5G, oltre la copertura: ecco come vincere la partita dei servizi

Alla fine del 2025, le connessioni globali 5G hanno superato i 2,7 miliardi, confermando la tecnologia mobile di quinta generazione come lo standard a più rapida crescita finora introdotto. Traguardo raggiunto? Non esattamente: mentre la maggior parte dei mercati ha compiuto progressi sulla copertura e la diffusione dei nuovi smartphone 5G, solo una parte si sta muovendo con decisione verso le funzionalità avanzate che definiscono la prossima fase della connettività.

Questa conclusione poggia sui dati emersi dall’ultimo “5G Connectivity Index (5GI)” di Gsma Intelligence. L’indice valuta 46 mercati in base a due dimensioni, infrastrutture e servizi 5G, catturando non solo la portata del rollout, ma anche la capacità della rete, le prestazioni, l’adozione e la predisposizione per casi d’uso avanzati. E i risultati mostrano che le prestazioni globali del 5G stanno divergendo nettamente.

5G, dalla copertura alla capacità

Come illustra Peter Jarich, direttore di Gsma Intelligence, su Mobile World Live, la copertura si è espansa rapidamente, la diffusione delle stazioni base è aumentata, le tariffe 5G e i prezzi dei dispositivi sono diminuiti e l’adozione continua a crescere nella maggior parte delle regioni.

Questo segnala un cambiamento strutturale. Il settore sta passando dalla fase iniziale di copertura all’era delle capacità, in cui la qualità, la coerenza e la profondità dell’implementazione del 5G contano tanto quanto la sua copertura geografica.

Il 5G mostra un ampio miglioramento negli indicatori chiave nei mercati con implementazioni 5G attive. La copertura è aumentata in tutti i mercati analizzati, l’accessibilità economica è migliorata grazie alla maggiore disponibilità di dispositivi a basso costo e piani tariffari con maggiore traffico dati, e l’adozione continua a crescere. In questo senso, l’accesso di base al 5G sta migliorando in gran parte del mondo abilitato al 5G.

Il divario dei servizi: la spaccatura con i Paesi avanzati

Tuttavia, questo quadro nasconde una crescente divergenza. Mercati che sembrano simili in termini di copertura e adozione differiscono significativamente per quanto riguarda le capacità 5G avanzate, tra cui il 5G standalone (SA), le prestazioni di uplink e latenza, la coerenza della rete, la predisposizione al 5G Advanced, l’accesso wireless fisso (Fwa), l’IoT e lo sviluppo di capacità ridotte (RedCap).

Solo un gruppo ristretto di paesi, in particolare gli stati del CCG, i paesi nordici, i paesi sviluppati dell’Asia-Pacifico, la Cina e gli Stati Uniti, vanta prestazioni elevate sia in termini di infrastrutture che di servizi 5G.

La maggior parte degli altri paesi rimane ancorata a modelli di implementazione iniziali, limitando ciò che le loro reti possono realisticamente supportare e, soprattutto, il valore che possono generare.

“Da un lato ci sono i mercati in cui il 5G non è ancora stato lanciato o dove il 3G/4G rimane la tecnologia predominante. Dall’altro lato ci sono i mercati con una copertura 5G diffusa ma con progressi limitati oltre le prime implementazioni non standalone (Nsa)”, evidenzia Jarich. “Poiché le capacità avanzate stanno diventando i principali motori della produttività e della competitività digitale, aumenta il rischio di un ampliamento del divario digitale globale”.

5G, i tre fattori di crescita per il 2026

La prossima fase di crescita del 5G non sarà guidata solo dalla copertura, spiega ancora Jarich. La capacità di supportare servizi basati sull’intelligenza artificiale, applicazioni industriali e connettività aziendale differenziata dipende dalle capacità della rete, non solo dalla sua disponibilità.

In questo contesto, il rapporto “State of 5G 2026” di Gsma mette in evidenza tre aspetti che definiscono sempre più la maturità del 5G e determinano se i mercati sono in grado di tradurre i progressi nella sua implementazione in valore economico e commerciale: uplink, funzionalità di connettività per macchine e oggetti, e monetizzazione.

Reti standalone per supportare l’Ai

I servizi basati sull’Ai, dall’analisi video in tempo reale alla robotica industriale, dipendono da velocità di uplink sostenute fino a 100 Mb/s, oltre a bassa latenza e prestazioni costanti. Senza questi requisiti, molti casi d’uso dell’Ai non possono essere scalati oltre la fase pilota, indica Jarich.

Le prime reti Nsa non erano progettate per soddisfare questi requisiti in modo affidabile. Al contrario, il 5G Standalone offre prestazioni di uplink significativamente superiori e un’esperienza più stabile per tutti gli utenti. Di conseguenza, il futuro dei servizi abilitati dall’Ai è sempre più legato alle reti basate su SA e alle loro prestazioni di uplink superiori.

Il 5G per IoT, robot e sistemi industriali

Altro elemento sottolineato da Jarich è che il 5G non è solo una tecnologia per smartphone. Nei mercati più evoluti, sta diventando il livello di connessione per le macchine, supportando sensori, telecamere, robot e sistemi industriali.

Funzionalità come IoT, RedCap e le prime funzionalità 5G-Advanced, tra cui il rilevamento e il posizionamento, stanno trasformando il 5G in una piattaforma per l’automazione industriale e la continuità operativa in settori come la manifattura, la logistica e la sanità. Tuttavia, il 5G Index di Gsma Intelligence mostra che queste capacità sono diffuse solo nei mercati più avanzati e questo rafforza il divario digitale.

La sfida della monetizzazione

Infine, nonostante la crescita impressionante del traffico dati mobile, i ricavi ricorrenti da dispositivi mobili rimangono stagnanti nella maggior parte dei mercati, in genere con una crescita inferiore al 5%. Solo un piccolo gruppo di paesi, in particolare Cina, Stati del CCG e Stati Uniti, ha iniziato a discostarsi da questo schema. Questi mercati hanno una caratteristica comune: allineano le infrastrutture di alto livello (ancorate, ancora una volta, all’adozione e all’implementazione del 5G in Sudafrica) con la trasformazione digitale delle imprese, il 5G Fwa e modelli di servizio differenziati, anziché affidarsi esclusivamente alla crescita del traffico dei consumatori.

Jarich sottolinea anche come il report dimostri che una maggiore accessibilità economica del 5G non compromette la monetizzazione.

“Laddove gli operatori riescono a differenziare la qualità del servizio attraverso velocità, affidabilità o prestazioni garantite, prezzi più bassi ampliano il mercato potenziale, mentre le funzionalità avanzate consentono di generare un maggiore valore. Laddove tale differenziazione non è possibile, un maggiore utilizzo da solo non si è tradotto in crescita dei ricavi”, illustra l’esperto.

Anche l’alfabetizzazione digitale è un volano di crescita: porta a usare applicazioni ad alto valore e servizi localmente rilevanti traducendo la disponibilità del 5G in un utilizzo significativo e in un valore economico concreto.

Come estrarre valore dalle reti

Jarich riconosce che la tecnologia da sola non è la soluzione a tutti i problemi. La crescita dei ricavi dipende ora anche dalla flessibilità normativa, dalla differenziazione/innovazione tariffaria e dalla capacità di dare un prezzo all’esperienza.

“Se gli operatori non riescono a monetizzare le prestazioni attraverso meccanismi come il network slicing, la connettività deterministica o la tariffazione basata sull’esperienza, rischiano di costruire reti più grandi e potenti senza ottenere un valore proporzionale“, scrive il direttore di Gsma Intelligence.

Co”Per il 2026, i risultati sono chiari. La copertura rimane necessaria, ma non è più decisiva. Gli operatori e i mercati che si muoveranno più rapidamente sulle funzionalità 5G avanzate detteranno il ritmo per la prossima fase di trasformazione digitale ed economica. Coloro che continueranno a competere principalmente sulla copertura rischiano di rimanere indietro, anche nei mercati in cui il 5G appare maturo in superficie”.