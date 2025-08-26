5G, in Italia l’88% degli operatori propone almeno un’offerta

Il 5G in Italia continua a crescere: la stragrande maggioranza degli operatori, ormai, offre tariffe e opzioni che consentono agli utenti di accedere alla tecnologia di connettività di ultima generazione con costi sempre più sostenibili.

A rilevarlo è l’ultima indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it, che sottolinea come oggi, rispetto a qualche anno fa, scegliere una tariffa con 5G incluso sia decisamente facile e conveniente.

Le rilevazioni di SOStariffe.it, elaborate su un campione di offerte proposte da 17 operatori attivi in Italia, si riferiscono al mese di luglio 2025, mentre i dati per le singole annualità si riferiscono ai mesi di settembre 2021, maggio 2022, luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025.

Si allarga il bacino delle opzioni

L’Osservatorio SOStariffe.it rimarca innanzitutto che lo scorso luglio è stata lanciata l’offerta 5G di un altro operatore low cost, Kena, che si appoggia per il servizio sulla rete Tim. In questo momento, dunque, quasi tutti gli operatori più importanti in Italia mettono a disposizione dei loro clienti delle tariffe con 5G incluso.

“La rete mobile di nuova generazione, in alcuni casi, è disponibile con opzioni dedicate o con offerte specifiche, ma è comunque sempre più accessibile. Oltre a un notevole incremento del numero di operatori con offerte 5G (trend iniziato nel corso del 2024 con l’arrivo del 5G anche per gli operatori virtuali), oggi le tariffe sono molto più accessibili in termini di costi e includono molti più Giga”, si legge in una nota di SOStariffe.it. “Per gli utenti c’è oggi la possibilità di sfruttare tante tariffe con 5G incluso spendendo poco e senza rinunciare a tanti Giga per navigare in mobilità dal proprio smartphone”.

Cosa offre oggi il mercato

Più nello specifico, oggi l’88% del campione analizzato di operatori di telefonia mobile propone almeno un’offerta 5G oppure un’opzione per sbloccare il 5G, permettendo ai clienti di aggiungere l’accesso alla rete mobile di nuova generazione alla propria tariffa 4G.

Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOStariffe.it, l’offerta “media” con 5G incluso include 251 GB a fronte di un costo di 11,01 euro al mese. Si tratta di dati molto simili all’offerta media disponibile oggi sul mercato delle offerte telefonia mobile, tenendo conto anche delle tariffe solo 4G.

Il dato interessante che emerge dai dati raccolti dall’indagine è rappresentato dall’accessibilità del 5G in termini di costi: analizzando le sole offerte 5G con canone inferiore ai 10 euro al mese, infatti, si nota come l’offerta media comprenda 226 GB al costo di 8,70 euro al mese.

Come si è evoluta l’offerta negli ultimi anni

“Il 5G è una novità tutto sommato recente del mercato di telefonia mobile. L’evoluzione delle offerte nel corso degli anni è chiara e conferma come i Giga inclusi siano sempre di più e i costi siano sempre più bassi”, spiega l’Osservatorio, che evidenzia l’evoluzione registrata dalle tariffe con 5G incluso nel corso degli ultimi cinque anni, dal 2021 al 2025. Oltre ad aumentare di numero, infatti, le tariffe 5G hanno più che raddoppiato i Giga inclusi e ridotto di quasi il 40% il valore del canone medio.