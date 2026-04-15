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5G standalone, Iliad accende la rete evoluta al Fuorisalone

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Alla Design Week di Milano la nuova infrastruttura gestisce accessi e traffico dati ad alta densità, mostrando applicazioni concrete della tecnologia

Pubblicato il 15 apr 2026
5G Standalone iliad Fuorisalone 2026
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iliad lancia il 5G Standalone al Fuorisalone 2026, diventando il secondo operatore mobile in Italia a introdurre sul mercato la versione più evoluta della tecnologia mobile. L’iniziativa si inserisce nel contesto della Milano Design Week, dove la rete viene utilizzata per gestire in modo efficiente l’elevato traffico dati e gli accessi agli eventi.

L’operatore mette così alla prova la nuova infrastruttura in uno scenario reale caratterizzato da forte concentrazione di utenti e connessioni simultanee, dimostrando le capacità della rete in condizioni di utilizzo intensivo.

Gestione degli accessi e infrastruttura al servizio degli eventi

In qualità di technical partner del Fuorisalone, iliad supporta la gestione dei flussi di ingresso attraverso la piattaforma digitale Fuorisalone Passport, utilizzata per accedere agli eventi della Brera Design Week. Il sistema consente la registrazione unica dei visitatori e l’utilizzo di un QR Code personale per il check-in.

Il contributo della rete 5G Standalone si traduce in un accesso più rapido e stabile, anche nei momenti di maggiore affluenza. Le procedure di accredito, spiega l’operatore in una nota, risultano immediate, mentre l’infrastruttura mantiene elevati standard di affidabilità anche con migliaia di utenti connessi contemporaneamente.

Performance e affidabilità in ambienti ad alta densità

Il progetto, spiega ancora iliad, evidenzia le caratteristiche distintive della tecnologia 5G Standalone, in particolare la capacità di gestire elevati volumi di traffico dati senza rallentamenti. La riduzione delle latenze e l’aumento della capacità di connessione simultanea consentono una maggiore fluidità dei servizi digitali, dalla condivisione di contenuti alla consultazione di informazioni in tempo reale.

L’iniziativa rappresenta un banco di prova per applicazioni future della rete in contesti urbani complessi, dove la gestione efficiente delle connessioni diventa un fattore chiave per l’esperienza degli utenti.

Cos’è il 5G Standalone e perché segna un’evoluzione

Il 5G Standalone è una rete completamente autonoma, che non si appoggia più all’infrastruttura 4G per la gestione della connessione. Questo approccio consente una comunicazione diretta tra dispositivo e antenna, migliorando l’efficienza complessiva del sistema.

La tecnologia permette una significativa riduzione della latenza e una gestione più efficace di migliaia di dispositivi, rendendo possibili applicazioni avanzate come realtà aumentata, cloud gaming e videochiamate ad altissima definizione anche in ambienti affollati.

Un ulteriore elemento distintivo è il network slicing, che consente di creare porzioni dedicate della rete per servizi specifici, ottimizzando prestazioni e stabilità senza compromettere l’esperienza degli altri utenti.

Strategia e investimenti dell’operatore

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sviluppo tecnologico intrapreso da iliad dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2018. L’operatore ha investito oltre 4 miliardi di euro nella costruzione di una rete proprietaria di nuova generazione, consolidando la propria presenza sia nel mobile sia nel fisso.

Il lancio del 5G Standalone rafforza il posizionamento dell’azienda come player orientato all’innovazione, dopo l’introduzione del Wi-Fi 7 nel 2025 e l’espansione continua delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale.

Un caso d’uso concreto per la rete del futuro

L’esperienza del Fuorisalone rappresenta un esempio pratico di applicazione del 5G Standalone in un contesto reale. La gestione fluida degli accessi e la stabilità della connessione dimostrano come la tecnologia possa migliorare l’organizzazione di eventi ad alta complessità, offrendo benefici tangibili per utenti, espositori e organizzatori.

L’implementazione conferma il ruolo della rete mobile di nuova generazione come elemento abilitante per servizi digitali avanzati, con potenziali sviluppi in ambito urbano, industriale e nei grandi eventi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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