La fibra di FiberCop è un’infrastruttura di circa 27 milioni di chilometri di cavi posati su tutto il territorio nazionale – oltre 670 volte la circonferenza della Terra -, circa 10.500 centrali e 160.000 armadi ripartilinea. È quanto risulta dal Netbook 2025 di FiberCop, il documento che offre una panoramica completa sull’evoluzione dell’infrastruttura di rete in Italia, con dati e analisi suddivise per territorio nazionale, regionale e provinciale.
FiberCop, posati 27 milioni di chilometri di fibra: “L’infrastruttura digitale più estesa d’Italia”
Pubblicato il Netbook 2025: a giugno 2025 le linee attive totali con accesso su rete FiberCop sono oltre 14 milioni, di cui 13 milioni in broadband e 11,5 milioni ultra-broadband. La Director of Strategic Governance, Alma Fazzolari: “Contribuiamo in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi europei di connettività”
