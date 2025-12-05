Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

il report

Smartphone pieghevoli, il mercato accelera e Samsung torna leader

Secondo Counterpoint Research, le spedizioni globali crescono del 14% anno su anno e raggiungono il 2,5% del totale, con Huawei e vivo in forte dinamica

Pubblicato il 5 dic 2025
Il mercato degli smartphone pieghevoli entra in una fase di accelerazione che segna un punto di svolta per l’intero comparto. Secondo il Foldable Smartphone Market Tracker di Counterpoint Research, le spedizioni globali hanno registrato nel terzo trimestre 2025 un incremento del 14% su base annua, raggiungendo una quota pari al 2,5% del totale smartphone. Un dato che conferma come il segmento, finora considerato di nicchia, stia consolidando il proprio ruolo nel premium e si prepari a una crescita più ampia nel 2026.

