Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l’analisi

5G standalone alla svolta: l’AI cambia il profilo del traffico

Home Telco 5G
Indirizzo copiato

Le nuove applicazioni generative e i sistemi “agentici” stanno rendendo gli scambi dati più bidirezionali e più sensibili ai tempi di risposta. Per gli operatori significa ripensare capacità e architettura: latenza più stabile, edge più vicino all’utente e una rete progettata per reggere carichi imprevedibili

Pubblicato il 12 feb 2026
Screenshot 2026-02-12 alle 12.03.04

Il 5G standalone entra nel 2026 come il vero spartiacque dell’evoluzione mobile. Il settore non misura più il progresso soltanto attraverso le velocità di download, ma attraverso la capacità delle reti di mantenere prestazioni affidabili, rispondere a scenari critici e supportare applicazioni sensibili alla latenza. L’elemento tecnicamente più visibile è il passaggio a un’architettura autonoma, che elimina la dipendenza dal 4G e abilita funzioni avanzate come slicing, edge distribuito e latenza coerente. Parallelamente aumentano l’attenzione alla resilienza dopo un anno segnato da blackout e disservizi e il peso del satellite nel garantire copertura e continuità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

B
Veronica Balocco

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • europa 2

  • l'analisi

    Europa, la sovranità digitale corre sul filo della connettività

    19 Gen 2026

    Condividi
  • Screenshot 2025-11-06 alle 16.08.32

  • l'analisi

    Sovranità digitale, quanto è "sostenibile" il prezzo dell'autonomia europea?

    07 Nov 2025

    Condividi
  • Digital networks act

  • l'appello

    Digital Networks Act, lettera delle telco a Von der Leyen: "L’Europa rischia il ritardo digitale"

    28 Ott 2025

    Condividi
  • Qualcomm Arduino edge AI

  • L'ANALISI

    Qualcomm-Arduino, il senso del takeover: la svolta dell’edge AI passa dall’open source

    13 Ott 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x