiti emergenti delle infrastrutture critiche e dei settori industriali più complessi.

Un’analisi Capgemini sull’evoluzione del critical national infrastructure descrive un ecosistema in cui connettività, automazione ed edge computing convergono verso piattaforme unificate, capaci di sostenere carichi crescenti di dati e servizi ad alta affidabilità. L’integrazione del posizionamento nella rete rappresenta quindi un tassello funzionale della trasformazione in atto.

Ericsson, in particolare, punta su un’architettura completamente immersa nel 5G SA, che sfrutta un Core dual-mode per offrire precisione, scalabilità e continuità fra ambienti interni ed esterni. L’obiettivo è superare le architetture ibride basate su sensori o beacon proprietari e costruire un modello più semplice da integrare nei processi produttivi.

Precisione centimetrica e rete come piattaforma

La nuova suite promette una precisione inferiore ai dieci centimetri all’aperto grazie alle tecniche Rtk e un’accuratezza sotto il metro in ambienti chiusi grazie alle soluzioni indoor sviluppate internamente. Questo livello di performance abilita scenari che richiedono tracciamento costante di asset, mezzi e operatori. La rete diventa così una piattaforma capace di sostenere automazione avanzata, monitoraggio distribuito e orchestrazione in tempo reale.

Capgemini evidenzia come i settori critici stiano attraversando una fase in cui la connettività evolve verso un modello abilitante della digitalizzazione. I porti, ad esempio, già sperimentano automazione, robotica e droni connessi per operazioni di ispezione e sicurezza. La precisione centimetrica consente di aumentare controllo e collaborazione fra sistemi, riducendo margini di errore e migliorando l’efficienza operativa.

Continuità operativa in ambienti complessi

La capacità di mantenere un posizionamento continuo fra indoor e outdoor rappresenta uno dei punti più rilevanti della proposta Ericsson. Impianti manifatturieri, ospedali, hub logistici e reti energetiche richiedono copertura uniforme per evitare interruzioni che possono compromettere processi sensibili. Una soluzione nativa di rete elimina il problema del passaggio fra tecnologie diverse e riduce la complessità di configurazione.

La continuità operativa, spiega ancora Capgemini, è una priorità trasversale. Le reti energetiche distribuite necessitano di strumenti di monitoraggio precisi per gestire risorse diffuse, mentre la sanità punta su tracciamento di apparecchiature, gestione dei flussi e interventi d’emergenza più coordinati. Il 5G Advanced risponde a queste esigenze con un approccio integrato e scalabile.

Dati strutturati, geofencing e nuovi modelli applicativi

Il sistema sfrutta Api che semplificano l’integrazione nei servizi aziendali e permette di attivare funzioni come geofencing su larga scala, analisi della mobilità e tracciamento granulare. L’assenza di applicazioni lato dispositivo riduce consumi e complessità nella gestione dei terminali. Inoltre, la scalabilità consente di implementare casi d’uso in settori come automotive, agricoltura e gestione dei droni.

Il tracciamento avanzato – emerge ancora dal report Capgemini – diventa un elemento strutturale della modernizzazione. Le ferrovie, ad esempio, si preparano alla transizione verso Frmcs, che richiederà maggiore precisione per coordinare convogli e ottimizzare traffico e sicurezza. Nelle reti elettriche, la combinazione di edge computing e localizzazione permette ispezioni più puntuali e maggiore automazione delle sottostazioni.

Le dichiarazioni e l’evoluzione del settore

“Con il lancio di 5G Advanced Location Service aumentiamo il valore delle reti 5G Standalone. Offriamo agli operatori la precisione e la scalabilità necessarie per creare servizi differenziati basati sulle funzionalità di localizzazione”, afferma Monica Zethzon, responsabile della divisione Core Networks di Ericsson. Il posizionamento diventa quindi un asset commerciale che amplia lo spettro dei servizi erogabili dagli operatori oltre la connettività.

Il giudizio dei vertici di Analysys Mason evidenzia il cambio di paradigma. “L’approccio integrato al posizionamento indoor e outdoor adottato da Ericsson stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore. Risolve problemi importanti per gli operatori e le imprese, in particolare in quei settori dove una localizzazione accurata è un fattore mission-critical”, commenta Caroline Gabriel, partner dell’istituto.

La traiettoria delle infrastrutture critiche

Le analisi di Capgemini mostrano come la connettività si configuri ormai come acceleratore della trasformazione digitale. Una rete che integra capacità di localizzazione diventa un elemento cardine per costruire applicazioni intelligenti e processi guidati dai dati. La possibilità di unificare ambiente fisico e digitale favorisce modelli più efficienti e resilienti, elemento cruciale per settori sensibili come energia, trasporti e sanità.

L’annuncio di Ericsson si inserisce in questa traiettoria e rafforza l’evoluzione verso piattaforme di rete più coordinate, automatizzabili e performanti. Il 5G Advanced non rappresenta solo un’evoluzione tecnica, ma una base strategica per la prossima generazione di servizi industriali.