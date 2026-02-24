5G Standalone, ecco i fattori che accelerano (e frenano) lo sviluppo

Le implementazioni del 5G Standalone stanno accelerando a livello globale, ma la scarsità dei dispositivi abilitati al servizio e la frammentazione dei piani tariffari continua a frenare l’utilizzo reale della tecnologia. A dirlo è Ookla, che ha pubblicato un report basato sui dati di Speedtest Intelligence.

Lo studio offre una visione unificata della portata globale delle reti 5G non Standalone e Standalone fino al 2025 e confronta, grazie alla collaborazione con Omdia, la competitività delle principali regioni e paesi in termini di implementazione, prestazioni e monetizzazione del 5G SA.

La diffusione delle reti 5G SA, regione per regione

Ookla rimarca innanzitutto che la diffusione di reti 5G Standalone è trainata dalla maturazione degli ecosistemi di dispositivi, dall’aumento degli investimenti nelle reti core e dalla crescente necessità commerciale di fornire le prestazioni che l’architettura SA può consentire.

Le disparità regionali nei progressi della commercializzazione persistono, ma la direzione è chiara. Mercati che un anno fa erano praticamente assenti dal panorama del 5G SA stanno ora registrando livelli di implementazione significativi e diversi operatori avanzati stanno entrando nella prossima fase evolutiva con le prime implementazioni di funzionalità 5G Advanced basate sulle fondamenta SA, inclusi nuovi livelli di profondità di spettro attraverso funzionalità avanzate di aggregazione dei carrier.

L’Asia Pacifica continua a essere leader in questo senso, ma i nuovi arrivati stanno rimodellando la classifica globale. Nel 2025, sei dei primi dieci paesi per portata del 5G SA si trovavano nell’Asia Pacifica, con Cina (79,0% di quota del campione 5G SA), India (49,2%) e Singapore (37,0%) che mantenevano posizioni dominanti a livello globale. Il primato della Cina è stato rafforzato dalle implementazioni SA multi-operatore di tutti i principali operatori, mentre la posizione dell’India riflette la strategia di copertura a banda bassa a livello nazionale promossa da Reliance Jio sulla banda dei 700 MHz, integrata dalla crescente implementazione SA a banda media. L’ottima performance di Singapore, nel frattempo, riflette le condizioni favorevoli per l’implementazione offerte da un territorio di piccole dimensioni e da un’urbanizzazione molto elevata.

Gli Stati Uniti (27,6%) hanno continuato nella loro traiettoria ascendente, spinti dalla maturazione della rete SA di T-Mobile e dai lanci commerciali di AT&T e Verizon per la prima volta durante l’anno, mentre l’Australia (15,4%) ha beneficiato in modo analogo delle implementazioni SA multi-operatore.

Gli Emirati Arabi Uniti (8,0%) sono entrati per la prima volta nella top ten, segnalando una diversificazione geografica dell’adozione SA oltre i mercati asiatici avanzati. L’Austria (8,0%) e la Spagna (8,1%) restano gli unici mercati europei nelle posizioni più alte, sebbene la traiettoria più ampia della regione abbia subito un cambiamento significativo.

Gli approcci allo sviluppo dell’offerta

Secondo Ookla, la strategia di spettro “a strati” di T-Mobile rimane il fondamento delle prestazioni del 5G SA negli Stati Uniti. Abbinando un’ampia copertura a 600 MHz, inizialmente lanciata come 5G non Standalone nel 2019 prima di passare a un’infrastruttura evoluta nel 2020, a una fitta distribuzione di banda media nella banda a 2,5 GHz, l’operatore ha maturato la sua rete SA al punto che funzionalità avanzate come l’aggregazione di carrier in uplink e il Voice over NR (VoNR) sono ora ampiamente diffuse.

I recenti lanci di servizi 5G SA da parte di AT&T e Verizon hanno d’altra parte esteso la copertura multi-operatore e aggiunto gli Stati Uniti al piccolo ma crescente elenco di mercati occidentali in cui tutti gli operatori ora supportano reti 5G SA a livello nazionale.

Negli Emirati Arabi Uniti, invece, la performance positiva evidenziata da Ookla è trainata da ampie e contigue implementazioni di banda media TDD, dall’aggregazione intensiva di operatori e dalla densificazione della rete di siti da parte di Etisalat e du.

La Corea del Sud mantiene la sua posizione di mercato ad alte prestazioni a 766,92 Mbps, spinta dall’uso esclusivo della banda a 3,5 GHz per il 5G, sebbene continui a essere indietro rispetto ai concorrenti regionali nella portata SA a causa della commercializzazione limitata oltre KT. Questo segna un notevole cambiamento rispetto alla leadership globale che la Corea del Sud deteneva all’inizio del ciclo 5G.

Le prestazioni del 5G SA dipendono dalla maturità dell’ecosistema

I miglioramenti della latenza, uno dei benefici più attesi della transizione al core 5G, continuano a essere significativi. Le reti Standalone hanno ottenuto riduzioni medie della latenza multi-server di oltre il 27% in Asia avanzata e Oceania, di quasi il 24% in Nord America e del 17% in Europa rispetto a quelle tradizionali.

Tuttavia, è importante notare che una migrazione core autonoma non garantisce da sola una migliore esperienza utente nelle applicazioni reali. L’analisi della qualità dell’esperienza (QoE) di Ookla rivela in questo senso un quadro sfumato.

Lo Standalone migliora la latenza dell’infrastruttura video e cloud in Europa, ma per esempio offre prestazioni inferiori alle reti non Standalone per la latenza del gaming nella stessa regione. Il Nord America registra la latenza assoluta più bassa per SA nel cloud e nel gaming, in linea con la densa adiacenza degli hyperscaler e con ecosistemi di interconnessione maturi.

Tra i mercati europei, Francia (41 ms verso gli endpoint cloud), Austria (48 ms) e Finlandia (50 ms) dimostrano cosa è possibile ottenere laddove la qualità del backbone, la densità del peering e la disciplina del routing sono elevate. Questi risultati riflettono un dividendo sottovalutato nell’ottimizzazione dello stack di rete end-to-end, che comprende la prossimità del data center, la profondità del backhaul in fibra e la topologia del piano utente, piuttosto che un puro “dividendo SA”.

La situazione dell’upload ha iniziato a divergere a seconda della regione. Le reti SA del Nord America offrono velocità di upload superiori del 54% rispetto a quelle NSA, riflettendo l’implementazione precoce di funzionalità di uplink avanzate.

In Europa, tuttavia, il vantaggio in upload è solo del 6%, evidenziando l’implementazione ancora incipiente di funzionalità come Mimo di ordine superiore e aggregazione di carrier uplink nella regione, al di là di paesi leader come il Regno Unito. Il Far East e l’Oceania si collocano in una posizione intermedia, con una quota del 21%, il che suggerisce che l’ecosistema per le funzionalità di uplink SA avanzate è ancora in una fase iniziale nella maggior parte dei mercati globali.