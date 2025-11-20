Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

lo scenario

Reti mobili, ecco le potenzialità del M-Mimo. Cina e Corea sugli scudi

Home Telco 5G
Indirizzo copiato

Secondo Senzafili.com, che ha analizzato le caratteristiche dello standard nei network di nuova generazione, le ultime innovazioni in termini di flessibilità ed efficienza, insieme a un ROI più elevato, ampliano l’attrattiva del Massive Multiple-Input, Multiple-Output in tutti gli scenari di implementazione

Pubblicato il 20 nov 2025
5g-torri-antenne

L’adozione della tecnologia Massive Multiple-Input, Multiple-Output (M-Mimo) si sta rapidamente espandendo dalla Cina e dalla Corea del Sud, dove l’approccio ha costituito la soluzione dominante sin dal lancio del 5G. Con una maggiore flessibilità ed efficienza e un ROI che funziona in più ambienti di implementazione, l’M-Mimo si è evoluto da tecnologia mirata, di nicchia e di fascia alta per le aree urbane, a una soluzione per un’ampia gamma di casi d’uso: aree suburbane e rurali, reti interne e private, trasmissione multibanda, implementazioni a bassa quota per droni connettività Redcap e IoT, Fwa.

Oggi, il Mimo è lo standard predefinito nelle nuove implementazioni wireless, anche se negli anni ’70, quando cominciò la ricerca di base, la tecnologia aveva incontrato un certo scetticismo. L’M-Mimo, che costituisce lo step tecnologico successivo, sta incontrando le medesime perplessità. “I guadagni in termini di capacità sono indiscutibili, ma gli operatori possono giustificare il costo e la complessità maggiori dell’M-Mimo 64T64R o di ordine superiore rispetto all’Mimo 8T8R?”, si interroga il portale Senzafili.com, che ha dedicato un’analisi alle potenzialità dello standard tecnologico nell’era del 5G. “All’ultimo incontro con gli analisti Huawei a Shanghai, abbiamo scoperto come le ultime innovazioni nella gestione dei fasci e nell’efficienza dei costi rendono il ritorno sugli investimenti dell’M-Mimo più interessante”.

Efficienza, semplicità e flessibilità rafforzano il ROI

L’evoluzione dell’M-Mimo non riguarda solo il numero di canali di ricezione e trasmissione nel sito cellulare. Per renderlo attraente agli operatori, non è sufficiente migliorare le prestazioni. “Un ritorno sugli investimenti elevato è un requisito imprescindibile”, nota Senzafili.com, sottolineando che “l’ultima innovazione di Huawei in ambito M-Mimo, con le soluzioni radio Pano ed EasyAAU, mira ad aumentare l’efficienza, la semplicità e la flessibilità, essenziali per rendere il M-Mimo accessibile in varie aree geografiche e scenari di implementazione, comprese le zone suburbane e rurali”.

La miniaturizzazione dei componenti, i nuovi materiali e il design avanzato dei chipset riducono le dimensioni delle apparecchiature, i requisiti di raffreddamento e di elaborazione, facilitando l’installazione e abbassando i costi di affitto dei siti. L’introduzione del raffreddamento passivo, la gestione migliorata del traffico e della modalità sleep hanno portato a un minor consumo energetico e a una riduzione delle spese operative.

I vantaggi vanno oltre la riduzione delle spese operative. Le apparecchiature più piccole sono più facili e veloci da installare, riducendo il personale necessario per l’installazione e il time-to-market.

Una gestione più flessibile dei fasci e dello spettro

Ogni operatore ha esigenze di implementazione e risorse di spettro diverse, ma tutti devono combinare più bande di frequenza in siti con carichi di traffico, densità e caratteristiche ambientali variabili e spesso devono supportare il 4G legacy oltre alle reti 5G. Poiché lo spettro è sia limitato che costoso, devono anche massimizzarne l’utilizzo.

Le radio Pano di Huawei mirano ad affrontare queste sfide espandendo il supporto multibanda e aggiungendo flessibilità alla gestione del fascio. L’hardware cinese in particolare offre flessibilità nella definizione dell’ampiezza e dell’inclinazione del settore orizzontale e verticale, il che può aumentare l’utilizzo dello spettro, il raggio di copertura e la capacità, migliorando l’esperienza dell’utente.

La sua capacità di espandere l’ampiezza del fascio orizzontale dell’M-Mimo da 120° a 180° consente di ottenere una copertura a 360° con solo due settori, rendendo l’M-Mimo più conveniente e interessante per le aree suburbane e rurali. Gli operatori possono regolare l’inclinazione per massimizzare la copertura o ridurre al minimo le interferenze, e possono farlo in modo indipendente per ciascuna frequenza.

La maggiore efficienza del singolo sito cellulare riduce i costi di investimento e di esercizio complessivi della rete, poiché gli operatori hanno bisogno di un numero inferiore di siti cellulari per raggiungere gli stessi obiettivi di capacità e copertura. Ciò è fondamentale nelle aree in cui non è fattibile o è troppo costoso aggiungere nuovi siti cellulari.

In combinazione con l’ottimizzazione e l’automazione dell’intelligenza artificiale, gli operatori possono così passare da una gestione 2D a una gestione 3D delle loro risorse di spettro, consentendo loro di individuare con maggiore precisione i dispositivi ovunque si trovino, espandere la copertura e migliorare le prestazioni periferiche. La copertura 3D sta emergendo come un requisito fondamentale per supportare nuovi servizi come i droni a bassa quota con requisiti di copertura specifici.

Cosa riserva il futuro

L’M-Mimo continua ad evolversi con le soluzioni Extremely Large Antenna Arrays (Elaa) e una gestione dei fasci AI più avanzata che supporta un numero maggiore di antenne e rafforza il coordinamento del traffico su più siti cellulari. “Queste innovazioni aumenteranno ulteriormente la capacità, l’efficienza e l’adattabilità e consentiranno il supporto di nuovi servizi”, nota Senzafili.com, secondo cui la tecnologia M-Mimo “sarà un fattore determinante per il successo dell’adozione del rilevamento, a partire dal 5G e con l’espansione al 6G, poiché i grandi array di antenne migliorano la precisione di localizzazione, fondamentale per molti casi d’uso del rilevamento. Le ultime innovazioni in termini di flessibilità ed efficienza, insieme a un ROI più elevato, ampliano l’attrattiva dell’M-Mimo in tutti gli scenari di implementazione”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Screenshot 2025-09-30 alle 12.45.42

  • scenari

    Digital map: boom del mercato grazie a smart city, AI e navigazione avanzata

    30 Set 2025

    Condividi
  • chip europa

  • la strategia

    Sovranità tecnologica, l'Ue punta sull'open source. E Aiip plaude

    09 Lug 2025

    Condividi
  • Agostino Bruno – Ecotel Italia

  • L’INTERVISTA

    Ecotel Italia, Bruno: “Via a una nuova fase di espansione”

    13 Giu 2025

    Condividi
  • smart working, digitale, chatbot, intelligenza artificiale, competenze, skills

  • il progetto

    Intelligenza artificiale, via al Comitato Data Governance e AI Compliance

    04 Giu 2025

    Condividi