5G standalone alla svolta: l’AI cambia il profilo del traffico

Il 5G standalone entra nel 2026 come il vero spartiacque dell’evoluzione mobile. Il settore non misura più il progresso soltanto attraverso le velocità di download, ma attraverso la capacità delle reti di mantenere prestazioni affidabili, rispondere a scenari critici e supportare applicazioni sensibili alla latenza. L’elemento tecnicamente più visibile è il passaggio a un’architettura autonoma, che elimina la dipendenza dal 4G e abilita funzioni avanzate come slicing, edge distribuito e latenza coerente. Parallelamente aumentano l’attenzione alla resilienza dopo un anno segnato da blackout e disservizi e il peso del satellite nel garantire copertura e continuità.