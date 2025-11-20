FiberCop, posati 27 milioni di chilometri di fibra: “L’infrastruttura digitale più estesa d’Italia”

La fibra di FiberCop è un’infrastruttura di circa 27 milioni di chilometri di cavi posati su tutto il territorio nazionale – oltre 670 volte la circonferenza della Terra -, circa 10.500 centrali e 160.000 armadi ripartilinea. È quanto risulta dal Netbook 2025 di FiberCop, il documento che offre una panoramica completa sull’evoluzione dell’infrastruttura di rete in Italia, con dati e analisi suddivise per territorio nazionale, regionale e provinciale.