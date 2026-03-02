Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

MOBILE WORLD CONGRESS

Telco alla svolta TechCo, Labriola: “Ma le regole non guardino al passato”

Home Telco
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

A Barcellona l’Ad traccia la rotta tra intelligenza artificiale, reti standalone e nuove norme europee per sostenere gli investimenti e abilitare servizi digitali evoluti: “La partita si gioca sulla qualità”

Pubblicato il 2 mar 2026
Labriola, lettera Labriola dipendenti Tim, RompiLaBolla TIM, Pietro Labriola Tim qualità giga

Dalla corsa ai giga alla sfida della qualità. È questo il passaggio strategico che Pietro Labriola mette al centro dell’intervista concessa al sito del Mobile World Congress. Per l’Ad di Tim la trasformazione del settore passa da tre assi portanti: intelligenza artificiale applicata ai processi, reti 5G standalone e regole europee coerenti con la nuova fase industriale.

“L’AI cambierà il modo di lavorare”

L’intelligenza artificiale, chiarisce il manager, non può essere liquidata come una moda. “Non è un claim di marketing, è una tecnologia che cambierà il modo di lavorare”.

Tim sta già applicando l’AI in ambiti operativi concreti, dall’automazione dei call center al supporto decisionale per il top management. Labriola racconta un esempio legato al lavoro del board, con la messa a punto di sistemi capaci di analizzare l’andamento del mercato e costruire contenuti informativi personalizzati per ciascun componente.

“Possiamo replicare le informazioni sulla base del profilo del membro del board e creare anche un podcast con i contenuti di interesse”, spiega, descrivendo un modello che integra dati, analisi e formati innovativi.

5G a metà ciclo, il nodo degli investimenti

Sul fronte delle reti, Labriola ricorda che il 5G si trova a metà del suo ciclo industriale: “Queste generazioni – spiega- durano circa dieci anni e siamo più o meno a metà percorso”.

La transizione verso il 5G Advanced e verso architetture sempre più evolute implica nuovi investimenti. Il punto, osserva, riguarda la sostenibilità economica in Europa. “Il dilemma è il livello di investimenti e il costo del capitale”, sottolinea, richiamando l’attenzione sul contesto regolatorio e finanziario.

In parallelo, prosegue Labriola, Tim sta spingendo sul 5G stand alone, già adottato in contesti ad alta intensità di traffico come grandi eventi e stadi, per dimostrare sul campo le potenzialità delle nuove reti.

“Le nuove applicazioni richiedono qualità”

Poi un messaggio su come sono destinati a cambiare i modelli di business del mondo telco: “Fino a oggi abbiamo venduto giga – spiega l’Ad di Tim – . Ora le nuove applicazioni – dall’AI al cloud gaming, fino ai droni – richiedono qualità”.

Per spiegare il concetto, Labriola utilizza l’immagine di un’autostrada con molte corsie in un senso e poche nell’altro, per descrivere reti progettate principalmente per il traffico in download. Le applicazioni emergenti richiedono invece capacità bilanciata, bassa latenza e affidabilità. “La sfida – aggiunge – è educare il cliente a capire che questa qualità ha un valore”.

Regole europee e competizione globale

Il tema regolatorio resta sullo sfondo dell’intervista. Negli ultimi anni gli operatori europei hanno chiesto un aggiornamento delle norme per sostenere investimenti e competitività.

Labriola rileva una maggiore sensibilità sul tema, ma invita a evitare approcci ancorati al passato. “Non si può regolare il futuro guardando al passato”, sottolinea. Il riferimento è alla velocità con cui le piattaforme digitali globali crescono e conquistano milioni di utenti in tempi brevi, trasformando profondamente il mercato.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Who's Who

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • satellite space economy spazio

  • ULTRABROADBAND

    Lte e reti satellitari, Cambium semplifica l'indirizzamento IP pubblico

    20 Gen 2026

    Condividi
  • Screenshot 2025-10-20 alle 12.54.45

  • tecnologie

    Smart data center, OVHcloud rivoluziona il raffreddamento con l’intelligenza artificiale

    20 Ott 2025

    Condividi
  • aicloud

  • scenari

    La nuova geografia del Cloud AI: Alibaba lancia otto data center. E punta a battere i big player occidentali

    26 Set 2025

    Condividi
  • 6G e reti AI native

  • l'iniziativa

    6G, Verizon accelera e punta sulle alleanze: via al laboratorio "crossfield"

    23 Set 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x