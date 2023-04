Sviluppare servizi di connettività dinamici, sicuri e certificati a supporto della trasformazione digitale delle imprese: questo l’obiettivo annunciato in occasione dell’incontro internazionale del Mef– già Metro Ethernet Forum – che a Roma dal 18 al 20 aprile riunisce i principali operatori di rete, cloud e fornitori di tecnologia (oltre 200 le aziende associate).

La sessione plenaria di apertura della kermesse ha visto al tavolo il presidente dell’associazione Nan Chen, Elisabetta Romano, Chief Network, Operations & Wholesale Officer di Tim e il ceo di Sparkle Enrico Maria Bagnasco.

Il ruolo delle Api per la standardizzazione globale

Determinante il ruolo delle Api (Application Programming Interface) per spingere la standardizzazione e favorire alleanze e cooperazione fra gli enti ma soprattutto fra i player di mercato. Ed è su questo fronte che il Mef sta lavorando per lo sviluppo di un “ecosistema” internazionale basato sui servizi di connettività standardizzati e certificati Mef 3.0 ( carrier ethernet, trasporto ottico, Ip, SD-Wan, Sase e altri servizi di livello 4-7) in grado di operare su reti di diversi provider. I servizi Mef 3.0 in sostanza consentono un’esperienza on-demand con controllo diretto da parte dell’utente e dell’applicazione sulle risorse di rete e sulle funzionalità di servizio e sono distribuiti in un ecosistema globale di reti automatizzate, virtualizzate e interconnesse abilitate dalle tecnologie, Sdn e Nfv e dal framework Lso (Lifecycle Service Orchestrator) sviluppato proprio da Mef.

Gli use case targati Sparkle

A valle della plenaria, oltre a presentare la sua soluzione di connettività IoT, Sparkle – membro del Mef dal 2011 – ha effettuato la dimostrazione del Sase, nuovo servizio integrato di connettività SD-Wan e sicurezza per le imprese, con due casi applicativi nello scenario di sedi distribuite geograficamente che necessitano di accesso sicuro costante a internet e al cloud, mettendo in luce il ruolo fondamentale delle azioni sinergiche fra il suoi Security Operations Center (Soc) e Network Operations Center (Noc) nel garantire la qualità di servizio e sicurezza.

“La connettività sicura e ad alte prestazioni gioca un ruolo chiave nell’evoluzione digitale delle imprese, e Sparkle grazie alla sua rete, alla sua presenza internazionale e alle sinergie con la divisione Network, Operations & Wholesale di Tim sta potenziando il suo ruolo come gateway per il traffico in ingresso e in uscita dall’Italia”, ha evidenziato il ceo Enrico Maria Bagnasco.

Fondamentale la necessità di automatizzare le relazioni commerciali tra operatori di telecomunicazioni, ambito in cui Sparkle è impegnata sin dal 2011 – ha ricordato il manager – fra le prime telco a ottenere la certificazione Mef 3.0 per i servizi carrier ethernet e per l’implementazione delle Api Sonata. E altrettanto determinante l’automazione dell’intero ciclo di vita dei servizi. “L’utilizzo di nuove tecnologie come, ad esempio, la blockchain può contribuire a rendere più affidabili e fluidi i processi di billing e settlement, garantendone tracciabilità e scalabilità, nonché migliorare la sicurezza e contribuire significativamente allo sviluppo dei servizi IoT”, ha sottolineato Bagnasco.

Sparkle nella direzione strategica del Mef

Sparkle, membro del Mef dal 2011 e pioniere e promotore nell’adozione delle linee guida, partecipa alla direzione strategica dell’associazione con Daniele Mancuso, Chief Product Management, che è membro del Consiglio di Amministrazione Mef dal 2019, Antonella Sanguineti, Director Secure Cloud & Networking Product Management, copresidente del Mef Integrated Trust Network Maintenance Council, e Lorella Scalcione, Director Information Technology, nominata nel nuovo organismo Women@Mef,

Rafforzare le alleanze e la cooperazione

Elisabetta Romano, Chief Network, Operations & Wholesale Officer di Tim, ha acceso i riflettori sull’importanza di promuovere alleanze e forte cooperazione tra gli enti di standardizzazione e tutti gli attori nel settore delle telecomunicazioni, e ha ricordato in particolare il lavoro svolto dal Mef sulle Api: “Ci troviamo in un momento storico in cui nell’industry ci sono molte iniziative per la definizione dei migliori formati di Api per i diversi segmenti, e in particolare il Mef ha circa 40 organizzazioni che usano Lso Api, un protocollo standard machine-to-machine che permette agli operatori di rete e alle aziende di comunicare fra loro ed effettuare transazioni di business in maniera del tutto digitale, quindi rapide e affidabili”.

