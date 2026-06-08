Digital Economy Telco Industria 4.0 SpacEconomy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

innovazione

6G, la Cina a caccia di trial regionali per costruire i casi d’uso

Home Telco Banda Ultralarga
Indirizzo copiato

Il programma coordinato dal Miit punta a integrare reti, AI, satelliti e sensing wireless. Focus su manifattura e maritime smart in vista del lancio commerciale atteso intorno al 2030

Pubblicato il 8 giu 2026
ricerca-e-sviluppo-6g-corriere-comunicazioni

Il 6G entra nella fase in cui la tecnologia deve dimostrare di poter diventare industria. La Cina accelera con un programma di sperimentazioni regionali pensato per individuare applicazioni concrete, testare architetture di rete e preparare il terreno al futuro lancio commerciale, atteso intorno al 2030.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

B
Veronica Balocco

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • intelligenza-artificiale-AI,incubatore diffuso basato sull’AI

  • innovazione

    AI, Vodafone Business rafforza l'alleanza con Google Cloud

    23 Apr 2026

    Condividi
  • Butti Mattarella Borrelli accordo DTD Invitalia

  • INFRASTRUTTURE DIGITALI

    Banda ultralarga, nasce il Fondo nazionale per la connettività: sul piatto 700 milioni

    05 Feb 2026

    Condividi
  • Info-Tech Research Group-Data Priorities 2026- AI Adoption Expos

  • l'analisi

    Data quality: l’adozione dell'AI mette a nudo i limiti e apre il dossier governance

    02 Feb 2026

    Condividi
  • Screenshot 2026-01-13 alle 14.35.16

  • l'analisi

    Smart city: così edge AI e digital twin ridisegnano la vita urbana

    19 Gen 2026

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x