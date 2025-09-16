Roma 5G, inaugurate le prime 55 piazze e la linea A della metro

Il progetto “Roma 5G” taglia un nuovo traguardo con l’inaugurazione del WiFi pubblico gratuito e telecamere di videosorveglianza nelle prime 55 piazze della Capitale. A questo si aggiunge il completamento della copertura di tutta la linea A della metropolitana.

Il progetto, coordinato dalla società Smart City Roma del gruppo Inwit, prevede la copertura con free WiFi e telecamere di un totale di cento piazze nei prossimi mesi, e “ha l’obiettivo di trasformare Roma in una smart city, in grado di offrire nuove modalità di fruizione della città e dei suoi servizi”.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta ieri a Piazza del Popolo in occasione della prima giornata della “Rome Future Week” (15-20 settembre), l’evento su futuro e innovazione arrivato alla sua terza edizione, alla presenza di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale, Diego Galli, direttore generale di Inwit, Michele Gamberini, amministratore delegato di Smart City Roma, e di Antonino Ruggiero, amministratore delegato di Boldyn Networks Italia.

Il sindaco Gualtieri: “Già 55mila accessi nel mese di agosto”

Nelle piazze della capitale già servite da Wifi e 5G gratuiti “abbiamo registrato ad agosto 55 mila accessi senza fare alcuna pubblicita’, speriamo che adesso il numero cresca – spiega il sindaco di Roma, Roberto Guatieri – Annunciamo l’avvio del Wifi 6 e del 5G nelle piazze, sono 55 di cui 26 gia’ attive e 22 già pronte e cablate da attivare, 7 in fase di cablaggio – ha aggiunto il sindaco – Stiamo parlando di una copertura con Wifi, molto semplice da attivare, basta segnarsi una volta e poi il telefono si collega automaticamente per 14 giorni. In Giappone c’e’ un’app di questo tipo per tutto il Paese. E’ un insieme di servizi che si collegano allo possibilità di utilizzare il Wifi”.

Diego Galli: “Verso lo sviluppo dei servizi innovativi del futuro”

“INWIT, con la società controllata Smart City Roma, conferma il proprio ruolo di abilitatore infrastrutturale nel percorso di digitalizzazione della città, realizzando una rete integrata che combina 4G/5G, Wi-Fi, fibra ottica e IoT per abilitare la connettività, la sicurezza, il monitoraggio ambientale e lo sviluppo di servizi innovativi del futuro- sottolinea Giego Galli, direttore generale di INWIT – Un impegno importante: ad oggi sono stati investiti circa 35 milioni di euro, con la collaborazione di 5 partner industriali e il coinvolgimento di circa 150 lavoratori”.

Lo stato dell’arte

L’infrastrutturazione, si legge in una nota, procede secondo il cronoprogramma: le piazze con WiFi 6 e dotate di videocamere connesse in 5G per la sicurezza urbana già attive sono attualmente 26, in altre 22 l’infrastruttura WiFi è già cablata e in attesa di attivazione entro ottobre, mentre sette piazze sono in fase di realizzazione. Nel complesso, sono state installate 230 videocamere e 280 access point WiFi 6, con oltre 10 km di fibra. Il WiFi inaugurato consente velocità di connessione fino a 300 Mbps, e prevede la possibilità di log in semplificato con e-mail, connessione seamless in tutte le piazze e time out dopo 14 giorni.

Nelle piazze è già presente anche la predisposizione di circa 1.800 sensori IoT per effettuare il monitoraggio ambientale e della qualità dell’aria. Come accennato, è stata inoltre stata completata la copertura in 4G/5G della linea A della metropolitana con 27 stazioni e relative gallerie, per un totale di oltre 85 km di fibra ottica e circa 1.500 mini-antenne installate, dopo che lo scorso 1° aprile erano state inaugurate le prime nove stazioni giubilari. I lavori sono già in corso anche sulle linee B1 e B, mentre la linea C è in fase di progettazione. A gestire il traffico voce e dati nelle metropolitane di Roma è la nuova Sala apparati radio (Bts Hotel) di Smart City Roma nella stazione di Piazza Vittorio Emanuele, tra le più grandi e avanzate d’Europa.

Come funziona l’accesso al WiFi

Per accedere al servizio, è necessario loggarsi alla rete pubblica denominata “ROMACAPITALE_WIFI” e inserire la e-mail. A quel punto cittadini e visitatori potranno spostarsi tra le diverse piazze della Capitale abilitate al servizio. In caso di mancato accesso al WiFi per 14 giorni, l’operazione di login andrà effettuata nuovamente.

Verso il completamento del progetto

Nel complesso, il progetto Roma 5G implica l’abilitazione della connettività free WiFi, grazie a oltre 850 hotspot free WiFi distribuiti in 100 piazze, alla copertura in 4G/5G di 75 stazioni esistenti della metro (linee A, B, B1, C) e relative gallerie, alla copertura indoor 4G/5G di sette edifici pubblici di Roma Capitale, a oltre 1.800 sensori IoT per il monitoraggio ambientale e della qualità dell’aria, a 2.000 videocamere connesse a banda ultra-larga per la sicurezza urbana, alla predisposizione di small cell 4G/5G secondo le esigenze degli operatori e a 150 sonde per il monitoraggio ambientale nelle stazioni della metropolitana. A tutto queste si aggiungeranno nei prossimi anni altre otto stazioni previste nel progetto di espansione della linea C della metropolitana.