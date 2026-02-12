Fwa 5G, si espande la rete nazionale di Eolo: velocità fino a un Gbps in altri 40 Comuni

La sfida dell’ultrabroadband italiano entra in una fase decisiva con il lancio della nuova rete Fwa 5G da parte di Eolo, capace di raggiungere velocità fino a 1 Gbps in 40 comuni della Provincia di Como. L’attivazione rappresenta uno dei più estesi interventi di upgrade tecnologico nelle aree a bassa densità del Paese, oltre a segnare un punto di svolta nel superamento dell’Italia a due velocità. La scelta di partire da territori spesso esclusi dalle grandi dorsali in fibra non è casuale: qui si concentra il divario infrastrutturale che rallenta la digitalizzazione di imprese e cittadini.

Secondo Eolo, la nuova infrastruttura offre finalmente prestazioni fiber-like anche dove la fibra non arriva, grazie a un’architettura end-to-end che sfrutta la piena potenzialità del 5G. “Con l’implementazione della nuova rete FWA 5G a 1 Gbps, stiamo offrendo nel comasco un servizio all’avanguardia”, afferma l’amministratore delegato Guido Garrone, evidenziando il passo avanti in termini di stabilità, latenza e capacità trasmissiva.

La spinta alla copertura delle aree periferiche

I primi 40 Comuni comaschi raggiunti dalla rete confermano una strategia orientata a colmare il ritardo digitale nelle zone più complesse da servire. Il bacino potenziale supera le 75 mila persone, con una presenza significativa di località sotto i 2 mila abitanti. Proprio qui l’Fwa 5G mostra la sua vocazione: risolvere rapidamente problemi infrastrutturali storici senza la necessità di cantieri complessi.

Grazie a un’architettura progettata per minimizzare la latenza e garantire ampia disponibilità di banda, l’Fwa 5G offre prestazioni utili anche per applicazioni avanzate come gaming, streaming in live e servizi professionali cloud-based. L’infrastruttura sfrutta 11 stazioni base distribuite sul territorio comasco e si inserisce in un percorso di espansione che in Lombardia porterà, entro marzo 2026, 80 piccoli Comuni a beneficiare di velocità fino a 1 Gbps.

Eolo insiste su un concetto chiave: l’infrastruttura digitale diventa leva di competitività locale, non mero strumento di connettività. Imprese artigiane, micro-aziende e amministrazioni locali trovano infatti un contesto più favorevole per servizi digitali, teleassistenza, smartworking e turismo esperienziale connesso.

Un’infrastruttura costruita con partner globali

Il cuore del progetto risiede in una collaborazione multilaterale con alcuni tra i principali player tecnologici internazionali. Nokia e Zte firmano l’infrastruttura radio, mentre la piattaforma Dragonwing di Qualcomm abilita antenne domestiche ad alte prestazioni. A valle, Mavenir, 6Wind e Thales garantiscono la gestione della core network 5G, elemento essenziale per orchestrare traffico, sicurezza e continuità di servizio.

L’integrazione di queste componenti non si limita a sommare tecnologie differenti, ma costruisce una rete coerente e ottimizzata per scenari in cui il wireless diventa alternativa concreta alla fibra. La capacità di adattarsi ai territori montuosi e collinari — che caratterizzano gran parte del comasco — consente di ridurre tempi e costi rispetto alle infrastrutture tradizionali, senza compromettere la qualità del servizio.

Il modello di sviluppo si distingue anche per una forte attenzione all’evoluzione della customer experience. Eolo utilizza piattaforme intelligenti, basate anche sull’AI, per anticipare anomalie e orchestrare dinamicamente la disponibilità di banda. Questo approccio consente di garantire performance stabili anche nei momenti di picco.

Il ruolo del wholesale nella diffusione dell’Fwa 5G

L’espansione dell’Fwa 5G apre un fronte rilevante sul piano della cooperazione tra operatori. La neutralità tecnologica e la logica wholesale assumono un peso crescente in un mercato dove la duplicazione delle infrastrutture risulta insostenibile nelle aree a bassa densità.

“Nei territori a bassa densità abitativa è impensabile realizzare più infrastrutture e duplicare gli investimenti: la vera sfida è fare sinergia”, sottolinea Marco Arioli, Chief Technology and Wholesale Officer di Eolo. L’azienda mette infatti a disposizione degli altri operatori non solo la propria rete, ma anche i processi consolidati e la presenza capillare sul territorio, con l’obiettivo di elevare gli standard di attivazione e manutenzione.

La disponibilità di un’infrastruttura condivisa garantisce maggiore sostenibilità economica per il settore e un accesso più rapido ai servizi avanzati da parte delle comunità locali. In questo scenario, l’Fwa 5G si trasforma in un abilitatore per l’intero ecosistema, non solo per l’operatore che lo distribuisce.

Le reti di prossimità come nuovo asset strategico

La strategia di Eolo si completa con un’innovazione nel modello distributivo: l’accordo con M-Dis, società del gruppo Rcs, per trasformare migliaia di edicole in punti locali di informazione e accesso ai servizi digitali. Le edicole diventano così nodi di prossimità capaci di orientare cittadini, raccogliere manifestazioni di interesse e avvicinare le comunità alla banda ultralarga.

Il modello “Local Shop”, finora centrato sui partner locali, si estende a una rete di oltre 20 mila punti vendita, garantendo una presenza capillare anche nei centri più piccoli. L’obiettivo è facilitare l’avvicinamento dei cittadini ai servizi di connettività e semplificare le procedure di onboarding, mentre Eolo gestisce direttamente le fasi successive dell’attivazione.

Uno sguardo oltre: qualità, personalizzazione e AI

Il passo successivo, secondo Eolo, non riguarda solo la capacità di rete ma l’intero ciclo di vita del servizio. Gli utenti si aspettano attivazioni rapide, assistenza semplice e continuità di performance. La gestione proattiva, abilitata da piattaforme avanzate e intelligenza artificiale, permette di modulare l’erogazione della banda, ottimizzare il Wifi domestico e anticipare le richieste di servizi aggiuntivi.

“Qualità è l’insieme di infrastruttura di rete, piattaforme di servizio e processi cliente”, afferma Arioli. È questo insieme a determinare la differenza in un mercato sempre più competitivo, dove la connettività diventa abilitatrice di nuovi modelli di vita e lavoro.