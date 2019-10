5G, la Commissione Ue: “Valutare sicurezza anche dei sub-fornitori”

Interferenze dai paesi ostili

Rilevante è anche il contesto di una supply chain globale sempre più “complessa e interdipendente” e il fatto che gran parte della manifattura e supporto dei sistemi di rete avviene fuori dall’Ue. Lungo questa supply chain un fornitore potrebbe essere soggetto a pressioni di uno stato ostile che esige che sia fornito accesso a asset di rete sensibili di un operatore di rete tramite “vulnerabilità embedded” sia in modo intenzionale che non intenzionale.

Le minacce considerate più preoccupanti sono mirate a colpire tre fattori strategici: disponibilità, integrità e riservatezza delle reti con azioni quali “la perturbazione delle delle reti 5G locali o globali, lo spionaggio del traffico e dei dati, il dirottamento dei dati, la distruzione o l’alterazione delle infrastrutture digitali o dei sistemi di informazione attraverso le reti 5G”.

Il rischio spionaggio tramite backdoor

Tra le principali aree della cyber-sicurezza che sentiranno l’impatto dell’implementazione delle nuove reti 5G e dei servizi connessi viene evidenziata una “accresciuta esposizione agli attacchi e moltiplicazione dei punti di ingresso” per i cyber-criminali. Poiché le reti 5G sono sempre più basate su software, aumentano i rischi connessi con le falle di sicurezza che possono derivare, per esempio, da processi di sviluppo software meno attenti a livello dei fornitori. Questo, si legge nello studio, “potrebbe rendere più facile per attori malevoli inserire backdoor nei prodotti e rendere tali porte di ingresso malevoli difficili da scoprire”. Si rischia di favorire lo spionaggio di altri paesi o di attori sostenuti da paesi ostili.

Esiste anche una maggiore esposizioni ai rischi connessi con la dipendenza degli operatori di rete mobile dai fornitori. Questo porterà a un “più alto numero di direttrici di attacco che potrebbero essere sfruttate da attori malevoli e a un incremento della potenziale gravità dell’impatto di tali attacchi”. Gli stati non-Ue o gli attori sponsorizzati dagli stati sono considerati i più pericolosi e anche quelli che con maggiore probabilità attaccheranno le reti 5G. Di qui l’importanza di valutare il profilo di rischio di ogni singolo fornitore, inclusa la probabilità che il fornitore sia soggetto a interferenza di un paese non-Ue.

Siccome le reti 5G saranno la spina dorsale di molte applicazioni It cruciali, in aggiunta alle minacce su riservatezza e privacy, lo studio teme che l’integrità e disponibilità delle nuove reti diventerà “una delle massime preoccupazioni per la sicurezza nazionale e una delle massime sfide di security su scala Ue”. La Commissione europea sottolinea la possibilità di condurre attacchi persistenti e sofisticati alla sicurezza delle reti 5G con impatti più devastanti che per le precedenti generazioni mobili e un un impatto maggiore su servizi essenziali per il pubblico o sui dati sensibili. A rischio ci sono sia le infrastrutture di rete che i dispositivi in mano all’utente finale, compresi tutti gli oggetti connessi (Internet of Things).

Un nuovo paradigma per la sicurezza

Uno scenario del genere rende necessario un nuovo approccio alla sicurezza cibernetica. L’Europa intende passare in rassegna e aggiornare le attuali politiche e strategie di sicurezza applicabili al settore e al suo ecosistema. Entro il 31 dicembre 2019 il Gruppo di cooperazione Nis dovrà raggiungere un accordo sulle misure atte a mitigare i nuovi rischi di cybersecurity a livello nazionale e Ue.

Inoltre, entro il 1 ottobre 2020, gli stati membri insieme alla Commissione europea dovranno valutare se occorrono nuove azioni per affrontare i rischi cyber connessi col 5G.