Api di rete e Industria 4.0: le linee guida per il new business delle telco

Le Api di rete stanno trasformando il settore manifatturiero perché rendono la connettività un vantaggio strategico. Ma trasformano anche le telco, aprendo per loro nuovi canali di business. Ed è proprio su questo fronte che lavora la Gsma, come descritto nel white paper “Network APIs for Manufacturing: From Technical Potential to Enterprise Impact” redatto dal gruppo Gsma Connected Manufacturing and Production” che, sulle basi di quanto illustrato in un primo paper dedicato al mondo della manifattura, passa da “ciò che è possibile” a “ciò che crea valore”.

Gli esperti sottolineano: è necessaria una forte collaborazione intersettoriale, affinché l’ecosistema delle reti mobili possa innovare, sviluppare ed esporre Api di rete su misura per le applicazioni industriali.

Le Api di rete per Industria 4.0

Abilitando lo scambio di dati in tempo reale, l’automazione e l’integrazione sicura tra i sistemi, le Api di rete consentono alle aziende manifatturiere di aumentare l’efficienza, la resilienza e l’innovazione.

È il paradigma dell’industria 4.0 che diventa non solo realtà ma competitività con le nuove reti disegnate dalle telco, che permettono alle imprese manifatturiere di rendere le loro operazioni più intelligenti e resilienti e di fronteggiare le interruzioni della supply chain globale, i costi crescenti e le esigenze di personalizzazione.

“La connettività da sola non è più sufficiente. La vera domanda è: come possono le industrie sfruttare appieno il valore dei loro investimenti in rete?“, scrive Jo Gilbert, Gsma Manufacturing Lead, sul sito della Gsma. “Le basi di questa rivoluzione risiedono in capacità tecniche che spaziano dal provisioning, al servizio e alle prestazioni, inclusi casi d’uso come la gestione delle credenziali applicative, il tracciamento degli asset, la qualità su richiesta (QoD) e la prenotazione delle risorse di rete. Questi sono stati i quattro casi d’uso iniziali prioritari per l’esplorazione da parte della community Gsma Connected Manufacturing and Production”.

Dalla Gsma una guida per le telco

Il white paper esplora come le Api di rete stiano guidando la trasformazione del settore manifatturiero da un modello basato sulla connettività a uno che sfrutta reti programmabili per risultati aziendali misurabili e una crescita sostanziale del valore aggiunto lordo (Gva), un cambiamento fondamentale che comincia a prendere slancio.

“Le Api di rete fungono da gatekeeper digitali, consentendo alle applicazioni di interagire direttamente e in modo sicuro con le funzionalità di rete”, scrive Gilbert. “Invece di trattare la connettività come un canale passivo, le industrie possono orchestrare dinamicamente il comportamento della rete per soddisfare le esigenze operative del mondo reale. Ciò significa reattività in tempo reale per i processi critici, maggiore sicurezza e la possibilità di scalare l’innovazione senza dover rivedere l’infrastruttura esistente”.

Il white paper della Gsma sottolinea i significativi vantaggi che le Api di rete offrono alla produzione. Abilitando l’automazione e una maggiore agilità in tutto il reparto produttivo, le Api supportano l’efficienza operativa in settori come la manutenzione predittiva e la logistica in tempo reale. Svolgono inoltre un ruolo cruciale nel rafforzamento della sicurezza – priorità assoluta per la trasformazione digitale – con misure di sicurezza programmabili in grado di mitigare le minacce.

Inoltre, l’integrazione di funzionalità all’avanguardia come lo slicing dinamico della rete e l’analisi basata sull’intelligenza artificiale tramite le Api consente alle imprese della manifattura di mantenere un vantaggio competitivo in un settore altamente competitivo.

Dalla visione al valore: i casi d’uso

Le prime implementazioni sembrano promettenti, ma un’adozione diffusa richiede un Roi chiaro, spiega ancora Gilbert. Le imprese devono avere la certezza che queste tecnologie offriranno vantaggi tangibili, che si tratti di tempi di inattività ridotti, un migliore controllo qualità o nuovi flussi di entrate.

Per questo il white paper della Gsma esamina una serie di casi di studio concreti che dimostrano come le Api di rete stiano già colmando il divario tra It aziendale e tecnologia operativa, consentendo l’automazione su larga scala. Per esempio, negli impianti di assemblaggio degli aeromobili Airbus o nel cementificio di Cimpor in Portogallo. Quest’ultimo, in particolare, si è affidato a una rete 5G privata standalone per modernizzare le sue attività ad alto consumo energetico e gettare le basi per una strategia basata sulle Api.

“La rete avanzata offre vantaggi cruciali, come il monitoraggio e il controllo in tempo reale delle linee di produzione, la riduzione dei tempi di fermo e il miglioramento della reattività alle anomalie”, evidenzia Gilbert.

Inoltre, un ambiente con connettività avanzata consente di migliorare applicazioni come la manutenzione basata sulla realtà aumentata (potenzialmente richiamando un’Api Quality on Demand -QoD- per garantire una connessione a bassa latenza) e le ispezioni con droni (per garantire feed video e segnali di comando e controllo affidabili e ad alta velocità).

Le iniziative di settore e il network-as-code

Il paper esamina, infine, iniziative di settore come Gsma Open Gateway e Camara, che standardizzano l’accesso sicuro alle funzionalità di rete. Questo approccio “network-as-code” consente agli sviluppatori, anche a quelli senza una profonda esperienza nel settore delle telecomunicazioni, di integrare funzionalità avanzate nelle loro applicazioni.

“Il settore manifatturiero è agli inizi di una trasformazione che promette di ridefinire produttività, resilienza e competitività”, conclude Gilbert. “Tuttavia, per realizzare questa visione è necessaria una forte collaborazione intersettoriale, affinché l’ecosistema delle reti mobili possa innovare, sviluppare ed esporre Api di rete su misura per le applicazioni industriali. Le Api di rete non rappresentano solo un aggiornamento tecnico: sono un imperativo strategico”.