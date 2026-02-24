5G, reti private e competitività: perché l’architettura standalone diventa decisiva

La manifattura italiana sta entrando in una fase in cui la connettività non è più solo “infrastruttura”, ma leva competitiva: abilita automazione, controllo qualità, tracciabilità e nuove logiche di orchestrazione dei processi. Nel 2025, secondo l’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano, il mercato delle reti mobili private 5G (5G Mpn) è in una fase di maturazione in Europa e in Italia: le imprese, pur ancora in numero limitato, iniziano a riconoscere il 5G come infrastruttura strategica e orientano gli investimenti verso progetti riservati e use case specifici.