Il 6G entra nella fase in cui la tecnologia deve dimostrare di poter diventare industria. La Cina accelera con un programma di sperimentazioni regionali pensato per individuare applicazioni concrete, testare architetture di rete e preparare il terreno al futuro lancio commerciale, atteso intorno al 2030.
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6G, la Cina a caccia di trial regionali per costruire i casi d’uso
Il programma coordinato dal Miit punta a integrare reti, AI, satelliti e sensing wireless. Focus su manifattura e maritime smart in vista del lancio commerciale atteso intorno al 2030
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