La manifattura italiana sta entrando in una fase in cui la connettività non è più solo “infrastruttura”, ma leva competitiva: abilita automazione, controllo qualità, tracciabilità e nuove logiche di orchestrazione dei processi. Nel 2025, secondo l’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano, il mercato delle reti mobili private 5G (5G Mpn) è in una fase di maturazione in Europa e in Italia: le imprese, pur ancora in numero limitato, iniziano a riconoscere il 5G come infrastruttura strategica e orientano gli investimenti verso progetti riservati e use case specifici.
5G, reti private e competitività: perché l’architettura standalone diventa decisiva
La manifattura dei distretti italiani entra in una fase di maturazione delle reti private 5G: integrate con edge e governance, abilitano use case critici e rafforzano competitività e resilienza. Il punto sullo stato dell’arte
